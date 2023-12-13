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高雄平價鍋物【滿足麻奶鍋】每日現熬濃郁香麻高湯│不吃辣也有不辣鍋物│商業午餐份量精巧不吃撐│主鍋豐富很飽足│麻辣滷米血軟糯唰嘴必點

2023-12-13 19:55:30 艾薇到處走 人氣：98
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窩客好文

艾薇到處走

發表篇數：179篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：滿足麻奶鍋
phone09-0112-9345
place高雄市三民區熱河一街97號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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高雄平價鍋物【滿足麻奶鍋】每日現熬濃郁香麻高湯│不吃辣也有不

我很喜歡吃鍋物～有菜有肉有湯一次滿足！

近期最愛這間滿足麻奶鍋✨主打每日現熬的大骨高湯湯底，加入18種中藥材一起熬煮，香醇濃郁，喝起來非常順口不燥熱。除了麻辣口味，店家也有提供不辣的湯底，讓不吃辣的朋友也能享用。

平常會外帶商業午餐回去吃，這次也帶了朋友來嚐鮮我的愛店美食！

 

 

滿足麻奶鍋位於高雄熱河街，店面走文青風～小巧精緻。

高雄平價鍋物【滿足麻奶鍋】每日現熬濃郁香麻高湯│不吃辣也有不

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高雄平價鍋物【滿足麻奶鍋】每日現熬濃郁香麻高湯│不吃辣也有不

 

滿足麻奶鍋菜單。

高雄平價鍋物【滿足麻奶鍋】每日現熬濃郁香麻高湯│不吃辣也有不

 

▼今天內用坐外面，風微微涼很舒服。

高雄平價鍋物【滿足麻奶鍋】每日現熬濃郁香麻高湯│不吃辣也有不

 

▼餐點介紹

高雄平價鍋物【滿足麻奶鍋】每日現熬濃郁香麻高湯│不吃辣也有不

 

商業午餐．紅鍋（不辣）

供應時間：平日午餐限定，週一～週五11:00-14:00

▼商業午餐的份量剛剛好，吃完不會撐，加上有肉有菜食材多元，吃完也不會空虛，再來一口熱湯，是非常滿足的！

高雄平價鍋物【滿足麻奶鍋】每日現熬濃郁香麻高湯│不吃辣也有不

 

▼紅鍋湯頭清爽不燥口，喝起來很順口。

高雄平價鍋物【滿足麻奶鍋】每日現熬濃郁香麻高湯│不吃辣也有不

 

▼菜量剛好，有虱目魚丸、豆腐一塊、豬肉片(豬前腿肉)、豆皮。

高雄平價鍋物【滿足麻奶鍋】每日現熬濃郁香麻高湯│不吃辣也有不

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高雄平價鍋物【滿足麻奶鍋】每日現熬濃郁香麻高湯│不吃辣也有不

 

白鍋．豬肉（不辣）

▼主鍋份量是商業午餐的升級版！給了更多的蔬菜等豐富食材。

高雄平價鍋物【滿足麻奶鍋】每日現熬濃郁香麻高湯│不吃辣也有不

 

▼白鍋是高湯湯頭加上奶粉和椰奶，香醇中帶有奶香和椰奶香，喝起來非常香濃，讓人忍不住一口接一口。

高雄平價鍋物【滿足麻奶鍋】每日現熬濃郁香麻高湯│不吃辣也有不

 

菜量多，有兩塊豆腐、土雞蛋餃、香菇貢丸、老油條、玉米筍、豆皮3個、梅花豬。

高雄平價鍋物【滿足麻奶鍋】每日現熬濃郁香麻高湯│不吃辣也有不

高雄平價鍋物【滿足麻奶鍋】每日現熬濃郁香麻高湯│不吃辣也有不

高雄平價鍋物【滿足麻奶鍋】每日現熬濃郁香麻高湯│不吃辣也有不

 

老油條

▼老油條是滿足麻奶鍋必點的配料之一！外酥內軟，沾著濃郁湯頭一起吃，非常美味，可以增加口感和香氣。

高雄平價鍋物【滿足麻奶鍋】每日現熬濃郁香麻高湯│不吃辣也有不

 

麻辣滷米血

▼麻辣滷米血也是店家招牌必點小菜！米血軟糯入味，麻辣醬汁香辣夠味，非常開胃。

高雄平價鍋物【滿足麻奶鍋】每日現熬濃郁香麻高湯│不吃辣也有不

高雄平價鍋物【滿足麻奶鍋】每日現熬濃郁香麻高湯│不吃辣也有不

滿足麻奶鍋湯頭是店家最用心的地方，獨特的香麻風味讓我很上癮！不吃辣也有不辣的湯底～

如果你也喜歡吃鍋物，或是想找一間平價又好吃的麻奶鍋店滿足麻奶鍋是很不錯的選擇呦！

滿足麻奶鍋

地址：高雄市三民區熱河一街97號

營業時間：11:00-20:30(週日休息)

電話：0901 129 345

粉專：https://www.facebook.com/profile.php?id=100090441397828

IG：https://www.instagram.com/manzu19/


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