【MOSU蘑蔬室披薩專賣店】

HELLO PEOPLE I'M FINN

最近突然想要積極嚐遍吳興街、北醫附近食物XD

就外帶一個來一吃究竟啦

▼專賣蔬食披薩的MOSU蘑蔬室

店裏頭大大的窯烤爐，讓我光看就覺得披薩未吃就先好吃加分了

▼所有披薩都是接單後現做現烤

看著擺好放滿的餡料有種療癒的fu

▼MOSU蘑蔬室菜單

我之前是被披薩上滿滿的芝麻葉吸引，但這次沒有看到那口味有點小殘念@@

▼大家都點啥口味~

可以參考外送平台上的人氣選項

對櫛瓜沒有抵抗力的我這次當然優先選了櫛瓜菇菇口味

▼MOSU蘑蔬室的披薩是9吋大小

大小跟連鎖店的小披薩差不多

我覺得是一個人吃會太多、兩個人分食剛好的尺寸XDD

🔸櫛瓜菇菇 $320元/9吋

最喜歡打開披薩盒時迎面撲鼻而來的餅皮香氣~

就會讓人胃口大開的喜歡；

9吋可切成6片，跟朋友一起share剛好一人三片不用打架

櫛瓜菇菇裡面有櫛瓜本人：薄片風、主力視覺顏值擔當+口感變化角色

菇菇們則有鴻喜菇、金針菇以及杏鮑菇

▼MOSU蘑蔬室的餅皮走南義帶有小黑泡與豹紋焦斑的特色風格

我們是外帶回家享用，

可惜披薩餅皮的脆度因為悶住而變得軟韌過於有嚼勁、咀嚼吃到累口XDD

下次一定要內用平反一波

▼這是我目前吃過最為濕潤餡料的披薩~

融化的莫札瑞拉起司像是白醬奶香的存在

紅醬般的番茄醬汁適度的為披薩增添更多豐富度；

整體調味不會太油太鹹，也不會覺得無肉而不歡

是一個我會回訪的蔬食美味

Enjoy Life

📍MOSU蘑蔬室

🏠地址：台北市信義區吳興街156巷7弄6號

🚉捷運淡水信義線【台北101/世貿】站

☎️電話：02 2732 6039

🕘營業時間：11:30-21:00（周一周二公休）

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