台中約會慶生燒肉餐廳推薦【紅巢燒肉工房】全程專人代烤等吃就好。生日慶生、結婚紀念日用餐送蛋糕+現拍精緻相片組(牛肉烤物prime等級、海鮮盛合(拼盤)系列還可自選想吃的海鮮品項喔！必加購加點(活波士頓龍蝦)鮮甜Q彈真好吃；加入紅巢IQ電子會員享超多好康(紅巢燒肉2023全新菜單)慶生食記

點套餐加價點的『活』波士頓蝦

服務生在烤爐上燒烤時還會動捏!

證明~龍蝦真的是剛剛出餐前『現殺』現處理(好鮮好甜)

紅巢燒肉工房

電話: 04-2255-9258

營業時間:

(一~五)11:30~15:30(14:00最後收客)17:00~22:00(20:30最後點餐)

(六日)11:00~22:00(20:30最後點餐)

地址: 台中市南屯區公益路二段836號

粉絲頁: 紅巢燒肉工房Hongchao BBQ Restaurant

線上預約訂位: http://booking.menushop.tw/aquabbq2008

最新菜單: https://bit.ly/2TiU5sp

原文網址 台中約會慶生燒肉餐廳推薦【紅巢燒肉工房】全程專人代烤等吃就好。慶生/結婚紀念日用餐送蛋糕+現拍精緻相片(活)波士頓龍蝦必加點好鮮甜(2024全新菜單)

紅巢沒有 特約停車場

『開車』白天餐廳門口馬路旁有許多(付費停車格)可停放

夜晚公益路上餐廳用餐人潮多，馬路旁停車格易滿停。附近有付費『公益商場停車場』可停車。停車場位於公益路與龍富路路四段的(7-11)後方，兩條道路皆有出入口

好康報報: 提前加入紅巢燒肉工房『IQ會員』可享消費集點(點數)折抵現金+送每月VIP專屬優惠券。

當月壽星會員用餐再加贈『350元套餐抵用券』

小叮嚀: 當月生日壽星，若想用餐時折抵會員生日好禮350元抵用券『必須』至少提前24小時加入『紅巢IQ會員』系統才會判讀您是在『生日之前』就加入會員才能享『當月生日壽星好康優惠』

我有先預約訂位，進餐廳後先在櫃檯報(訂位人~大名)服務生會帶位入座

預約須知:

僅提供 4人 以下(當日算起~30天內)線上預約訂位服務

含嬰幼兒5位以上用餐或線上訂位無您想要的時段或其它需求時；請撥打04-22559258訂位專線由專人為您服務

前幾天訂位後立馬收到紅巢燒肉工房貼心(訂位簡訊)與付費停車場位置通知

(平日午餐時段用餐)餐廳前方就有許多付費停車格可停(一小時40元)

餐後結帳時除了:付現、刷卡也可LINE Pay與台灣Pay

耶誕節即將到來餐廳內有耶誕裝置可拍照

約會(聖誕大餐)吃燒肉套餐(全專)專人服務代烤很讚

用餐環境分一、二樓(一樓滿座)才會帶位二樓

除了2人至多人聚餐燒烤座位!也有20~23人同歡長餐桌。 注重隱私者也有12~30人獨立包廂座位區可預訂(各區用餐座位相片/小紫放文末分享 )

去年小紫 生日大餐吃紅巢燒肉工房 (覺得好吃)

當時曾跟大仁哥說: 等他生日時換我回請他(但...自己突然得怪病後放假比較少回台中/食言了) so今年哥生日『補請回來』並加碼請哥吃更豪華的『極致全牛套餐』

真的是擇日不如撞日捏

入座點餐前(服務生介紹) 紅巢燒肉菜單內容近日有做微調，這是昨天才更新的(2023全新菜單)=我們點的雙人(極致全牛套餐)是最新的菜色喔！

紅巢燒肉工房MENU太多頁(我只 拍了今天點食的2人『極致全牛套餐』菜單內容

避免未來套餐內容或餐食價格做調整。

( 點我 )查看官網最新菜單完整MENU內容

不吃牛肉者有1880元(2人全豚饗宴)燒肉套餐可點食。

紅巢 不單單只賣燒肉套餐、您也可以直接『單點』想吃的海鮮、肉品食材燒烤 (全店餐食均+10%服務費)

極致全牛雙人套餐 2人$3188元/3人$4782元+10%服務費

點套餐可享超多(美食/燒肉食材)加價升級優惠好康!

