來到台中後，這還是我第一次在我家附近很有名的星享道酒店吃Buffee
只要在台灣吃自助餐吃到飽，就一定要先在網路預約訂位喔~
會來星享道的，大多都是來住宿的遊客，當然也有單純來享用Buffee的人
餐廳內位置蠻多的，大部分都是來慶生或是家庭聚會的家庭居多~
當月壽星來用餐有7折優惠喔~
餐價&優惠專案
平、假日早餐：$420+10%
兒童：＄220＋10%
幼童：＄120＋10%
平日午餐、假日下午餐：$780+10%
兒童：＄390＋10%
幼童：＄200＋10%
平日晚餐及假日午、晚餐：$888+10%
兒童：＄440＋10%
幼童：＄200＋10%
一進門會先看到蛋糕櫃，還蠻多人拿的~
但最熱門的，還是長輩們最愛的小美冰淇淋啦~
哈根達斯是我們年輕人喜歡的，想回本還是選哈根達斯比較划算吧?
生魚片區有超人氣鮭魚生魚片、水針魚，鯛魚，鮪魚，還有一些泡菜可以搭配
媽媽擺盤很漂亮吧~生魚片吃起來很新鮮，長輩們也很愛吃呢~
鮭魚畢竟是台灣熱門生魚片，一旦師傅切好上盤子，就絕對要排隊去多搶幾片，
不然就要等30~40分鐘才會出下一輪喔~
另外蝦子刺客最愛的水煮蝦也在生魚片區~
生魚片區的對面是沙拉，水果區，新鮮現切的水果是台灣人飯後必吃的啦~
甜湯區當然就是泰國甜品摩摩喳喳啦，想吃多少料，都可以自己DIY喔~
甜品區旁邊有麵包，喜歡吃麵包的朋友也可以拿幾塊淺嚐，畢竟要把胃留給主食~
日式天婦羅區是我還蠻喜歡的區域
炸豬排跟炸雞塊的話，我選豬排，因為肉質軟嫩不乾柴~
炸牛蒡炸的脆脆的，吃起來就像餅乾一樣，讓人忍不住一吃再吃~
鮭魚炸得柔軟，不會很乾硬，真的蠻好吃的~
，日式炸蝦一起鍋，大家就聚集過來拿了好幾隻，
一頓吃下來，我就吃了5~6隻日式炸蝦呢
這擺盤應該算還可以吧?我覺得每一樣日式炸物都很好吃喔~
現煮區域，有現沖牛肉湯，現煮蔬菜，還有現煮米粉湯跟日式拉麵的選項
現沖牛肉湯喝起來很暖，湯頭也很好喝~
吃到最後想吃個麵，沒想到現煮日式拉麵真的很好吃~
土瓶蒸二弟說很好喝，而且強烈建議，一入座就先拿一壺到座位上喝暖暖胃~
現做區還有港點
義美奶皇包
蟹黃燒賣
還有超級無敵霹靂辣的鳳爪，這真的超級辣，我們三個人根本吃不了QQ
熱食區有季節蔬食
筍乾滷豬腳，這道很好吃，筍乾也很嫩喔~
熱炒區的肉類都很不錯
我很喜歡醬燒嫩豆腐，旁邊是越式辣螃蟹
還有小姐姐現切牛排
二弟說牛肉熟度剛剛好，吃起來很柔軟
還有現切的燒鴨片，鴨肉吃起來軟嫩不乾柴，油脂甘甜的恰到好處
熱食區還有鹽焗大蝦，大蝦吃起來很過癮~
媽媽在大蝦旁邊搭配了越式辣螃蟹
冷飲區的水果汁，泰式奶茶，或是水果水都很適合搭配餐點~
若不想喝冷飲的，熱飲茶包也是因應俱全
我覺得星享道國際自助餐很適合慶生的時候來吃，因為壽星有7折優惠!
一頓吃下來，我認為星享道自助餐不管是食材品質，還是各式餐點都很不錯~
價格也不是很貴，在台中是一間中規中矩，隨時來也不會吃膩的一間自助餐Buffee~
但在台中吃飯的缺點，依然還是對待客人的態度不佳，
在第一印象中的營業形象上，會給來逢甲夜市觀光的觀光客，有很大的形象扣分~
台中星享道酒店那對待客人不友善的服務態度，
也同樣複製貼上，對待去過「高雄旗津道度假酒店」的我媽一樣~
星享道集團-高雄旗津道度假酒店文章在這裡：
https://fanxin2973.pixnet.net/blog/post/119944018
星饗道國際自助餐 In Sky International Buffet
所在地點： 台中逢甲星享道酒店
地址： 台中市西屯區福星北路18號
電話： 04 2706 1618
營業時間：
週一至週日 06:30–10:00, 11:30–14:00, 17:30–21:00
預約: opentable.com.tw, inline.app