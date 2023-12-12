台中蟬說：夕陽漫漫豪華露營｜一泊二食贈下午茶、日夜間生態導覽，全台唯一台中高美濕地露營區

台中露營囉，蟬說夕陽漫漫豪華露營一直是Kiwi口袋名單裡的懶人露營新選擇！台中蟬說夕陽漫漫豪華露營只需拖著行李就能輕鬆入住，台中住宿推薦蟬說夕陽漫漫入住能享受一泊二食贈下午茶、可預約日夜間生態導覽不僅打造最美的露營場，還能坐擁高美濕地欣賞極美夕陽、走在高美濕地生態廊道好美，夜晚還能觀星，超級幸福呢！先來分享台中蟬說夕陽漫漫豪華露營一泊二食與下午茶，來到蟬說夕陽漫漫大廳Check in後可以先來個迎賓下午茶，接著再到大廳領皮套（皮套中有解說單、帳篷密碼），無論何時都需要攜帶房卡才能進出使用各項設施呦！我們放置行李後，就到高美溼地遊客中心參加日夜間生態導覽，一路上導覽老師準備很多的小驚喜讓我們一小時多完全不無聊，直到夜晚的高美極豐露營季～米其林聯名進補之旅 期間：（2023/11/01-2024/01/31）用餐自助Buffet以海鮮料理為主，含膳馨監製料理及梧棲漁港新鮮漁獲料理，蟬說夕陽漫漫有專屬洗手間、淋浴間，刷房卡方能使用啦！隔日豐盛早餐都能使用，廢在懶人豪華露營裡可以靜靜的發呆、放空，還可以到鄰近高美濕地生態廊道走走，欣賞燈塔之美，鄰近三井outlet、清水眷村文化園區、鰲峰山運動公園、台中港、可以一網打盡啦！讓你在蟬說夕陽漫漫可以玩上兩天一夜絕對不是問題，享受濕地的特色露營，訂房網址在這：https://chanshuo.life/YmMLi，粉絲專屬優惠折扣碼：ssfcn5。

蟬說：夕陽漫漫 粉絲專屬優惠折扣碼：ssfcn5

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訂房專線：04-37022557

粉絲專頁：https://www.facebook.com/SlowlySunset

夕陽漫漫官網：https://www.chanshuo.tw/slowlysunset

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蟬說：夕陽漫漫在哪？

蟬說夕陽漫漫地址在台中市清水區美堤街8號，鄰近高美濕地生態廊道。

公車：111(平日)、688(假日)公車，下車站⌜高美濕地遊客中心⌟。 178、179(平日、假日)公車，下車站⌜高美濕地遊客中心⌟。

台中火車站：309公車，下車站⌜18號風車⌟，距離夕陽漫漫約700公尺。

計程車：洪俊銘先生0983-180-669、LINE ID：girpps，須提早30分鐘叫車。 清水火車站:單程費用300元，車程約15分。 台中高鐵站:單程費用900元，車程約40分

蟬說：夕陽漫漫交通資訊

公車：111(平日)、688(假日)公車，下車站⌜高美濕地遊客中心⌟。 178、179(平日、假日)公車，下車站⌜高美濕地遊客中心⌟。

台中火車站：309公車，下車站⌜18號風車⌟，距離夕陽漫漫約700公尺。

計程車：洪俊銘先生0983-180-669、LINE ID：girpps，須提早30分鐘叫車。 清水火車站:單程費用300元，車程約15分。 台中高鐵站:單程費用900元，車程約40分。

蟬說：夕陽漫漫停車資訊

蟬說：夕陽漫漫有自家的停車場供旅人停車，不用擔心停車問題呦！

蟬說：夕陽漫漫入園時刻表

蟬說夕陽漫漫入園時間：14:30

蟬說夕陽漫漫帳篷區入住時間：16:00

蟬說夕陽漫漫帳篷區退房時間：11:00、離園時間：隔日12:00

蟬說：夕陽漫漫一泊二食、迎賓下午茶

蟬說夕陽漫漫迎賓小點時間：14:30-16:00

蟬說夕陽漫漫晚餐時間：18:00-19:30 濕地主題餐點(最晚入場18:20)

※晚餐時間會隨觀賞夕陽落幕而調整，請依當天辦理入住告知時間為主※

蟬說夕陽漫漫早餐時間：08:00-09:30 中西混搭餐點(最晚入場08:30)

