【紅葉得正聯名蛋糕】

HELLO PEOPLE I'M FINN

挖屋~從以前就愛的紅葉蛋糕（特愛他的鮮奶油~）

和飲料排隊名店得正一起牽手聯名推出新口味的蛋糕

是不是要意思意思祝一下Uber Eats 7 週年生日快樂

讓我們有新口味可以嚐鮮XDD

ℹ️紅葉 x 得正聯名蛋糕『焙烏龍鮮奶油戚風蛋糕』販售通路：

實體販售門市：仁愛總店、板橋店、新店店、內湖店、桃園店、竹北店

Uber Eats 平台：板橋店、新店店、內湖店、桃園店、竹北店

▼紅葉得正聯名蛋糕除了在外送平台上可以購買之外，

實體門市也有販售，我們今天來位在捷運大坪林站的新店店哩

▼一進到店裡就可以看到牆壁上的廣告~

顯眼地強力主打著這次的聯名口味

▼紅葉蛋糕價格一覽

如果以最基本的鮮奶油蛋糕來說，8吋780元

紅葉得正聯名蛋糕只有6吋就要880元

聯名的魅力，需要來點新台幣XD

▼展示櫃之切片蛋糕們

來之前我還打電話問看看新口味有沒有賣單片的

想說嚐鮮不用買這麼大@@

可惜嚐鮮價880元必須得花

▼後面冰箱滿滿的紅葉蛋糕大軍~

▼焙烏龍鮮奶油戚風蛋糕到手！

6吋是不是蠻迷你的

▼『Uber Eats+紅葉+得正』

品牌露出相當顯眼的蛋糕外盒

🔸焙烏龍鮮奶油戚風蛋糕 $880元/6吋

我沒有喝過得正、但知道得正的焙烏龍茶很是經典

當紅葉最引以為傲的鮮奶油與得正人氣焙烏龍茶遇個正著

塗好抹滿的焙烏龍鮮奶油香醇滑順、走一個茶香在嘴裡四溢的討喜

(但奶油就沒有太多我熟悉的那股紅葉味兒)

▼蛋糕裡面還有冰冰涼涼的烏龍茶奶凍，

搭配著蓬鬆軟綿的蛋糕體，讓口感層次不孤單、茶味濃郁更升級

我蠻喜歡最上面的桂花醬，桂花與烏龍本來就是不違和的組合

桂花的清香更加帶出焙烏龍茶的底蘊！

紅葉得正聯名蛋糕『焙烏龍鮮奶油戚風蛋糕』

認真不甜膩，清新很可以

Enjoy Life

📍紅葉蛋糕 新店店

🏠地址：新北市新店區民權路5號

🚉捷運松山新店線/環狀線【大坪林】站

☎️電話：02 8665 6228

🕘營業時間：10:00~20:00

ℹ️紅葉 x 得正聯名蛋糕『焙烏龍鮮奶油戚風蛋糕』販售通路：

實體販售門市：仁愛總店、板橋店、新店店、內湖店、桃園店、竹北店

Uber Eats 平台：板橋店、新店店、內湖店、桃園店、竹北店

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