《藏王極上燒肉餐酒館》網路評價近千則4.7顆星中壢美食，位置鄰近中壢新明夜市以及中壢高中，日式用餐環境運用燈籠、麻繩、掛布來營造氣氛，中壢藏王菜單主打日本和牛、高檔海鮮等燒烤食材，以及專人幫烤服務，還有多款神級日本清酒，像是十四代、而今等等，每人低消只要500元，非常適合來聚餐、生日節慶或是帶客戶來小酌用餐 ◎喝酒不開車，未滿18歲請勿飲酒 ►原始網址圖文：https://www.darren0322.com/blog/post/cangwangroastpork

藏王極上燒肉餐酒館交通指引&停車資訊

《藏王極上燒肉餐酒館》地址就在桃園中壢中央西路二段268號，開車來到這裡旁邊就有中大壢中停車場，附近就是中壢新明夜市以及中壢高中，店面木造裝潢營造出濃厚日本風情，外面還有整排燈籠牆可以拍照打卡

藏王極上燒肉餐酒館營業時間

《藏王極上燒肉餐酒館》營業時間平日從晚上5點到12點，假日則分為兩個時段 11:30–16:00以及17:00–00:00，門口候位區設有烤爐，在天氣冷讓客人可以暖暖身子很貼心

藏王極上燒肉餐酒館用餐環境

走進《藏王極上燒肉餐酒館》可以感受到濃濃日本風格，天花板運用麻繩來裝潢，搭配上清酒布簾以及日式燈籠，讓人感覺一秒來到日本，看的出來店家在裝潢下了重本，如果以桃園居酒屋或餐酒館來說，藏王用餐環境就跟店名一樣都是極上

《藏王極上燒肉餐酒館》空間不小但用餐座位不算多，大多是4到6人座位為主，而且座位寬敞，通常看到居酒屋都是小小空間，這裡的座位空間則是寬敞許多，因為座位不多所以建議想吃先訂位避免撲空

▼入座後可以看到座位區有插座，這一點非常重要，因為現在大家手機不離身沒電就能充電，桌面上有辣油、黑胡椒、玫瑰鹽、日式醬油等等

▼在座位區下面還有抽屜，可以放置衣物以及包包等等，不用怕沾附到燒烤油煙味

▼如果需要餐具在旁邊抽屜可以自行取用，樹小編覺得他們家裝潢除了很有氛圍之外，在客人使用細節上，也都有考慮到使用者的方便性

藏王極上燒肉餐酒館包廂環境

喜歡有點隱私的朋友，在《藏王極上燒肉餐酒館》也有提供包廂空間，包廂低消是2萬元，可以提供給慶生聚餐等活動來使用

在《藏王極上燒肉餐酒館》可以看到不少清酒，在後方吧台上面有整排清酒，入座後在座位旁邊也都有清酒，簡直就是被清酒包圍了

而且這裡有很多十四代的酒瓶，第一次看到居酒屋用那麼多十四代來擺飾，起碼在北部應該沒有，真的很有特色

藏王極上燒肉餐酒館清酒

清酒控來到這裡看到這個冷藏櫃應該會失控，清酒之王十四代，這個在日本想要買也不容易，沒想到還有很多限量款，另外就連而今清酒也有，清酒控看到這畫面，眼睛應該跟動畫一樣閃閃發光，樹小編入坐後還看到日本酒武士歐老師的簽名 ◎喝酒不開車，未成年請勿飲酒

藏王極上燒肉餐酒館菜單價錢

《藏王極上燒肉餐酒館》菜單以及酒單，頁數很多詳細菜單請點連結，就連菜單的圖片都很精美，每人最低消費500元，8歲以下孩童免低消，另外也會不定期會推出限量清酒 ◎喝酒不開車，未成年請勿飲酒

入座後店員會送上蔥鹽、山葵、燒肉醬、金桔、昆布鹽等等沾醬調味料，如果覺得吃不夠就可以免費續加，像樹小編就續了蔥鹽

來到《藏王極上燒肉餐酒館》不喝點真的過不去，這裡都有提供單壺清酒，今天我喝了而今朝日火入純米吟釀，以及十四代本丸秘傳玉返特別本釀造

十四代本丸清酒

清酒之王十四代本丸，算是十四代系列經典款清酒，單壺只要800元CP值很高，聽到這個價格直接先點一壺，可以看到十四代瓶身上有玉返字樣，這是高木酒造所使用秘傳玉酒返回技術，米種為五百萬石，聞起來有花果香氣，入口柔順酒感不重酒體圓潤，尾韻清新俐落，不虧是十四代，整體平衡度很棒 ◎喝酒不開車，未成年請勿飲酒

而今朝日火入純米吟釀

喝完十四代來換喝看看而今，而今被鄉民封為小十四代，這款是而今朝日火入純米吟釀，木屋正酒造所使用朝日米來釀造，朝日是日本原生米種食用米，並採用了MK1三重酵母，香氣有著吟釀香氣，像是水梨、香瓜、蘋果等等，入口滑順平衡度很棒，說真的表現完全不會輸給十四代，難怪會有小十四代的封號