微醺小夕陽夏日冰店11:00~18:00(原則為四~日營業，每月20號公布下個月營業日期)

蟬說：夕陽漫漫注意事項

蟬說：夕陽漫漫有12-2月東北季風、颱風季節都是台中高美濕地，風大、雨大的季節， 如現場風速、雨量達到一定標準，園區會啟動休園防災機制。屆時可能會發生， 臨時入住幾天前，請客人取消或延期訂房。 （這點是園區基於安全上的考量，加上當地氣候的因素，才會忍痛做出此決定，要請大家多多體諒哦！）

蟬說：夕陽漫漫自行攜帶物品

※入住有附：浴巾，因應環保支持綠色旅遊，不提供一次性備品(如：牙膏、牙刷等)。

●入住拖鞋請旅客需自備。(可以碰水的拖鞋)

蟬說：夕陽漫漫園區

來台中露營，豪華版露營場蟬說夕陽漫漫真的很厲害呦！不用攜帶帳篷，直接拖著行李就可以直接輕鬆入住蟬說夕陽漫漫，網路預訂請點我，蟬說夕陽漫漫就位在台中清水高美溼地旁，也是全台唯一濕地露營場，放眼望去露營區帳篷不少，假日建議提早預訂營位呦！

蟬說夕陽漫漫免費停車資訊

我們依照google map導航行駛到蟬說夕陽漫漫，會有阿姨在這裡指揮交通，停好車後我們就先Check in，跟著小樓梯往上走就可以到遊客中心，蟬說夕陽漫漫的櫃檯。

台中蟬說夕陽漫漫Check in櫃台就位在高美溼地遊客中心旁邊，沿著指標輕鬆抵達，外牆的彩繪猶如翻開生態書般很有意境。

台中蟬說：夕陽漫漫是免裝備入住豪華露營區，兼具環保的露營區，僅提供浴巾，前台可以取用礦泉水，杯子也可以喝點茶飲，蟬說：夕陽漫漫在下午時刻很多人Check in後會將行李箱放在旁邊寄放，就過去遊客中心二樓享用迎賓小點。

蟬說：夕陽漫漫的服務人員會先告知入住旅人們，有關夕陽漫漫的所有公共設施在何處，用餐處、日夜間導覽集合時間與地點、夜晚淋浴間需攜帶房卡、洗手間攜帶房卡來做使用，一入住就是專屬的設施可使用。

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在蟬說：夕陽漫漫入住後也可以去看夕陽、走走高美濕地木棧道，木棧道會因為潮汐時間而開放或關閉。

我們一共有三位大人與一位小孩入住，小朋友的手捏著房卡跟卡套～交給他保管就對了啦！

在大廳的接待中心裡有公用的飲水機、冰箱、紫外線殺菌機讓旅人們可以使用，還有袋裝冰塊，可以買飲品來喝、吃美食，真是貼心呀！

在櫃台旁也有碗、盤子、餐具、杯子、飲品可以做使用。

隔天蟬說：夕陽漫漫的也有提供薑茶讓旅人們飲用，好貼心。

在夕陽漫漫裡也有一家「微醺小夕陽快閃刨冰店」，裡面的冰品多元，據說都很好吃！

由於我們來訪的時候恰好天氣驟降，讓我們期待下次來訪再享用刨冰。

這裡可以看見美美的夜景、落日，幽靜的氛圍很適合放空。

我們領到房卡跟皮套後就前往蟬說：夕陽漫漫豪華露營螃蟹A區，這裡距離洗手間、衛浴間都是最近的喔！

皮套中有解說單、帳篷密碼），無論何時都需要攜帶房卡才能進出使用各項設施呦！

帳篷打開後，哇！裡面有兩張床，四人房很舒適喔～帳篷兩側也可以打開來通風，排風系統也很好，原以為帳篷很小，不過帳篷規格應該有到8-10人帳這麼大，可以直接站直直的喔！房間裡還有冷暖氣機，冬天也不用擔心天氣太冷而無法露營呀！

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這裡有盞小檯燈跟大台燈，在夜晚不至於很暗！來到這裡就是要放鬆啦～在床墊身後有附上衛生紙、耳塞、鏡子、液體電蚊香，插座也都很齊全，有多孔可以做使用喔！

