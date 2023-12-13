【MOSU蘑蔬室披薩專賣店】
HELLO PEOPLE I'M FINN
最近突然想要積極嚐遍吳興街、北醫附近食物XD
就外帶一個來一吃究竟啦
▼專賣蔬食披薩的MOSU蘑蔬室
店裏頭大大的窯烤爐，讓我光看就覺得披薩未吃就先好吃加分了
▼所有披薩都是接單後現做現烤
看著擺好放滿的餡料有種療癒的fu
▼MOSU蘑蔬室菜單
我之前是被披薩上滿滿的芝麻葉吸引，但這次沒有看到那口味有點小殘念@@
▼大家都點啥口味~
可以參考外送平台上的人氣選項
對櫛瓜沒有抵抗力的我這次當然優先選了櫛瓜菇菇口味
▼MOSU蘑蔬室的披薩是9吋大小
大小跟連鎖店的小披薩差不多
我覺得是一個人吃會太多、兩個人分食剛好的尺寸XDD
🔸櫛瓜菇菇 $320元/9吋
最喜歡打開披薩盒時迎面撲鼻而來的餅皮香氣~
就會讓人胃口大開的喜歡；
9吋可切成6片，跟朋友一起share剛好一人三片不用打架
櫛瓜菇菇裡面有櫛瓜本人：薄片風、主力視覺顏值擔當+口感變化角色
菇菇們則有鴻喜菇、金針菇以及杏鮑菇
▼MOSU蘑蔬室的餅皮走南義帶有小黑泡與豹紋焦斑的特色風格
我們是外帶回家享用，
可惜披薩餅皮的脆度因為悶住而變得軟韌過於有嚼勁、咀嚼吃到累口XDD
下次一定要內用平反一波
▼這是我目前吃過最為濕潤餡料的披薩~
融化的莫札瑞拉起司像是白醬奶香的存在
紅醬般的番茄醬汁適度的為披薩增添更多豐富度；
整體調味不會太油太鹹，也不會覺得無肉而不歡
是一個我會回訪的蔬食美味
Enjoy Life
📍MOSU蘑蔬室
🏠地址：台北市信義區吳興街156巷7弄6號
🚉捷運淡水信義線【台北101/世貿】站
☎️電話：02 2732 6039
🕘營業時間：11:30-21:00（周一周二公休）