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整隻雞裡塞滿乾辣椒和花椒，麻香中帶點回甘，真是下酒菜或是追劇首選美食小吃

2023-12-13 22:09:08 果果愛Fruitlove 人氣：106
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果果愛Fruitlove

發表篇數：540篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：渝味手撕麻辣雞
phone09-8907-2770
place台中市南區建國南路一段208號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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麻香中會回甘的滋味讓我們一吃就愛上，用20幾種的獨家中草香料加上費工耗時的工序，出攤當日新鮮製作，雞隻腹內塞入固定比例花椒辣椒，熬煮時花椒辣椒香味入味雞肉，而在手撕過程裡再配合客戶喜歡的麻辣程度，以手撕揉捏花椒粒釋放麻辣，現場有提供免費試吃，除了雞肉外還有蔬果類可以一起搭配，另外有提供貼心的得來速服務，大里的勝利夜市也買得到，不論當點心或是料理搭配，都是一道很讓人推薦的夜市美食

渝味手撕麻辣雞⟩大慶夜市必吃美食，整隻雞裡塞滿乾辣椒和花椒，麻香中帶點回甘，真是下酒菜或是追劇首選美食小吃 @果果愛Fruitlove

夜市是我們家晚上覓食很常會想去的地方之一，雖然不像以前俗又大碗，但裡面匯聚著各種美食，也有各種好買好玩的東西，不論來吃飯或是走走逛逛都是很不錯的，如果沒有到外地，大慶夜市、旱溪夜市和大里的勝利夜市是我們家想到就會去的地方

渝味手撕麻辣雞⟩大慶夜市必吃美食，整隻雞裡塞滿乾辣椒和花椒，麻香中帶點回甘，真是下酒菜或是追劇首選美食小吃 @果果愛Fruitlove

這一天來到了大慶夜市，發現在大里也有看到過的手撕麻辣雞，但那次吃了蒙古烤肉已經很飽就沒有買，但是對於喜歡麻辣口味的我有把這間放進口袋裡，一開始是被排隊的人潮吸引才注意到的，趁攤位比較少人的時候拍了幾張

渝味手撕麻辣雞⟩大慶夜市必吃美食，整隻雞裡塞滿乾辣椒和花椒，麻香中帶點回甘，真是下酒菜或是追劇首選美食小吃 @果果愛Fruitlove

手撕雞是很常見的食物名稱，但右上角有一個全國首創就會讓人充滿好奇，一開始會以為跟鹽水雞的做法差不多，後來跟老闆聊了一下之後才知道是不一樣的做法

渝味手撕麻辣雞⟩大慶夜市必吃美食，整隻雞裡塞滿乾辣椒和花椒，麻香中帶點回甘，真是下酒菜或是追劇首選美食小吃 @果果愛Fruitlove

目前在大慶夜市的位置沒有固定，在人潮多的夜市中，建議可以抬頭找找看店家黃底紅字的旗幟，或許會更容易或是更快找到......( 繼續閱讀文章 )

 

#夜市美食
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夜市美食 下酒菜 台中美食
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手工麻糬Q嫩，吃法多元化，獨特精緻禮盒設計，

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