因為夕陽漫漫是環保帳篷，因此入住僅附：浴巾，因應環保支持綠色旅遊，不提供一次性備品(如：牙膏、牙刷等)。●入住拖鞋請旅客需自備。(可以碰水的拖鞋)。

在床鋪的旁邊也有一座沙發可以坐在這或是放置行李都很便利。

不只床鋪旁有插座，在帳篷入口處也有插座，真的超方便的啦！夜晚如果想要在外面坐著乘涼聊天都可以接燈在外面呦！

我們的帳篷裡還有提供四張露營椅子跟桌子，免攜帶很多物品就能拖行李輕鬆露營，夕陽漫漫真棒。

露營帳篷外放個桌椅，再來杯暖心飲料，太愜意了啦！

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在這裡夜晚與白天都有很多小朋友在這跑來跑去，踢球玩耍，完全是大人小孩的天堂啊！

蟬說：夕陽漫漫淋浴間

夕陽漫漫的專屬淋浴間跟洗手間都需要帶上房卡做使用呦！

女孩兒的專屬空間，洗澡位置也不算小，吹髮、照鏡子都很便利，這裡還有提供衛生棉是不是很貼心呢？

在淋浴間也有附上Z研 植物科學保養品，不同於一般敏感性保養品，溫和又穩定，夕陽漫漫真的貼心到極點了呢！

衣物都可以暫時掛在這，挺便利的呢！

好幾間淋浴空間都不用擔心需要等待空位才能洗澡～

裡面有茶籽堂的沐浴露跟洗髮露，淋浴空間也不小，舒適的洗澡好舒服～

裡面也有附上嬰兒澡盆可以供旅人們使用唷！

使用過的浴巾都可以放置回收桶，不用在帶回去帳篷裡，設想周到呢！

台中蟬說夕陽漫漫 日間生態導覽

蟬說夕陽漫漫有日間與夜間生態導覽，我們參加日間導覽就直接到遊客中心一樓大廳等待導覽老師的到來，有帶小朋友來露營真的很推薦生態導覽，導覽不包含在露營需額外自費，但我覺得很值得呢！

請參考：台中蟬說：夕陽漫漫豪華露營｜日夜間生態導覽，高美濕地生態多樣化等你來提早預約～來場五感體驗

在高美溼地遊客中心裡有販售商品跟冰品都可以坐在這裡愜意的享用著。

蟬說夕陽漫漫日間生態導覽

2023年7月開始生態導覽分為日間導覽及夜間導覽

夕陽漫步走 漫漫趣高美(日間導覽)

