只有三井可以超越三井，這次林口三井Outlet春季限定莫內花園秘境，簡直美得不可思議，讓人一秒進入畫中主角，這次展覽除一館戶外中央廣場、水幕廣場還有二館室內西側廣場，以＂走進莫內的藝術世界＂為主題，有莫內春之花庭，莫內之窗、莫內畫框、靈感泉湧、寫生角落、穿越時空、莫內湖畔、溫室花園等十大美拍景點，彷彿穿越時空進入莫內畫筆下的夢想世界，讓我們在逛街之餘還可以拍美美的花海，即日起至2025/5/25，喜歡的朋友可以把握時間前往，感受春季最浪漫一場盛世。

莫內花園秘境春季限定造景，即日起至2025/5/25，喜歡的朋友可以把握時間前往。

想置身於最浪漫的花花世界，來這就對了，最新十大夢幻場景等你來美拍。

其中我最愛的秘境就是：莫內畫框，讓人彷佛走入莫內畫裡藝術世界，穿梭在其中超夢幻的～

這就是藝術，不管從那個角度拍都美～

林口三井outlet二館室內西側廣場，打造莫內春之花庭，讓我們逛街餘還能坐下來休憩賞景，欣賞滿滿的花海。影片分享

林口三井outlet一館中央廣場，莫內之窗情人座位區，可以坐下來好好欣賞窗外美景。

看出去就是這如夢似幻的美景～影片分享

林口三井outlet一館中央廣場莫內湖畔：被紫藤花包圍日本橋，穿梭在浪漫的花海中，感受春天的氣息。

莫內湖畔經典畫作，悠遊白色小船，不管從那個角度拍都美，白天夜裡都可以欣賞～

不想跑遠又想置身於滿滿的花海中就來林口三井outlet，這裡打造莫內浪漫花景，讓我們免出國就可以享受莫內筆下的藝術世界。

林口三井outlet一館中央廣場藝術裝置：溫室花園

這個戶外室內場景也超美超好拍的，在馬賽客屋頂的光影照射下，享受花香與書香交織藝術。

林口三井outlet一館中央廣場藝術裝置：穿越時空，莫內從畫作穿越到實真世界，像走入畫裡，美的不可思議。

彷彿穿越時空進入莫內畫筆下的藝術世界。

這裡有滿滿繡球花、櫻花、紫藤花還有各式各樣花卉造景，中間還設置座位區，讓你可以置身於花海中，超夢幻的打卡景點～

林口三井outlet一館水幕廣場藝術裝置：寫生角落

每個場景都超好拍的，不容錯過。

林口三井outlet一館大門藝術裝置：靈感泉湧

林口三井Outlet一館六角廣場最新展覽：韓國美食慶典

林口三井outlet二館室內西側廣場藝術裝置，莫內春之花庭，與盛開的花朵共舞，讓我們逛街餘還能坐下來休憩賞景，欣賞滿滿的花海。

林口三井outlet不儘可以逛街購物、美食、看展覽，還可以拍美照享受悠閒度假的感覺，真是假日好去處～

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