聖誕節除了交換禮物！草莓蛋糕更是必須要！這樣才有儀式感，尤其是市場上6吋草莓蛋糕，大部分都在900以上，這裡只要790元你說能不買嗎？

知名連鎖橘村屋，為了慶祝林口長庚店盛大開幕，推出連續三天草莓寶盒買一送一(限量500組)，買一盒草莓寶盒送一張兌換卷，這次還超佛北北桃直營門市都可以換(北車統一除外）。

草莓寶盒買一送一12/15~12/17(連續三天)

聖誕節限定蛋糕只到12/26

限量500組！草莓寶盒買一送一

為了慶祝長庚林口店盛大開幕！冬季最熱銷草莓寶盒買一送一（限量只有500組)，從12/15~12/17活動只有三天，為了確保讓每位顧客都買到草莓寶盒，買一盒草莓寶盒送一張贈品兌換卷，買兩盒送兩張贈品兌換卷，數量有限售完為止~

草莓寶盒兌換卷

兌換期限2024/1/1～2024/3/31

（春節期間2024/2/8到2024/2/15無法兌換)

北北桃直營門市皆可跨店兌換（北車統一除外）

橘村屋(林口長庚店) 在哪？

橘村屋林口長庚店在上龜山林口長庚附近，地址在桃園市龜山區文化二路13號，可在附近馬路找停車格，或停放綠光、頂好收費停車場步行約3分鐘，搭乘捷運也很方便，桃園A8捷運下步行約8分鐘可抵達～

地址：桃園市龜山區文化二路13號

營業時間：11:00~22:00

2023聖誕派對蛋糕

橘村屋聖誕節活動只到12/26！

每一款蛋糕都有特色難抉擇！最便宜“聖誕OREO巧克力捲”只要370元，草莓系列有法式聖誕草莓派、草莓鮮奶油蛋糕，巧克力系列還有OREO鮮奶油蛋糕，聖誕檸檬瑪格麗特也好可愛，六款甜點都讓人少女心噴發～

6吋法式聖誕草莓派

6吋聖誕草莓鮮奶油蛋糕

6吋聖誕OREO鮮奶油蛋糕

6吋聖誕檸檬瑪格麗特

聖誕OREO巧克力捲

蛋糕門市可加購保冷袋、蠟燭、盤叉..等，還能集點數加價把Q比熊、露米兔抱回家～

橘村屋蛋糕種類很多！櫥窗陳設長條蛋糕、圓蛋糕與雙拼蛋糕禮盒，不管什麼節日都有適合的蛋糕～

這款「法式草莓派」草莓控看到會失控！奶油塔皮、杏仁餡、手工克林姆推疊，最後擺放上滿滿大湖草莓，讓人有戀愛幸福感～

草莓派搭配重乳酪是店內銷推薦第一名！一次可吃到兩種蛋糕好幸福～

甜點世界就是那麼迷人！

另外值得一提！橘村屋包裝都是經過SGS認證食品級包裝規格，蛋糕盒高磅數、草莓寶盒提袋還能重複使用。

想吃草莓甜點不用坐在咖啡廳！趁著聖誕節限定活動，買蛋糕揪朋友、家人一起共度聖誕節～

草莓季限定．草莓寶盒

活動平均一盒才225元

橘村屋草莓甜點用料很實在！使用新鮮苗栗大湖草莓，不使用加工罐頭當餡料，光是吃水果草莓就很划算，蛋糕、布丁、鮮奶油、手工克林姆與草莓果凍完美比例，立刻征服家人的心～

一打開讓人忍不住拿湯匙挖下去！一口塞進嘴裡真享受，滑嫩布丁、滑順卡士達醬，加上綿密蛋糕與新鮮草莓，結合新鮮草莓做的草莓果凍，吃起來酸甜清爽，可以輕鬆嗑完一盒，天氣再冷都不是問題，已經被這盒草莓寶盒融化了～

6吋聖誕草莓鮮奶油蛋糕

草莓鮮奶油蛋糕就是那麼療癒！特別有聖誕節氣氛，一粒粒新鮮大湖草莓，加上圓球鮮奶油，簡約主義的草莓蛋糕可愛極了，讓人捨不得破壞它～

而且市售聖誕草莓鮮奶油蛋糕價格價高，這6吋草莓蛋糕才790元，真的很好下手！

蛋糕外圈有一層透明板，切蛋糕前要先撕開喔！一刀切下發現這蛋糕很不一樣，一般鮮奶油蛋糕都是向上推疊橫向，這的蛋糕體是直立切面～

草莓鮮奶油蛋糕看似簡單！搭配起來要好吃，必須樣樣講究，新鮮大湖草莓、不膩口鮮奶油、鬆棉濕潤蛋糕體都是核心重點～

苗栗大湖直送的新鮮草莓！每一顆大小一致，像顆漂亮紅寶石，吃起來酸甜適中，沾點鮮奶油吃更甜蜜～

蛋糕是低脂低糖配方！鮮奶油用量剛好，不用再把鮮奶油撥到一旁，這鮮奶油清爽不膩口，搭配細緻綿密蛋糕體，香甜淡雅味在嘴中不斷蔓延，怎麼吃都不會膩～

＊還在找聖誕節點心嗎？趁著橘村屋(林口長庚門市)開幕慶快來搶購！新鮮草莓與鮮奶油相互搭配的好味道，讓人一吃停不下來，草莓寶盒買一送一(限量500組)，12/15~12/17活動只有三天，平均一盒才225元超划算，排不到沒關係，「6吋聖誕草莓鮮奶油蛋糕」讓人更幸福～

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橘村屋（林口長庚門市）資訊

電話：(03)3287531

地址：桃園市龜山區文化二路13號

營業時間：11:00~22:00

粉絲專頁：橘村屋蛋糕 kitsumuraya

官網：歡慶林口盛大開幕「草莓寶盒買一送一」限時限量！只有三天！