吃燒烤想小酌也有多款精釀啤酒、日本吟釀、梅酒等可點飲(菜單 點我 )

(未成年勿飲酒/喝酒不開車/安全有保障)

加入紅巢燒肉電子會員當月生日壽星或慶祝結婚週年用餐(至少提前一天預約訂位/並主動告知用餐主題)

當天送您『慶祝小蛋糕+現場拍精緻相片組』

記錄一下今天幫哥慶生點的澎湃(生日大餐)內容

剛入座還沒開始點餐~服務生就先各倒了一碗(熱)柴魚昆布湯 讓我們暖胃

日式柴魚昆布湯(順口醇香) 無限喝到飽!

桌上這壺若喝完、還可再續湯唷!

全新菜單多了這道開胃菜 蔥開陽烤餅

在紅巢燒肉吃燒烤 您可以選擇自己烤來吃或全程服務生代烤(只需坐著等吃就好)尊榮服務!

台中知名燒肉餐廳這麼多!! 為何小紫特愛『紅巢燒肉工房？』

因為特殊節日(情人節/生日/耶誕節/週年紀念日)情侶、夫妻外食，您應該不想為了另一半不幫烤或不會烤(一直烤焦)而從原本慶祝節日歡喜氛圍裡變成鬱悶不悅之冏況!!

在紅巢燒肉有『服務生』全程專業代烤服務

每道食材熟度口感都比自烤還好吃

過節吃燒肉美食~吃的開心又滿意

不會因為另一半的不貼心、不會烤或兩人烤法不同而鬧的氣噗噗(真心推薦~專人代烤超加分 )

酥脆烤餅皮~吃之前先盛一匙主廚特調『蔥蝦醬』淋在烤餅上方

蔥+蝦米打碎熬製的蔥蝦醬『入口』有著濃郁蔥香+蝦米"鮮"香。涮嘴到壽星一口接一口吃不停! 只留一片讓小紫品嚐

套餐附的風味沙拉

有特調和風醬與日式胡麻醬 (2種風味醬可做選擇) 會直接幫您澆淋於沙拉上方再出餐

我之前生日來吃過。若您兩種醬都很想吃! 點餐時可請服務生兩種醬『都附』 ...我這樣應該不算是澳客(台語)吧？ 沒辦法呀！這兩種沙拉醬真的都好吃、超難決擇

附兩種醬就不會先淋醬於生菜沙拉上方(讓客人自加醬)

生菜上方刨了超多乳酪絲、生菜脆又多汁

隨餐附分食小碟 特調和風醬~酸酸甜甜、吃完立馬食慾大開

我喜歡日式胡麻醬的濃稠胡麻堅果香

餐桌旁有小抽屜 (濕紙巾/紙巾/牙韱)放抽屜內~自取

對了~紅巢燒肉牛肉品項大都是美國prime等級頂級牛肉油花分佈均勻、肉質口感棒棒(請客吃紅巢絕對不漏氣)

2人極致全牛套餐 開烤啦

我就是為了(全程專人代烤貼心服務而來)

(一個餐期吃起來大約2小時) 若您吃飽後還有其它行程？可斟酌一下餐後行程時間，12月台中市區晚上有耶誕裝置可賞遊、預約吃晚餐『吃飽』接著賞耶誕燈飾

美國Prime頂級無骨牛小排

Prime無骨牛小排 油花超美! 不沾佐醬(單吃原味)好揪C、嫩甜香

現在吃燒肉佐醬選擇沒去年多

入座後服務生會附每人一碟(椒鹽/玫瑰鹽/特調燒肉醬)佐餐

(佐醬不夠均可再續)

