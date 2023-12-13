茶與布朗Tea&Brown ｜萌度破表狗狗風手搖專賣店，全品項都可以免費加爆珍珠！

這家手搖飲真的是我看過最可愛啦，以超萌狗狗為主題的【茶與布朗Tea&Brown】，主打以在地好茶現泡的手搖飲，喝起來相當順口不會太澀，私心推薦茶味濃厚的烏龍茶系列，搭配咕溜的自製烏龍茶凍，雙倍茶香讓人一次大滿足，最讚的是全品項都可以免費加爆珍珠！

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

環境分享

▼【茶與布朗Tea&Brown】在全台共有六家門市，這次來到位於新北三重區中華路的三重店，明亮的黃色系招牌，搭配招牌臘腸狗狗LOGO相當吸睛!

▼【茶與布朗Tea&Brown】的飲品都是現點現做，嚴選在地好茶新鮮現泡，以及高品質的櫻島家鮮乳製作，特地相隔與點餐櫃檯不同的空間，大大保障了衛生和安心的部分!

▼【茶與布朗Tea&Brown】當天來還幸運遇到狗狗店長，活潑可愛的個性直接把我萌翻天，更是忍不住用手機大拍特拍一波!

▼【茶與布朗Tea&Brown】全品項飲品都可以免費加珍珠，不得不說它們家的珍珠很好吃，QQ彈彈充滿口感!

菜單

全品項免費加珍珠

飲品介紹

炭焙烏龍厚奶💰80元(+烏龍茶凍💰15元)

▼招牌必喝炭焙烏龍厚奶，以帶有獨特茶香的炭焙烏龍，結合奶香醇厚的滑順厚奶，茶與奶的比例掌握得不錯，喝起來有著順口不膩的茶香，再加入店家自製的烏龍茶凍，咕溜滑順的口感好加分!

布朗尼厚奶茶💰80元

▼推薦給奶蓋控布朗尼厚奶茶，以厚奶茶為基底，頂頭蓋上厚厚的布朗尼奶蓋，濃郁中有著香甜的巧克力香，每一口都帶來濃郁可可爆擊，甜度偏高適合螞蟻人享用!

珍珠金萱厚奶茶💰65元

▼我最喜歡的珍珠金萱厚奶茶，喝起來有著金萱的淡雅奶香，同時又不失清爽的口感，伴隨著彈牙好咬的珍珠，不知不覺就整杯吸光光了!

飲用心得

每次看到新的手搖店就要試看看，從裡到外都可可愛愛的【茶與布朗Tea&Brown】，無論是烏龍茶凍或是彈牙珍珠，都很適合喜歡咬咬的咀嚼控，加上超Q的狗狗可愛指數加持，讓人忍不住感到少女心噴發，下次有經過的話不妨來一杯吧!

店家資訊

茶與布朗Tea&Brown

粉絲團 : 茶與布朗Tea&Brown FB

電話 : 02-6623-7076

地址：新北市三重區中華路69號

營業時間：11:00-22:00

北車南陽店：台北市中正區南陽街13號

府中店：新北市板橋區重慶路12巷9號

澎湖店：澎湖縣馬公市民福路85號

基隆店：基隆市中正區新豐街265號1樓

長榮店：新北市蘆洲區長榮路87號1樓

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/