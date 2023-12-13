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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > [台北早午餐]松山區小巨蛋站「Kingmauii 金茂宜咖啡」不限時餐點份量很足用餐環境舒適/早午餐的配料超豐富/氣氛質感很加(附菜單)

[台北早午餐]松山區小巨蛋站「Kingmauii 金茂宜咖啡」不限時餐點份量很足用餐環境舒適/早午餐的配料超豐富/氣氛質感很加(附菜單)

2023-12-13 07:51:49 阿蕊仔～無時無刻都很餓的吃貨一枚 人氣：103
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窩客好文

阿蕊仔～無時無刻都很餓的吃貨一枚

發表篇數：265篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：Kingmauii 金茂宜咖啡
place台北市松山區10595南京東路四段75巷14弄1號1樓1號1樓
作者本次評價：
4.10
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
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Kingmauii 金茂宜咖啡

地址:10595台北市松山區南京東路四段75巷14弄1號1樓

電話:0227195042

營業時間:09:00–18:00

<正文開始>

哈摟大家[台北早午餐]松山區小巨蛋站「Kingmauii 金茂宜咖啡

今天要來和大家分享一間愜意悠閒的早午餐

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在小巨蛋附近的巷弄裡[台北早午餐]松山區小巨蛋站「Kingmauii 金茂宜咖啡

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室內裝潢滿新穎的[台北早午餐]松山區小巨蛋站「Kingmauii 金茂宜咖啡

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<菜單>

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<上菜瞜>

餐點採線上點餐

點好餐後餐點都是現做的 要等一下

 

[台北早午餐]松山區小巨蛋站「Kingmauii 金茂宜咖啡德式香腸早午餐$300

[台北早午餐]松山區小巨蛋站「Kingmauii 金茂宜咖啡

他們家最棒的是可以自己選料[台北早午餐]松山區小巨蛋站「Kingmauii 金茂宜咖啡 

蛋 麵包 都可以自己選[台北早午餐]松山區小巨蛋站「Kingmauii 金茂宜咖啡

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今天選的是[台北早午餐]松山區小巨蛋站「Kingmauii 金茂宜咖啡起司麵包 配上雙蛋 

我很喜歡他們家的菜是溫野菜呢[台北早午餐]松山區小巨蛋站「Kingmauii 金茂宜咖啡

香腸是德式的 吃來脆口

很滿意[台北早午餐]松山區小巨蛋站「Kingmauii 金茂宜咖啡

 

[台北早午餐]松山區小巨蛋站「Kingmauii 金茂宜咖啡舒肥雞胸早午餐$320

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因為不想吃優格 所以選擇跟店家換成沙拉[台北早午餐]松山區小巨蛋站「Kingmauii 金茂宜咖啡

這次選的是法式土司

吐司軟軟綿綿的充滿著奶香味[台北早午餐]松山區小巨蛋站「Kingmauii 金茂宜咖啡

綿密入口香濃

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他的雞胸也滿鮮嫩好吃[台北早午餐]松山區小巨蛋站「Kingmauii 金茂宜咖啡

<來個小總結>

很喜歡這種無限制又寬敞的咖啡店

而且很多品項都可以自由搭配

 

<資訊欄>

Kingmauii 金茂宜咖啡

地址:10595台北市松山區南京東路四段75巷14弄1號1樓

電話:0227195042

營業時間:09:00–18:00

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嘿嘿嘿~~~~~~~~~~ 我是阿蕊仔
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