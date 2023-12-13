來南投廬山溫泉住哪裡？本篇推薦充滿特色，可邊泡澡邊欣賞廬山漂亮景色的廬山住宿、廬山溫泉飯店，廬山老街附近的住宿。位在台灣中部的南投縣仁愛鄉，座落著有「天下第一泉」美稱，早期日本人發現這裡有著比日本各地溫泉更豐富的礦物質和微量元素，而且邊泡湯時又能邊欣賞合歡山壯景，如同日本富士山，所以就把這裡命名為「富士溫泉」，後來先總統蔣公覺得這裡景色很像中國的廬山，從此就改以「廬山 溫泉」之名吸引許多觀光客前來泡湯和旅遊。

廬山溫泉飯店

有著很有風格的合掌木屋外觀，有著歐風又融合了日系的風格，住宿位在當地高處，眺望山景讓人心曠神怡，距離廬山溫泉車程四分鐘，開車來有提供免費停車場。這裡經過重新整修後，整體更有質感，裡面也有民宿親戚開設的茶行，走入山莊飄來濃濃茶香，讓人感到特別溫暖。

這間住宿環境優美，房內設計有樓中樓及一般房型，空間上都蠻寬敞，有著非常舒適的木造空間及藍色系列磁磚打造的溫泉浴池，在房間就可以泡湯放鬆一下，特定的房型有可以欣賞到山景的露台，這裡很熱門的公共設施是溫泉按摩池和熱水泡腳池，讓旅客能享受到最純淨天然的溫泉水洗禮，另外也有超大的游泳池可以戲水和運動。

蠻推薦山景四人房，有超大片的玻璃景觀窗戶可以看到大自然和天空景觀。民宿還可以讓旅客體驗泡茶樂趣、煮溫泉蛋或是登山健行，都很適合各族群參加。

雲鄉溫泉山莊 → BOOKING訂房 |

這間溫泉民宿的地點雖然比較不好找，但可以跟老闆聯絡就會來帶路，途中是山路開車要留意，這裡位處非常安靜的區域，是遠離城市塵囂的好地方。此處距離清境農場大約18分鐘路程，便利商店約10分鐘。

這裡最具特色的是旅館提供兩種品質的溫泉水，分別是含鐵量高的黃金湯和美人湯，泡完整個人很放鬆滿足又能夠保養，而且房內的浴池寬敞可以容納兩人一起泡湯，蠻多情侶或夫妻旅客推薦入住。洗澡水也是洗起來滑滑的泉水，可以感受到純淨天然的水質，房間有提供暖氣、電暖毯，冬天也不怕冷，還有KTV可以唱歌或是麻將可以玩樂，待在這裡都不會無聊。

如果也想要自己煮東西這裡也提供很齊全的設備，戶外也有露天溫泉池可以看夜景賞星星，泡湯看美景雙重享受非常舒服。飯店的環境整體讓人心曠神怡，非常優美清靜，住宿環境有蠻多友善的貓咪和狗狗，喜歡動物的旅客很適合這裡，如果剛好遇到櫻花季，來這裡泡湯又多了更不一樣的體驗。

森之秘湯溫泉民宿 → BOOKING訂房 |

是蠻多旅客推薦CP值高、價格划算的住宿，就在廬山老街附近，建議上山前可先買一些零食。這裡鄰近清境農場，很適合帶小朋友去看綿羊，想到奧萬大森林公園呼吸新鮮空氣也不遠。

這裡是寵物友善旅店，可攜帶寵物，裡面設有多款主題房型，大致上是以木材打造，所以一進館內就能聞到淡淡的檜木香味，整體房間布置得很溫馨又寬敞，深受許多旅客喜愛的是衛浴有著以觀音石打造的冷熱溫泉池，非常有特色，但因為石頭材質比較光滑要特別留意，泉水品質也讓許多旅客稱讚很棒，浴池旁的窗戶有著廬山自然景色。

若預算足夠的話，訂房時不訪可以考慮六樓的VIP房，泡湯區域環境很大，裡面擺設了植物讓整體空間有著身在戶外泡湯的錯覺，旁邊還有放置兩張很有特色的搖椅讓人泡完湯可以休息，還有靠窗的玻璃桌跟高腳椅，讓旅客可以坐著愜意的看風景喝咖啡和吃早餐，整體是讓人非常享受放鬆的住宿。

廬山一品居溫泉精品旅店 → BOOKING訂房 |

這裡是一間很舒適溫馨的旅店，整體裝潢是採日式和風設計，讓人感覺簡潔乾淨。大廳提供零食和飲料可以享用，還有熱奶茶可以暖身，房內整體空間剛剛好，如果怕在山上溫度低，床鋪也附有電熱毯，睡起來很溫暖舒服。

房內的衛浴空間很大，裡面有用鴛鴦石板製成的溫泉按摩池，大到可以容納至少兩個人一起泡湯，有著多種SPA按摩功能，出水量也很足夠，旁邊也有冷泉浴池可以交替著泡，讓旅客獨享泡湯樂趣之外還能夠好好消除疲勞真的很棒，浴缸也保持的很乾淨。也推薦這裡的山景房湯屋，有天窗可以在晚上邊泡湯邊看星星很浪漫。

而且這裡還設有KTV包廂可以讓多人旅遊盡情享樂唱歌，或是也可以喝看看老闆用廬山當地的山泉水泡出的高山茶，喝過的旅客都說品質很棒，住宿也提供現做的早餐可以吃，吃不夠可以免費加點，旅客們也都很喜歡老闆和員工的親切態度，是當地平價住宿的首選。

櫻宿溫泉會館 → BOOKING訂房 |

住宿位在安靜優美的群山中，像是自己獨立的小天地，是能夠好好休息的地方。開車前來的旅客建議天黑前到達，山路比較少路燈，停車區域寬敞很方便。

住宿環境乾淨整潔、房間大、床很舒服。老闆和員工們都很親切好客，也有養著很熱情的小狗，同時也是一間寵物友善的住宿，天氣好的時候老闆還會帶入住的旅客觀賞星星。房間的床鋪和軟墊柔軟度很不錯，空曠的空間讓人完全沒有壓迫感，一進房就是滿滿的木香味。

最特別是衛浴中以黑色石板打造的浴池很大，足夠讓雙腿伸直讓旅客能夠超放鬆的享受廬山的高品質溫泉，旁邊也有冷泉浴池可以交替著泡，冷熱泉一次就能享受到，泡完皮膚很滑嫩有彈性，很受旅客們喜愛，而水溫的水龍頭蠻好控制的，水量足夠，尤其溫泉的熱度也很剛好。

住宿也有提供老闆和員工親自做的早晚餐，口味很剛好又美味，雖然是簡單的家常菜，但都是採用當地的新鮮食材製作，值得品嚐看看。

春陽一品居 → BOOKING訂房 |

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