聖誕節除了交換禮物！草莓蛋糕更是必須要！這樣才有儀式感，尤其是市場上6吋草莓蛋糕，大部分都在900以上，這裡只要790元你說能不買嗎？
知名連鎖橘村屋，為了慶祝林口長庚店盛大開幕，推出連續三天草莓寶盒買一送一(限量500組)，買一盒草莓寶盒送一張兌換卷，這次還超佛北北桃直營門市都可以換(北車統一除外）。
- 草莓寶盒買一送一12/15~12/17(連續三天)
- 聖誕節限定蛋糕只到12/26
限量500組！草莓寶盒買一送一
為了慶祝長庚林口店盛大開幕！冬季最熱銷草莓寶盒買一送一（限量只有500組)，從12/15~12/17活動只有三天，為了確保讓每位顧客都買到草莓寶盒，買一盒草莓寶盒送一張贈品兌換卷，買兩盒送兩張贈品兌換卷，數量有限售完為止~
草莓寶盒兌換卷
兌換期限2024/1/1～2024/3/31
（春節期間2024/2/8到2024/2/15無法兌換)
北北桃直營門市皆可跨店兌換（北車統一除外）
橘村屋(林口長庚店) 在哪？
橘村屋林口長庚店在上龜山林口長庚附近，地址在桃園市龜山區文化二路13號，可在附近馬路找停車格，或停放綠光、頂好收費停車場步行約3分鐘，搭乘捷運也很方便，桃園A8捷運下步行約8分鐘可抵達～
- 地址：桃園市龜山區文化二路13號
- 營業時間：11:00~22:00
2023聖誕派對蛋糕
橘村屋聖誕節活動只到12/26！
每一款蛋糕都有特色難抉擇！最便宜“聖誕OREO巧克力捲”只要370元，草莓系列有法式聖誕草莓派、草莓鮮奶油蛋糕，巧克力系列還有OREO鮮奶油蛋糕，聖誕檸檬瑪格麗特也好可愛，六款甜點都讓人少女心噴發～
- 6吋法式聖誕草莓派
- 6吋聖誕草莓鮮奶油蛋糕
- 6吋聖誕OREO鮮奶油蛋糕
- 6吋聖誕檸檬瑪格麗特
- 聖誕OREO巧克力捲
蛋糕門市可加購保冷袋、蠟燭、盤叉..等，還能集點數加價把Q比熊、露米兔抱回家～
橘村屋蛋糕種類很多！櫥窗陳設長條蛋糕、圓蛋糕與雙拼蛋糕禮盒，不管什麼節日都有適合的蛋糕～
這款「法式草莓派」草莓控看到會失控！奶油塔皮、杏仁餡、手工克林姆推疊，最後擺放上滿滿大湖草莓，讓人有戀愛幸福感～
草莓派搭配重乳酪是店內銷推薦第一名！一次可吃到兩種蛋糕好幸福～
甜點世界就是那麼迷人！
另外值得一提！橘村屋包裝都是經過SGS認證食品級包裝規格，蛋糕盒高磅數、草莓寶盒提袋還能重複使用。
想吃草莓甜點不用坐在咖啡廳！趁著聖誕節限定活動，買蛋糕揪朋友、家人一起共度聖誕節～
草莓季限定．草莓寶盒
活動平均一盒才225元
6吋聖誕草莓鮮奶油蛋糕
草莓鮮奶油蛋糕就是那麼療癒！特別有聖誕節氣氛，一粒粒新鮮大湖草莓，加上圓球鮮奶油，簡約主義的草莓蛋糕可愛極了，讓人捨不得破壞它～
而且市售聖誕草莓鮮奶油蛋糕價格價高，這6吋草莓蛋糕才790元，真的很好下手！
蛋糕外圈有一層透明板，切蛋糕前要先撕開喔！一刀切下發現這蛋糕很不一樣，一般鮮奶油蛋糕都是向上推疊橫向，這的蛋糕體是直立切面～
草莓鮮奶油蛋糕看似簡單！搭配起來要好吃，必須樣樣講究，新鮮大湖草莓、不膩口鮮奶油、鬆棉濕潤蛋糕體都是核心重點～
苗栗大湖直送的新鮮草莓！每一顆大小一致，像顆漂亮紅寶石，吃起來酸甜適中，沾點鮮奶油吃更甜蜜～
蛋糕是低脂低糖配方！鮮奶油用量剛好，不用再把鮮奶油撥到一旁，這鮮奶油清爽不膩口，搭配細緻綿密蛋糕體，香甜淡雅味在嘴中不斷蔓延，怎麼吃都不會膩～
＊還在找聖誕節點心嗎？趁著橘村屋(林口長庚門市)開幕慶快來搶購！新鮮草莓與鮮奶油相互搭配的好味道，讓人一吃停不下來，草莓寶盒買一送一(限量500組)，12/15~12/17活動只有三天，平均一盒才225元超划算，排不到沒關係，「6吋聖誕草莓鮮奶油蛋糕」讓人更幸福～
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橘村屋（林口長庚門市）資訊
電話：(03)3287531
地址：桃園市龜山區文化二路13號
營業時間：11:00~22:00
粉絲專頁：橘村屋蛋糕 kitsumuraya
官網：歡慶林口盛大開幕「草莓寶盒買一送一」限時限量！只有三天！