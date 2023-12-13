麻香中會回甘的滋味讓我們一吃就愛上，用20幾種的獨家中草香料加上費工耗時的工序，出攤當日新鮮製作，雞隻腹內塞入固定比例花椒辣椒，熬煮時花椒辣椒香味入味雞肉，而在手撕過程裡再配合客戶喜歡的麻辣程度，以手撕揉捏花椒粒釋放麻辣，現場有提供免費試吃，除了雞肉外還有蔬果類可以一起搭配，另外有提供貼心的得來速服務，大里的勝利夜市也買得到，不論當點心或是料理搭配，都是一道很讓人推薦的夜市美食。

夜市是我們家晚上覓食很常會想去的地方之一，雖然不像以前俗又大碗，但裡面匯聚著各種美食，也有各種好買好玩的東西，不論來吃飯或是走走逛逛都是很不錯的，如果沒有到外地，大慶夜市、旱溪夜市和大里的勝利夜市是我們家想到就會去的地方。

這一天來到了大慶夜市，發現在大里也有看到過的手撕麻辣雞，但那次吃了蒙古烤肉已經很飽就沒有買，但是對於喜歡麻辣口味的我有把這間放進口袋裡，一開始是被排隊的人潮吸引才注意到的，趁攤位比較少人的時候拍了幾張。

手撕雞是很常見的食物名稱，但右上角有一個全國首創就會讓人充滿好奇，一開始會以為跟鹽水雞的做法差不多，後來跟老闆聊了一下之後才知道是不一樣的做法。

目前在大慶夜市的位置沒有固定，在人潮多的夜市中，建議可以抬頭找找看店家黃底紅字的旗幟，或許會更容易或是更快找到......( 繼續閱讀文章 )