無骨牛小排沾燒肉醬 鹹甜鹹甜更涮嘴

美國哈里斯自然牛橫隔膜

橫隔膜屬牛內臟部位肉品(顏色較深)

帶著獨特橫隔膜肉香、軟嫩中又略帶嚼勁、沾玫瑰鹽好吃

套餐附~嚴選臺灣米飯(無限吃到飽)

點套餐也可加價升級(義大利松露握壽司二貫/炙燒鮭魚起司飯/日本鮭魚卵丼飯)

去年小紫生日有加價點炙燒鮭魚起司飯和日本鮭魚卵丼飯覺得都好吃so這次照舊(加價升級) 吃完加價購的飯食『還想再吃飯？』可以請服務生續『嚴選台灣米飯』

炙燒鮭魚起司飯 套餐加購價+$68元( 原價120元 )

起士片炙燒後散發著烤起士香! 趁熱最好吃!

粒粒分明米飯拌主廚特製醬汁口感濕潤不油膩顆顆帶著加了『香鬆』攪拌後柴魚香；每一口都吃的到細緻鮭魚肉+爆多蝦卵鮮滋味~

日本鮭魚卵丼飯 套餐加購價+$198元( 原價288元 )

橘紅色鮭魚卵有先浸漬日本醬油、入口淡淡醬油鹹香

鮭魚卵含在嘴裡猛爆蛋~嗶嗶啵啵『口口爆蛋』丼飯口感我喜歡!

麻辣牛甕肉 看起來醃漬的相當入味

全程服務生代烤~好處就是我們正在品嚐剛烤好的美味牛肉時，麻辣牛甕肉也烤好啦! 一道接著一道吃 (全程無冷場)

這肉質超~級嫩口。

帶著順口麻辣醬香味、若捲包風味沙拉裡的『生菜』一起吃爽脆微辣fu也很讚。

點餐時『飲品』可選先出餐或餐後隨甜點出。

當然要邊吃燒烤、邊喝飲料呀!!

套餐附: 無糖茶花綠茶(無限續杯/暢飲)或梅煎冰茶、雪碧、可樂(續杯半價)每人選一種飲品

也可像我們一樣直接升級單點飲品(每杯折抵50元)

(下圖)單點飲品MENU

舒活綜合果汁 +$100元 ( 原價150元 )

百香果、芒果、鳳梨、蘋果mix鮮榨100%綜合果汁微微酸~口感綿密濃稠!滿滿水果纖維『水果飲』好吸收又可促進消化

草莓玫瑰可爾必思微泡泡 +$90元 ( 原價140元 )

我這視覺系吃貨! 每次外食點飲料都會先問服務生~哪款飲品好喝又有美美色澤或漸層？ 適合拍照打卡？!

服務生就推薦小紫這杯很受女生客人喜愛的粉色漸層飲品

飲品上方有放香草植物及食用乾燥玫瑰花提味！！

喝之前記得先攪拌均勻

酸酸甜甜草莓玫瑰風味乳酸氣泡飲有喝草莓多多汽水的錯覺(好喝捏)

全程由服務生代烤的另一優點(很勤~更換烤網)

服務生幾乎每道都會更換乾淨烤網烤肉、烤海鮮

(食材味道不混搭)也不會吃到沾到焦焦烤網的燒烤餐食

吃紅巢燒肉(下吸式烤爐) 吸油煙力道強；身上不會有烤肉味。慶生完我有順路回家與家人聚聚(沒人發現我們剛剛吃燒烤) 還是我們自己不打自招的跟紫弟說: 今天回台中吃燒肉套餐幫大仁哥慶生

熔岩起司手打美國牛漢堡排 (附生菜)

漢堡排放烤網上燒烤(想不沾網)是有撇步的嘿!!

