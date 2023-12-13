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【桃園美食】藝文超夯鐵板燒|約會也能吃的日系文青質感餐廳|現點現做牛排|免費續飯|莨拾鐵板料理鐵板燒

2023-12-13 20:56:59 愛麗絲的奇幻旅程 人氣：105
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窩客好文

愛麗絲的奇幻旅程

發表篇數：77篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 桃園區

造訪商家：莨拾鐵板料理
place桃園市桃園區中寧街20號
作者本次評價：
4.80
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.00
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【桃園美食】藝文超夯鐵板燒|約會也能吃的日系文青質感餐廳|現

莨拾鐵板料理一直是我的口袋名單，終於有機會來品嚐，位於桃園藝文特區周邊的文青風鐵板燒，內用環境舒適，有種置身在咖啡廳的錯覺！

莨拾鐵板料理環境

【桃園美食】藝文超夯鐵板燒|約會也能吃的日系文青質感餐廳|現

看到有不少朋友分享莨拾鐵板燒，每次經過都看到排隊人潮，位於住宅區巷弄內，店內位置不多，尖峰時間會客滿，建議訂位，外觀很像咖啡廳。

 

菜單

【桃園美食】藝文超夯鐵板燒|約會也能吃的日系文青質感餐廳|現

除了紙本菜單外牆壁上還有小黑板寫著限定菜色，需要注意一下的是客滿時會有90分鐘的用餐限制。

【桃園美食】藝文超夯鐵板燒|約會也能吃的日系文青質感餐廳|現

低消為一份套餐或一杯飲品(不含汽水/酒品)，不收服務費。

【桃園美食】藝文超夯鐵板燒|約會也能吃的日系文青質感餐廳|現

也有雙人套餐。

【桃園美食】藝文超夯鐵板燒|約會也能吃的日系文青質感餐廳|現

想吃海鮮也能單點。

【桃園美食】藝文超夯鐵板燒|約會也能吃的日系文青質感餐廳|現

有飲品和酒精可以選擇。

餐點

【桃園美食】藝文超夯鐵板燒|約會也能吃的日系文青質感餐廳|現

湯裡滿滿的菇和豆腐，非常有誠意。

【桃園美食】藝文超夯鐵板燒|約會也能吃的日系文青質感餐廳|現

套餐皆有附贈鮮蔬沙拉、白飯、湯品、紅茶、果醋！
味噌湯裡豆腐和菇類很多，特別愛果醋，白飯不夠還可以續加。

【桃園美食】藝文超夯鐵板燒|約會也能吃的日系文青質感餐廳|現

▷嫩肩沙朗$350
七分熟帶著粉紅色澤的牛肉，已經先分切成容易入口的大小，很貼心。牛肉沒有過多的調味，吃的到原始的香味，肉質也很嫩。

【桃園美食】藝文超夯鐵板燒|約會也能吃的日系文青質感餐廳|現

▷香酥雞腿排加起司$350
外皮香脆，肉質很嫩，搭配炙烤的起司，超級好吃。

【桃園美食】藝文超夯鐵板燒|約會也能吃的日系文青質感餐廳|現

▷ 荷包蛋$20
半熟蛋搭配白飯特別夠味。

 

✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡餐廳資訊✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡
🍝 莨拾鐵板料理
📌 桃園市桃園區中寧街20號
⏰ 11:30-14:00、17:00-20:00
☎️ 03-3560661

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