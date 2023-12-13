為慶祝迪士尼100週年，林口三井oultet與迪士尼合作，打造冬季萌趣王國，在戶外中央廣場設有迪士尼100主題聖誕樹、甜點同樂匯、歡樂舞台、時光傳聲筒、放大版Q萌塗鴉筆等七大美拍景點，還有林口迪士尼快閃店，喜歡迪士尼的朋友千萬別錯過與他們合影留念，成為2023林口最新打卡點。
歡慶迪士尼100週年，林口三井oultet打造冬季萌趣王國。
林口三井OUTLET最新藝術裝置： 放大版Q萌塗鴉筆
林口三井OUTLET最新藝術裝置：甜點同樂匯
林口三井OUTLET最新藝術裝置：歡樂舞台，可以與公主們合照，影片分享
林口三井OUTLET最新藝術裝置：迪士尼100主題聖誕樹
林口迪士尼快閃店只到2024/2/29
小朋友最愛的時光傳聲筒：可以傳達想說的話，一起留下美好的回憶～影片分享
放大版Q萌塗鴉筆，真的可以畫畫，在迪士尼畫紙上色，作品會展示在對面螢幕上喔～
另外還有甜點童樂匯、童樂光廊、童樂度假區等特色燈飾造景。
林口最新活動：與迪士尼100主題造景合影至個人貼文，還可至服務台免費兌換迪士尼系列貼紙包乙份喔～
林口三井周邊美食：食間土雞肉飯
林口三井周邊美食：神匠茶飲：黑金烏龍買一送一，來店消費任一飲品＋IG分享打卡送桂花系列飲品一杯。
林口三井outlet二期已規劃引進約90間店舖，預計2024年開幕
林口三井outlet不儘可以逛街購物、美食、看展覽，還可以拍美照享受悠閒度假的感覺，真是假日好去處～
食間土雞肉飯：新北市林口區文化二路一段88號；營業時間：10:30-14:00；16:00-20:00（周六公休）
神匠茶飲：新北市林口區文化二路一段86號；營業時間：10:30-21:00
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