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中壢居酒屋｜藏王極上燒肉餐酒館/日本和牛專人燒烤喝清酒之王十四代/菜單價錢

2023-12-13 13:52:17 Darren蘋果樹旅遊玩樂誌 人氣：99
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窩客好文

Darren蘋果樹旅遊玩樂誌

發表篇數：712篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：藏王極上燒肉
phone03-493-8878
place桃園市中壢區中央西路二段268號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.00
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藏王極上燒肉餐酒館》網路評價近千則4.7顆星中壢美食，位置鄰近中壢新明夜市以及中壢高中，日式用餐環境運用燈籠、麻繩、掛布來營造氣氛，中壢藏王菜單主打日本和牛、高檔海鮮等燒烤食材，以及專人幫烤服務，還有多款神級日本清酒，像是十四代、而今等等，每人低消只要500元，非常適合來聚餐、生日節慶或是帶客戶來小酌用餐 ◎喝酒不開車，未滿18歲請勿飲酒  ►原始網址圖文：https://www.darren0322.com/blog/post/cangwangroastpork

藏王極上燒肉餐酒館交通指引&停車資訊

藏王極上燒肉餐酒館》地址就在桃園中壢中央西路二段268號，開車來到這裡旁邊就有中大壢中停車場，附近就是中壢新明夜市以及中壢高中，店面木造裝潢營造出濃厚日本風情，外面還有整排燈籠牆可以拍照打卡

藏王極上燒肉餐酒館營業時間

藏王極上燒肉餐酒館》營業時間平日從晚上5點到12點，假日則分為兩個時段 11:30–16:00以及17:00–00:00，門口候位區設有烤爐，在天氣冷讓客人可以暖暖身子很貼心

藏王極上燒肉餐酒館用餐環境

走進《藏王極上燒肉餐酒館》可以感受到濃濃日本風格，天花板運用麻繩來裝潢，搭配上清酒布簾以及日式燈籠，讓人感覺一秒來到日本，看的出來店家在裝潢下了重本，如果以桃園居酒屋或餐酒館來說，藏王用餐環境就跟店名一樣都是極上

藏王極上燒肉餐酒館》空間不小但用餐座位不算多，大多是4到6人座位為主，而且座位寬敞，通常看到居酒屋都是小小空間，這裡的座位空間則是寬敞許多，因為座位不多所以建議想吃先訂位避免撲空

▼入座後可以看到座位區有插座，這一點非常重要，因為現在大家手機不離身沒電就能充電，桌面上有辣油、黑胡椒、玫瑰鹽、日式醬油等等

▼在座位區下面還有抽屜，可以放置衣物以及包包等等，不用怕沾附到燒烤油煙味

▼如果需要餐具在旁邊抽屜可以自行取用，樹小編覺得他們家裝潢除了很有氛圍之外，在客人使用細節上也都有考慮到使用者的方便性

藏王極上燒肉餐酒館包廂環境

喜歡有點隱私的朋友，在《藏王極上燒肉餐酒館》也有提供包廂空間，包廂低消是2萬元，可以提供給慶生聚餐等活動來使用

在《藏王極上燒肉餐酒館》可以看到不少清酒，在後方吧台上面有整排清酒，入座後在座位旁邊也都有清酒，簡直就是被清酒包圍了

而且這裡有很多十四代的酒瓶，第一次看到居酒屋用那麼多十四代來擺飾，起碼在北部應該沒有，真的很有特色

藏王極上燒肉餐酒館清酒

清酒控來到這裡看到這個冷藏櫃應該會失控，清酒之王十四代，這個在日本想要買也不容易，沒想到還有很多限量款，另外就連而今清酒也有，清酒控看到這畫面，眼睛應該跟動畫一樣閃閃發光，樹小編入坐後還看到日本酒武士歐老師的簽名 喝酒不開車，未成年請勿飲酒

藏王極上燒肉餐酒館菜單價錢

藏王極上燒肉餐酒館》菜單以及酒單，頁數很多詳細菜單請點連結，就連菜單的圖片都很精美，每人最低消費500元，8歲以下孩童免低消，另外也會不定期會推出限量清酒 喝酒不開車，未成年請勿飲酒

入座後店員會送上蔥鹽、山葵、燒肉醬、金桔、昆布鹽等等沾醬調味料，如果覺得吃不夠就可以免費續加，像樹小編就續了蔥鹽

來到《藏王極上燒肉餐酒館》不喝點真的過不去，這裡都有提供單壺清酒，今天我喝了而今朝日火入純米吟釀，以及十四代本丸秘傳玉返特別本釀造

十四代本丸清酒

清酒之王十四代本丸，算是十四代系列經典款清酒，單壺只要800元CP值很高，聽到這個價格直接先點一壺，可以看到十四代瓶身上有玉返字樣，這是高木酒造所使用秘傳玉酒返回技術，米種為五百萬石，聞起來有花果香氣，入口柔順酒感不重酒體圓潤，尾韻清新俐落，不虧是十四代，整體平衡度很棒 喝酒不開車，未成年請勿飲酒

而今朝日火入純米吟釀

喝完十四代來換喝看看而今，而今被鄉民封為小十四代，這款是而今朝日火入純米吟釀，木屋正酒造所使用朝日米來釀造，朝日是日本原生米種食用米，並採用了MK1三重酵母，香氣有著吟釀香氣，像是水梨、香瓜、蘋果等等，入口滑順平衡度很棒，說真的表現完全不會輸給十四代，難怪會有小十四代的封號

