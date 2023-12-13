台中蒙古烤肉吃到飽推薦！這間九九蒙古烤肉火鍋是最近台中夯到不行的吃到飽餐廳，主打蒙古烤肉吃到飽，平日午餐一人最低只要298元起，加購100元還可升級火鍋吃到飽，除了蒙古烤肉吃到飽，店內自助吧區還有滷肉飯、打拋豬飯、咖哩飯、炸物、麻辣鴨血豆腐、飲品、咖啡、冰淇淋等也是無限放題

九九蒙古烤肉火鍋西屯店位置

九九蒙古烤肉火鍋目前台中有兩間分店，糖糖今天是來到位在台中西屯區西屯路三段的九九蒙古烤肉火鍋西屯店，距離中科商圈不遠，店面還挺大間的，紅色扛棒相當顯眼

九九蒙古烤肉火鍋西屯店環境

九九蒙古烤肉火鍋西屯店空間非常寬敞，座位數多，店內裝潢一樣以大紅色系為主軸，搭配白色，帶有中國風，座位以四人座為主，最前方還有個八人的座位，多人來聚餐也非常適合

九九蒙古烤肉火鍋菜單菜單

九九蒙古烤肉火鍋平日午餐單純蒙古烤肉吃到飽一人是298元，加火鍋吃到飽一人是398元，平日晚餐及假日全日都是蒙古烤肉加火鍋，一人是438元，一桌為一個價位

九九蒙古烤肉火鍋蒙古烤肉自助吧區

這邊是蒙古烤肉自助吧區，肉品有牛肉、牛五花、雞肉、豬五花及羊肉共五種肉品

蒙古烤肉的配菜類依當天為主，會準備10種以上的食材，糖糖今天來有空心菜、高麗菜、豆芽菜、小白菜、紅蘿蔔、青椒、豆干、黃麵、蔥段、海茸、洋蔥及番茄醬汁等

這邊是蒙古烤肉的調味料區，提醒大家要記的加調味料，因為等等師傅們爆炒蒙古烤肉時是不會添加任何醬料，如果你沒有加調味料就是吃原汁原味唷，上面有建議的醬料調製，大家可以參考看看

最後將夾好的蒙古烤肉依照號碼順序擺放即可，記得要夾上桌上的夾子炒完才有辦法認領唷

九九蒙古烤肉火鍋的蒙古烤肉是在大石板上爆炒，現場還有透過櫥窗欣賞師傅們的炒菜秀，還挺壯觀的呢

待蒙古烤肉炒完後，服務人員會協助送上桌，就可以直接開吃囉

九九蒙古烤肉火鍋火鍋自助吧區

另外這邊是火鍋自助吧區，有各式各樣的火鍋料、蔬菜等，品項也非常豐富

九九蒙古烤肉火鍋飯食自助吧區

九九蒙古烤肉火鍋的飯食自助吧區不只單單提供白飯，旁邊還有提供滷味、咖哩及打拋豬可以添加

九九蒙古烤肉火鍋的滷肉還不錯，肉稍微偏肥，但吃起來不會太過油膩，也不會太鹹

打拋豬也相當下飯，採用豬絞肉搭配番茄及九層塔，香氣超迷人

咖哩裡頭有肉片、馬鈴薯及紅蘿蔔，咖哩醬汁濃厚，尾韻帶點微甜，一樣可以讓人扒上好幾碗飯

九九蒙古烤肉火鍋熟食自助吧區

大人小孩都愛的炸物區，有雙色包餡地瓜球、薯條及雞塊

九九蒙古烤肉火鍋熟食區除了各式炸物，還有休騰騰的麻辣鴨血及麻辣豆腐

九九蒙古烤肉火鍋飲料自助吧區

飲料選擇也蠻豐富的，有茶類、果醋、冰沙、咖啡、果汁及汽水類

九九蒙古烤肉火鍋冰淇淋自助吧區

九九蒙古烤肉火鍋除了雙DIY霜淇淋，還有冰淇淋自助吧，口味多樣化

東北酸白菜鍋

九九蒙古烤肉火鍋是採用鴛鴦鍋，可以選擇兩種湯頭，湯頭有和風昆布燒鍋、東北酸白菜鍋、九九麻辣燒鍋、蒜香老火燒鍋及和風壽喜燒鍋，東北酸白菜鍋裡頭添加了滿滿酸白菜，酸度適中，不是那種很酸很酸的酸白菜鍋，煮菜或涮肉都好吃

和風壽喜燒鍋

喜歡吃壽喜燒的朋友在九九蒙古烤肉火鍋也吃得到，鹹淡可以自行調整，裡頭添加滿滿洋蔥，涮肉超讚

現在來九九蒙古烤肉火鍋只要按讚打卡或Google評論，每人就送一份蝦，四人完成任務就送四份蝦唷