來到《藏王極上燒肉餐酒館》除了有夢幻清酒款之外，當然也少不了要吃這裡的燒肉，上菜速度真的有夠快，隨機點了燒肉以及熟食等等，沒想到份量還不少，吃燒肉不用自己動手，店家會有幫忙烤的服務，所以只要等著吃就好，旁邊還會有小烤爐，如果覺得燒肉冷掉可以自己炙燒回溫一下

我們點了美國極品牛小排、頂級伊比利松阪豬、澳洲牛舌雙拼，不論是牛肉或豬肉的油花都很美，牛舌雙拼還有厚切真的超讚

頂級伊比利松阪豬

▼頂級伊比利松阪豬

首先最開心的就是來到這裡自己不用動手烤，有專人的服務人員會幫忙烤，我還問了服務人員，他們都有經過專業訓練，可不是隨隨便便就能上烤台，頂級伊比利松阪豬在燒烤台上面吱吱作響，散發出來迷人香氣

頂級伊比利松阪豬整頭豬身上就兩片松阪肉，加上號稱是世界上最好吃的豬肉，入口鮮甜爽脆，燒烤完香噴噴有夠好吃

美國極品牛小排

▼美國極品牛小排

牛小排有著細緻均勻的油花，一上燒烤台立刻散發出焦香風味，專業幫烤的手超級俐落迅速，沒多久就將烤好牛小排給我們上桌

牛小排入口香氣濃郁又多汁，均勻完美紋路油脂，入口軟嫩建議可以沾點昆布鹽，會讓牛肉本身的甜度有加分的效果

如果上桌忙著聊天牛肉有點冷掉，還可以自己用旁邊的小鍋稍微加熱一下，另外我也建議加一下他們家的蔥鹽同樣是夭壽好吃的等級

澳洲牛舌雙拼

▼澳洲牛舌雙拼

點這盤牛舌雙拼的好處，就是可以吃到不同兩種厚度的牛舌，因為厚度加上位置有點不同，所以口感也有所不同，簡單來說就是一個部位兩種享受

可以看到牛舌在燒烤台上面，炙烤到表面有點微微焦黃，然後不斷出現煙霧以及火光，這畫面好像在對我說吃我吃我

服務人員燒烤完盛盤還會將名稱放上去，方便讓客人知道吃到什麼肉品，不然有時候還真的不知道自己吃到是什麼，能同時吃到兩種不同口感的牛舌，入口閉上眼睛，盡情感受一下牛舌那種在口中來回的彈牙，就是一個享受!!非常爽的味覺體驗

名古屋手羽

▼名古屋手羽

看到名古屋手羽想都沒想就點了下去，因為樹小編我好懷念名古屋的雞翅，只要去日本名古屋我都會去吃世界的山將或風來坊，這裡吃到的雞翅鹹甜調味很涮嘴，加入雞肉軟嫩入味，不知不覺就被我們清盤吃光光了

蒲燒鰻魚飯

▼蒲燒鰻魚飯

沒想到這裡也能吃到蒲燒鰻魚飯，所謂蒲燒就是指切開魚並且剔骨，然後淋上調味佐料，串上竹籤燒烤，鰻魚肉質細膩，醬汁調味有層次，吃起來就是有種幸福感

味噌鮮魚湯、鮮味牛肉湯

▼味噌鮮魚湯、鮮味牛肉湯

兩種湯品都很真材實料，牛肉裡面則有牛肉塊，我個人比較喜歡牛肉湯，湯頭鮮甜不膩口，趁熱喝覺得整個暖胃

壽喜燒

▼壽喜燒

壓軸就是這個極上日本A5和牛肋眼壽喜燒，可以看到肋眼非常大片，油花分佈真的美極了，然後服務人員也上跟著上壽喜燒鍋，這裡也是會幫忙涮肉片，畢竟肉片這麼好，交給專業的準沒錯

服務人員會將肉片在壽喜燒內涮，沒幾下就趕緊拿起來，然後會將肉片放到有蛋黃魚子醬的碗裡面

將日本A5和牛肋眼沾上魚子醬蛋黃，滿滿蛋液裹在牛肉上面，入口超級肥美滑嫩，這滋味口感簡直好吃到爆錶，同行友人吃完也頻頻稱讚

餐後甜點

▼餐後甜點

餐後甜點有日本烤麻糬、優格冰淇淋、香芋紫米粥、烤焦糖布丁等等可以選擇，我選擇了日本烤麻糬沾上花生粉跟煉乳很香很好吃

《藏王極上燒肉餐酒館》也有免費提供和服，大家可以穿著去燈籠牆拍照也不錯，說真的有14代的居酒屋不多，加上價錢合理，還有好吃的燒肉，推薦給大家有機會可以來吃看看

►原始網址圖文：https://www.darren0322.com/blog/post/cangwangroastpork