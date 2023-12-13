愛吃堅果、果乾的有福啦～～

我們全家都很愛吃堅果和果乾，桌子上、冰箱裡永遠都有他們的蹤影，所以只要在外面看到有興趣的堅果或果乾產品，一定會買回家吃看看！

這週末阿姨從台北回來，帶了好幾包堅果和果乾當伴手禮，很懂！！

當下就開箱試吃，沒想到味道很棒耶，純原味、沒有調味，卻能吃到很純粹的堅果甜😍蔓越莓果乾也很濕潤，圓圓鼓鼓的，完全不像果乾呢！

以下讓我慢慢分享～美照來囉❤️

來自台北荳荳先生(廣緣堂)的堅果和果乾，採用約65度的超低溫烘焙，最大化保留堅果和果乾的營養成分，雖然比較費時費工，但吃起來口感極佳，不需要額外添加調味，原味就超好吃！！

▼原味核桃，一顆顆完整飽滿，吃起來帶有淡淡的核桃天然甜味～和我之前買的市售核桃苦澀無味，味道完全不同！！這個好吃太多了～

知名電商雅虎、非凡新聞也極力推薦的純天然堅果和果乾。

▼夏威夷豆果，吃起來脆脆的，越吃嘴裡越甘甜，每一顆顏色不盡相同，吃起來的香甜度很有層次感，不會只有一種味道～會越吃越涮嘴！

▼胡桃～阿姨說這是非完整胡桃，價格比較便宜，但味道一點也沒有減分！吃起來尾韻有股很特別的香氣，讓人莫名上癮。

市面上買不到，只有真正在做超低溫烘焙的老師傅才知道門路。胡桃含豐富的B群/B6/B12/鐵，能買得到真的很幸福！貧血的人也可以每天吃一點哦！

Ps.如果是要做糕點裝飾，推薦用完整胡桃比較漂亮！可以看用途，自行決定。

▼杏仁大家應該不陌生～擁有豐富的維生素E和健康油脂等等，加上純原味杏仁，感覺吃起來更沒有負擔！不過就算很好吃也要控制份量哦～～

▼腰果😍沒想到原味腰果這麼甜這麼好吃，一直以來我都是吃調味過的，或是腰果蝦仁裡的腰果，從此要愛上原味腰果啦！果然花費10小時超低溫烘焙出來的堅果就是不一樣！

▼最後是蔓越莓果乾，大家為之瘋狂耶🔥🔥

沒人不愛的！！我家每個吃過都說好好吃，好多汁哦！

很難想像果乾可以用多汁形容吧🤣但這蔓越莓果乾做到了！

一吃就沒辦法停嘴，看我家小姪女一把又一把地拿…艾薇我要收工啦！加入戰局搶起來！大家拜拜～～

外縣市想吃看看的話可以用超取或宅配，我家已經打算要回購了！

7-11超取1000元免運；郵局宅配2000元免運

▼價目表給大家參考，很容易就免運了，看到什麼都想吃🤣

▼下面則是台北荳荳先生(廣緣堂)的相關介紹，有實體店面，也有在市場擺攤，台北基隆的朋友有興趣也可以逛逛。

荳荳先生(廣緣堂)

✅店面位置：台北市內湖區康寧路三段99巷10弄1號

營業時間：16:00-20:00/週日12:00-16:00/週二休息

✅三個菜市場早市時間8：30-12：30

週三南京公寓市場：南京東路五段291巷29弄三角窗

週五林口市場：中正路178號

週六基隆信義市場：信二路公有市場15號

電話：0925528072

LINE訂購ID：0925528072