來到《藏王極上燒肉餐酒館》除了有夢幻清酒款之外，當然也少不了要吃這裡的燒肉，上菜速度真的有夠快，隨機點了燒肉以及熟食等等，沒想到份量還不少，吃燒肉不用自己動手，店家會有幫忙烤的服務，所以只要等著吃就好，旁邊還會有小烤爐，如果覺得燒肉冷掉可以自己炙燒回溫一下

我們點了美國極品牛小排、頂級伊比利松阪豬、澳洲牛舌雙拼，不論是牛肉或豬肉的油花都很美，牛舌雙拼還有厚切真的超讚

頂級伊比利松阪豬

▼頂級伊比利松阪豬

首先最開心的就是來到這裡自己不用動手烤，有專人的服務人員會幫忙烤，我還問了服務人員，他們都有經過專業訓練，可不是隨隨便便就能上烤台，頂級伊比利松阪豬在燒烤台上面吱吱作響，散發出來迷人香氣

頂級伊比利松阪豬整頭豬身上就兩片松阪肉，加上號稱是世界上最好吃的豬肉，入口鮮甜爽脆，燒烤完香噴噴有夠好吃

美國極品牛小排

美國極品牛小排

牛小排有著細緻均勻的油花，一上燒烤台立刻散發出焦香風味，專業幫烤的手超級俐落迅速，沒多久就將烤好牛小排給我們上桌

牛小排入口香氣濃郁又多汁，均勻完美紋路油脂，入口軟嫩建議可以沾點昆布鹽，會讓牛肉本身的甜度有加分的效果

如果上桌忙著聊天牛肉有點冷掉，還可以自己用旁邊的小鍋稍微加熱一下，另外我也建議加一下他們家的蔥鹽同樣是夭壽好吃的等級

澳洲牛舌雙拼

▼澳洲牛舌雙拼

點這盤牛舌雙拼的好處，就是可以吃到不同兩種厚度的牛舌，因為厚度加上位置有點不同，所以口感也有所不同，簡單來說就是一個部位兩種享受

可以看到牛舌在燒烤台上面，炙烤到表面有點微微焦黃，然後不斷出現煙霧以及火光，這畫面好像在對我說吃我吃我

服務人員燒烤完盛盤還會將名稱放上去，方便讓客人知道吃到什麼肉品，不然有時候還真的不知道自己吃到是什麼，能同時吃到兩種不同口感的牛舌，入口閉上眼睛，盡情感受一下牛舌那種在口中來回的彈牙，就是一個享受!!非常爽的味覺體驗

名古屋手羽

▼名古屋手羽

看到名古屋手羽想都沒想就點了下去，因為樹小編我好懷念名古屋的雞翅，只要去日本名古屋我都會去吃世界的山將或風來坊，這裡吃到的雞翅鹹甜調味很涮嘴，加入雞肉軟嫩入味，不知不覺就被我們清盤吃光光了

蒲燒鰻魚飯

▼蒲燒鰻魚飯

沒想到這裡也能吃到蒲燒鰻魚飯，所謂蒲燒就是指切開魚並且剔骨，然後淋上調味佐料，串上竹籤燒烤，鰻魚肉質細膩，醬汁調味有層次，吃起來就是有種幸福感

味噌鮮魚湯、鮮味牛肉湯

▼味噌鮮魚湯、鮮味牛肉湯

兩種湯品都很真材實料牛肉裡面則有牛肉塊我個人比較喜歡牛肉湯湯頭鮮甜不膩口趁熱喝覺得整個暖胃

壽喜燒

▼壽喜燒

壓軸就是這個極上日本A5和牛肋眼壽喜燒，可以看到肋眼非常大片，油花分佈真的美極了，然後服務人員也上跟著上壽喜燒鍋，這裡也是會幫忙涮肉片，畢竟肉片這麼好，交給專業的準沒錯

服務人員會將肉片在壽喜燒內涮，沒幾下就趕緊拿起來，然後會將肉片放到有蛋黃魚子醬的碗裡面

將日本A5和牛肋眼沾上魚子醬蛋黃，滿滿蛋液裹在牛肉上面，入口超級肥美滑嫩，這滋味口感簡直好吃到爆錶，同行友人吃完也頻頻稱讚

餐後甜點

▼餐後甜點

餐後甜點有日本烤麻糬、優格冰淇淋、香芋紫米粥、烤焦糖布丁等等可以選擇，我選擇了日本烤麻糬沾上花生粉跟煉乳很香很好吃

藏王極上燒肉餐酒館》也有免費提供和服，大家可以穿著去燈籠牆拍照也不錯，說真的有14代的居酒屋不多，加上價錢合理，還有好吃的燒肉，推薦給大家有機會可以來吃看看

►原始網址圖文：https://www.darren0322.com/blog/post/cangwangroastpork

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中壢美食 中壢燒肉 中壢餐酒館 中壢居酒屋
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網站：https://www.darren0322.com/ FB：https://www.facebook.com/darren0322/ 邀稿邀約：darrenje0322@gmail.com Darren蘋果樹(阿樹いっき) 經歷：ssi日本清酒唎酒師、JSA日本酒評鑑師、Y！奇摩旅遊摩人、食尚玩家駐站作者、2016窩客之星、點子生活、愛食記、窩客島等共筆、窩客島人氣部落客、2018年桃園夜市美食評審、2019年桃園上好攤評審、2008年開始寫文從無名小站、痞客邦、字媒體等，參與過多個講座活動並經營多個臉書社團以及Line社群、主題：國內外旅遊、美食、生活資訊

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