活動時間：16:30-17:30 活動報名：kkday線上活動售票

活動內容：望遠鏡賞鳥→濕地生態介紹→近距離接觸→賞夕陽 適合台中一日遊、半日遊

從高美濕地遊客中心走出來可以開始漫步在夕陽下，獨攬這片生態濕地真的很豐富，而且好多候鳥、彈塗魚、螃蟹都可以肉眼看見呦！

生態導覽老師很酷，拿起手機可以近距離看見螃蟹，也可以用望遠鏡看到候鳥，這一小時完全不無聊反而還很有趣呢！

在活動過程中，也會來個五感體驗，無論是觸摸、眼見或是近距離觀賞都是生態導覽最重要的元素之一，更親近於大自然，很浪漫又能營造很多很棒的生態氛圍。

老師在路上都會準備驚喜箱，由於我們都跟隨在老師身邊，邊聽邊有趣味在，寓教於樂的生態世界真的很超值呢！

最後老師還帶了蛇讓我們瞧瞧這乖乖的蛇可以玩呢～同行的小朋友驚呼又歡呼，完全融入歡樂其中，若帶小朋友來露營，參加付費生態導覽真的很超值！

蟬說夕陽漫漫潮嶼餐廳迎賓下午茶

Kiwi將餐點都放置一塊，下午Check in後就可以先到潮嶼餐廳來享用迎賓下午茶。

迎賓下午茶使用時間為14:30-16:00

這日到蟬說夕陽漫漫露營是滿宿狀態，這裡的座位區域也是都滿滿的，下午就有一些飲品讓旅人們使用。

下午茶、甜點、餅乾都可以自行取用～喝杯茶稍微休憩片刻也不錯呢！

在潮嶼餐廳外面，天氣好拍照也跟著美美的，我們11月來訪就是風有點大，還是多加件外套以防冷冷呦！

高美濕地景觀橋是國內首座雙塔雙弧線造型的斜張橋，跨越清水大排也保護生態，有時間的話記得要來走走呦！看看這座景觀橋榮獲金質獎的殊榮。

平台上很寬敞也可以看巨型風力發電，好懷念以前還沒做木棧道時下去抓彈塗魚、螃蟹的畫面呀！

蟬說夕陽漫漫潮嶼餐廳/高美極豐露營季｜米其林聯名進補之旅

晚餐同樣在潮嶼餐廳（高美濕地遊客中心二樓）

用餐時間為18:00-19:30 濕地主題晚餐(最晚入場18:20)

如果當天人潮較多，就會採用分流方式用餐，第一時段：17:45-19:00、第二時段：19:15-20:30

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在入住時，櫃檯都會事先詢問旅人們想要何時去用餐呦！所以不需要擔心食物被吃光，晚餐補餐點速度也很快，完全不會被餓到。

潮嶼餐廳晚餐以歐式風格海鮮料理為主，不僅如此呦！聯合台中在地米其林餐盤台菜餐廳「膳馨民間創作料理」和梧棲漁港在地新鮮漁獲推出冬季限定菜色，為冬季的旅人補溫暖，夕陽漫漫晚餐加入限定菜色含膳馨監製料理及梧棲漁港新鮮漁獲料理 ，餐食上很不錯，想吃什麼都可以夾取，完全Buffet太幸福了啦！

晚餐的菜色會隨著季節來做調整，我們是11月入住夕陽漫漫露營區，天氣驟降讓Buffet上多了幾樣很優質的湯品，每個都好喝也很值得入手。

蟬說x膳馨購物專區：訂購膳馨料理包享有8折優惠 ・憑夕陽漫漫住宿特定憑證至膳馨&馨苑用餐，可兌換招牌小菜一份。

蟬說夕陽漫漫夜晚

夜晚蟬說夕陽漫漫露營區添了不少美美的意境，遠眺美景，每個蒙古包都很可愛，小朋友的嬉鬧聲不斷，讓我們沈浸在夜裡，遠離城市喧囂真的滿足！

夜晚的營帳很美，忍不住就拍起來了～

我們家的小朋友開始仔細的端倪這本護照究竟是何用途～

開始在營帳裡奔跑，沒有障礙物的狀態下，讓他爬來爬去完全就是消耗體力的好去處。

用餐後我們先行去洗澡，在營帳裡休憩後就沈沈睡去，隔天就是用早餐的時間啦！開心～

蟬說夕陽漫漫潮嶼餐廳早餐

蟬說夕陽漫漫潮嶼餐廳早餐挺豐盛，供應時間為8:00-9:30，中式自助餐可以享用，白粥或是海鮮粥都很美味，餐點若是沒有也很快就補上，補菜速度100分。

在蟬說夕陽漫漫潮嶼餐廳吃起迎賓下午茶、晚餐、早餐，會發現他們的餐點挺不錯，很有自家特色在，晚餐滿滿海鮮，白天也會搭襯新鮮漁獲，讓我們吃的超開心也能感受到蟬說夕陽漫漫的用心滿滿呀！

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蟬說夕陽漫漫豪華露營 評論

我們挺喜愛蟬說夕陽漫漫豪華露營免帶很多裝備就能輕鬆入住，享受一泊二食贈下午茶，預約一場日間或夜間生態導覽讓你完全沈浸在高美溼地的浪漫氛圍，夜晚還可以近距離觀星不用擔心城市高樓大廈的遮蔽物，入住後餐點部分從迎賓下午茶、晚餐、早餐都覺得蟬說夕陽漫漫很用心，蟬說夕陽漫漫還有自家的住客專用衛浴間、洗手間，刷房卡才能使用呦！廢在懶人豪華露營放空又放鬆，隔天再到高美濕地生態廊道走走，鄰近清水鰲峰景觀台，都是好玩的地方，兩天一夜特色露營就推薦給你們啦！

蟬說：夕陽漫漫

地址：台中市清水區美堤街8號

訂房櫃台：04-37022557

訂房櫃台服務時間：09:00-21:00

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