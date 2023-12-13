莨拾鐵板料理一直是我的口袋名單，終於有機會來品嚐，位於桃園藝文特區周邊的文青風鐵板燒，內用環境舒適，有種置身在咖啡廳的錯覺！

莨拾鐵板料理環境

看到有不少朋友分享莨拾鐵板燒，每次經過都看到排隊人潮，位於住宅區巷弄內，店內位置不多，尖峰時間會客滿，建議訂位，外觀很像咖啡廳。

菜單

除了紙本菜單外牆壁上還有小黑板寫著限定菜色，需要注意一下的是客滿時會有90分鐘的用餐限制。

低消為一份套餐或一杯飲品(不含汽水/酒品)，不收服務費。

也有雙人套餐。

想吃海鮮也能單點。

有飲品和酒精可以選擇。

餐點

湯裡滿滿的菇和豆腐，非常有誠意。

套餐皆有附贈鮮蔬沙拉、白飯、湯品、紅茶、果醋！

味噌湯裡豆腐和菇類很多，特別愛果醋，白飯不夠還可以續加。

▷嫩肩沙朗$350

七分熟帶著粉紅色澤的牛肉，已經先分切成容易入口的大小，很貼心。牛肉沒有過多的調味，吃的到原始的香味，肉質也很嫩。

▷香酥雞腿排加起司$350

外皮香脆，肉質很嫩，搭配炙烤的起司，超級好吃。

▷ 荷包蛋$20

半熟蛋搭配白飯特別夠味。

✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡餐廳資訊✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡

🍝 莨拾鐵板料理

📌 桃園市桃園區中寧街20號

⏰ 11:30-14:00、17:00-20:00

☎️ 03-3560661

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