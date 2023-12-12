【新竹食記】泰速泰式料理(竹科店)

每次路過金山街看到這間泰速泰式料理都一直很想吃看看，很愛這種純白風的店，這次藉由公司部門聚餐的機會終於可以吃到，這間走的是平價泰式料理路線，一份餐平均150元就能吃到，但需自行取餐和回收餐盤走的是速食店概念，用餐環境氛圍營造得不錯，很適合中午放風時間來吃個午餐休息一下！

開車前往可停金山十八街路邊停車場或路邊停車格。

▲餐廳有1樓和2樓用餐空間，一樓有一大片落大窗採光很好，中間走道空間大但與鄰桌距離有些緊密。

▲進門左手邊有一整面牆的泰國手標泰式紅茶圖案。

▲茶水區有提供開水和免洗餐具、衛生紙，店內採自助式點完餐拿震動取餐器自行取餐，用完餐須自行將餐具廚餘回收。

▲泰速泰式料理菜單：每道的價格都在150元上下價格非常親民，老闆把送餐和收餐人力成品省起來回饋給顧客。

▲泰式奶茶 60元：手標紅茶製作的奶茶有種特殊的香氣辨識度非常高，甜度剛好，雖然茶香味跟泰國喝到的還是有差，但是算還原得不錯了。

▲泰式椒麻雞飯 160元：為炸雞腿飯上淋上酸甜微辣的椒麻醬汁，雞腿外皮金黃酥脆，肉質軟嫩多汁，配菜為切片黃瓜和半熟蛋，白飯使用泰國米粒粒分明口感非常好。

▲把蛋黃弄破伴著飯一起就是美味！

▲月亮蝦餅整張 170元：月亮蝦餅附上一碟甜辣沾醬，蝦餅外皮有脆度，夾層內有滿滿厚實的料。

▲酥炸軟殼蟹 90元：有一整隻酥炸螃蟹，軟殼蟹的外殼是可以直接吃的，肉質新鮮香酥，這樣一盤只要90元CP值真的高。

▲蝦醬空心菜 100元：這道也是精典泰式料理，空心菜外觀翠綠吃起來有鮮嫩有脆度，有濃郁的蝦味偏重口味，搭配微辣的肉沫非常下飯。

▲用完餐記得將食物和餐具放至回收台回收喔！

雞蛋糕短評：餐點平價份量中等，餐點需自行拿取自行回收，椒麻雞販雞腿肉質軟嫩厚實，配菜也不錯，泰式奶茶甜度適中茶味濃郁。



用餐環境★★★★

餐點★★★★

服務★★★

CP值★★★★☆



泰速泰式料理竹科店美食資訊：

地址：新竹市東區金山十一街13號

電話：036661114

官網：

營業時間：11:00–21:00(周一~周五)、11:00–14:00、17:00–20:30(周日)(週六公休)

停車場：無

服務費：無

廁所：有

刷卡：無

外送：有()



【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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