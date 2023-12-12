事情是這樣的，雖然我們住在夜市附近，

但剛到台中卻找不到真的好吃的美食~

後來發現很多台中的部落客都推這間超好吃的「HUN貳」

於是我跟媽媽和二弟，抱著期待的心入店~

地上有投影燈，是HUN的招牌

不能外帶飲料，所以請乖乖放在門口喔~

HUN貳座位區，其實HUN貳的座位數沒有很多，所以每次來之前都要先訂位

餐具自取區

HUN 貳-台中逢甲店 菜單：https://panel.pixnet.cc/#/album/set/11528621

第一次點了一份雙人套餐以及單人餐點~

弟弟的是藍柑橘氣泡水，媽媽的是水果茶，我的就是綠茶

水果茶酸酸甜甜的，很好喝，藍柑橘氣泡水，喝起來讓人難以形容

綠茶喝起來就是中規中矩的好喝~

雙人套餐的薯條跟番茄醬，薯條外酥內軟，很好吃~

雙人套餐的蜂蜜醬炸雞塊，外皮柔軟，不是酥脆的，

但裡面的雞肉柔軟多汁，很好吃喔~

我的是奶油白醬蛤蜊燉飯(加大)

奶油味很夠，不會很膩，吃完之後也不會讓人胃不舒服，好吃!

青醬蛤蜊義大利麵(加大)

青醬的口味清爽不油膩，很輕鬆就能吃光光~

青醬海鮮燉飯(加大)

海鮮吃起來很新鮮沒有腥臭味，

口味很清爽，米飯很軟，就連牙口不好的媽媽都能輕鬆吃光光~

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第二次到店，我們全家人到齊，因為我們家點了兩份雙人套餐

也有點重複的餐點，所以就不多介紹了~

妹妹這次點了田園蔬菜菇菇清炒義大利麵

蔬菜量滿滿，是清爽系的義大利麵~

白醬海鮮燉飯，海鮮的鮮甜味和奶油燉飯真的是相當的棒

番茄蛤蜊義大利麵，番茄義大利麵醬口味平衡，

不會過酸，是個很少女風的義大利麵口味喔~

粉紅醬海鮮義大利麵，粉紅醬就是番茄醬和白醬的結合，

簡直就是為想吃奶油醬又怕罪惡的女孩設計的夢幻醬汁阿~

兩次到HUN 貳的用餐體驗很棒，餐點讓人很滿意，

如果要到台中逢甲吃義大利麵跟燉飯的話，HUN 貳是你的不二首選!

HUN 貳

地址： 407台中市西屯區文華路217-8號

電話： 04 2708 5878

營業時間：週一至週日 11:00-21:00

預約: http://opentable.com.tw

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