還好今天我們請服務生代烤；否則若自烤(漢堡肉)可能會沾烤網或成品四分五裂、慘不忍睹

生菜葉裡頭有放一小匙帶著蒜香提味佐醬

服務生將烤好的手打牛肉漢堡排放生菜上方、澆淋剛剛放烤網上加熱的起司醬要我們趁熱將生菜捲包漢堡排吃

這濃郁起司熔岩~狂流啦!

吃之前『小心燙口』

濃稠起司香搭多汁手打牛漢堡肉配脆口生菜多層次味蕾在齒頰間流竄著好揪C、好有特色也好吃

美國安格斯牛腹脅 是今天吃的『極致全牛套餐』牛肉烤物中(肉質)較有嚼感牛肉部位

依然是吃的到牛肉汁的最佳熟度，軟嫩中略帶嚼勁、愈嚼愈香

美國Prime頂級牛角切 （附~天香味噌醬）

在這~不是 大家吃『燒烤吃到飽餐廳』那種品質差的骰子牛肉喔!

光看那分佈均勻美美油花! 可以確定是選用prime頂級牛肉『角切』大骰子

五分熟(熟度) 最嫩最多汁

吃法: 夾一塊烤好的角切『prime骰子牛』沾佐主廚特調『天香味噌醬』一口塞

這醬~調味調的真夠味 !

除了味噌還有說不上來的獨特醬香、好吃到大仁哥後來都是『整顆骰子牛』往醬汁裡左沾右沾(沾好沾滿)爽品嚐嫩口牛肉涮嘴天香醬滋味

平常捨不得點A5和牛肉吃

看到『點套餐』只要+399元即可單點( 原價999元 )日本夢幻A5和牛肉 CP值高高就加點啦!

(上圖) 粉嫩A5和牛肉(油花)分怖的比剛剛一開始吃的美國Prime頂級牛小排還要細密

看服務生在烤網上烤一下下立馬翻面烤幾秒即出餐

和牛肉油亮多汁、肉汁鮮甜入口幾乎不用過多咀嚼和牛肉質口感『入口即化』

沾佐一點點玫瑰鹽能帶出更多牛肉甜

2人極致全牛套餐『海鮮烤物』有:根島生態蝦/築地特選干貝/鮑魚

也可加價+299元升級( 原價799元 )6種海鮮『霸氣海鮮盛合』或+499元升級( 原價1099元 )9種海鮮『無敵海鮮盛合』拼盤

看到點套餐就能享有『超值』加購價升級海鮮拼盤!

加上大仁哥生日難得請他吃大餐(加碼點起來)

除此之外點套餐還可加點『每日限量』活波士頓龍蝦

活波士頂龍蝦 每隻重約500~600g

套餐加購價每隻+$888元

(若您沒點燒肉套餐吃) 來紅巢燒肉是享用『單點』燒烤美食、單點波龍一隻需$1888元= 在紅巢『點套餐』再加價加購最划算！！

這真的是『活』波士頓龍蝦出餐前現殺現處理

因為服務生放烤網上烤時、龍蝦尾巴一直彈動著(我有錄影片)近日若有空再做短影分享

服務生除了專業烤、擺盤也美美(有符合我的期待 )

蝦螯肉飽滿 全部給不會啃食龍蝦腳(壽星吃)

吃現烤活波龍(免沾任何調味佐醬) 單吃原味才能吃到其最佳鮮甜口感

帶著天然海味淡淡鹹鮮感(龍蝦肉Q彈脆甜)

活~波龍口感真的不是活凍波龍可比擬! 吃廚房現處理~現出餐活波士頓龍蝦滋味真的特讚

點套餐+499元升級( 原價1099元 )2人無敵海鮮盛合

可自由搭配(根島蝦/干貝/鯖魚/生蠔/花枝/澎湖小卷/魷魚/扇貝/鮑魚)9種海鮮

『根島蝦與干貝』限點一次。其它海鮮品項則是可以任選

比方選『根島蝦+干貝』後剩下的7種海鮮食材，您也可以全部直接『單選』同一品項(如:鮑魚)7份出餐。

這是我去年生日來用餐時(尚未推出的新選項)

之前來吃(海鮮拼盤)內容物無法讓客人做挑選或更換! 新菜單(加價)海鮮拼盤貼心的『可以』讓客人自己『自由搭配』將不愛吃的海鮮烤物拉除；好貼心

(服務生代烤)會將扇貝、鮑魚、生蠔會現場去殼放在鋁箔盒內倒柴魚昆布高湯『烤煮』成海鮮湯品

若您想吃放烤網直烤口感! 記得提前告知!

柴魚昆布高湯煮海鮮、湯頭很鮮

今天吃的兩顆扇貝都是公的(廚房隨機出餐)幸運的話能吃到母扇貝喔!!

生蠔 Q~

鮑魚熟度嘟嘟好~好咬食

邊吃邊看服務生代烤海鮮放的位置(偷學了不少)瓦斯爐烤的秘訣!

根島生態蝦很大隻! 大仁哥沒看MENU一度誤以為這是『大草蝦』蝦子烤好後服務生會幫剝蝦殼；完完全全是免沾手即可輕鬆享食的概念

根島蝦蝦頭有蝦膏~ 可吸吮

海鮮烤物夠鮮~ 我們都是直接『單吃原味』沒有沾椒鹽或佐醬

烤五分熟生食級築地特選大干貝(很大顆) 很甜

根島生態蝦 鮮Q彈牙

(左)魷魚 (右)澎湖小卷

哥說他只知道吃。完全認不哪個是魷魚？什麼是小卷？

適合沾佐胡椒鹽~鮮甜烤海味!

套餐每日甜點(紅豆紫米/北海道生乳酪冰淇淋/手工奶酪) 3選2

紅豆紫米熱甜湯 甜度不會太甜(養生甜品)

我選北海道生乳酪冰淇淋吃

出餐時發現這是台中知名台灣義式冰淇淋品牌(塔拉朵冰淇淋)北海道LUXE生乳酪+大山牧場鮮乳冰淇淋『濃、純、香』

當月生日壽星(加入紅巢『IQ電子會員』) 至少需提前一天預約訂位送『壽星小蛋糕+現拍慶生照』現列印+相框

這不是 王品集團 嘿! 在紅巢燒肉也有像王品集團旗下餐廳的『生日好康』

IQ會員生日用餐(點套餐)送350元折扣券(當次可折抵)消費金額還可集點(下次消費時可以直接折抵消費金額)1點折一元

除了生日慶生；如果您是慶祝『結婚週年』提前預約訂位並主動告知(慶祝結婚週年)一樣會送『蛋糕+拍照組』

今天送的慶生蛋糕是『巧克力布朗尼』

濕潤濃香、蛋糕中心的巧克力夾心好好吃

紅巢燒肉工房(公益旗艦店)用餐環境分成1、2樓

座位是由餐廳安排、服務生帶位

(若您們人數多或有特殊用餐座位需求)或想有不受打擾的『包廂座位』都可以直接打電話詢問、訂位事宜

(下圖) 這間用餐區若將屏風隔板移除即是多人用餐長桌座位

挑高的用餐空間、無壓迫感且不受打擾

一樓客滿或人數多的預約訂位才會開放二樓

(我有詢問經過餐廳允許才上二樓秒拍用餐環境) 有和風氛圍包廂座位及木製屏風半包廂座位

(下圖)二樓4人用餐區

最喜歡這延伸到屋頂的巨幅畫作~濃濃日式風情

女生洗手間有沙發椅(親子家庭如廁)小寶貝可坐在椅子上等媽咪。

廁所是免治馬桶!

洗手台貼心備有牙線、漱口水、洗手乳

喜歡吃燒烤又討厭自己烤。想找『全程專人代烤+剝蝦服務燒肉餐廳？』推薦您來『紅巢燒肉工房』用餐！

全新菜單 ~多了好吃(蔥開陽烤餅)開胃菜。點套餐還可享多道鮮美海陸美食、飲品『優惠加價購』

慶生、過節(情人節/耶誕節)母親節、父親節、尾牙、春酒都適合

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