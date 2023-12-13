來到台中後，這還是我第一次在我家附近很有名的星享道酒店吃Buffee

只要在台灣吃自助餐吃到飽，就一定要先在網路預約訂位喔~

會來星享道的，大多都是來住宿的遊客，當然也有單純來享用Buffee的人

餐廳內位置蠻多的，大部分都是來慶生或是家庭聚會的家庭居多~

當月壽星來用餐有7折優惠喔~

餐價&優惠專案

平、假日早餐：$420+10%

兒童：＄220＋10%

幼童：＄120＋10%

平日午餐、假日下午餐：$780+10%

兒童：＄390＋10%

幼童：＄200＋10%

平日晚餐及假日午、晚餐：$888+10%

兒童：＄440＋10%

幼童：＄200＋10%

一進門會先看到蛋糕櫃，還蠻多人拿的~

但最熱門的，還是長輩們最愛的小美冰淇淋啦~

哈根達斯是我們年輕人喜歡的，想回本還是選哈根達斯比較划算吧?

生魚片區有超人氣鮭魚生魚片、水針魚，鯛魚，鮪魚，還有一些泡菜可以搭配

媽媽擺盤很漂亮吧~生魚片吃起來很新鮮，長輩們也很愛吃呢~

鮭魚畢竟是台灣熱門生魚片，一旦師傅切好上盤子，就絕對要排隊去多搶幾片，

不然就要等30~40分鐘才會出下一輪喔~

另外蝦子刺客最愛的水煮蝦也在生魚片區~

生魚片區的對面是沙拉，水果區，新鮮現切的水果是台灣人飯後必吃的啦~

甜湯區當然就是泰國甜品摩摩喳喳啦，想吃多少料，都可以自己DIY喔~

甜品區旁邊有麵包，喜歡吃麵包的朋友也可以拿幾塊淺嚐，畢竟要把胃留給主食~

日式天婦羅區是我還蠻喜歡的區域

炸豬排跟炸雞塊的話，我選豬排，因為肉質軟嫩不乾柴~

炸牛蒡炸的脆脆的，吃起來就像餅乾一樣，讓人忍不住一吃再吃~

鮭魚炸得柔軟，不會很乾硬，真的蠻好吃的~

，日式炸蝦一起鍋，大家就聚集過來拿了好幾隻，

一頓吃下來，我就吃了5~6隻日式炸蝦呢

這擺盤應該算還可以吧?我覺得每一樣日式炸物都很好吃喔~

現煮區域，有現沖牛肉湯，現煮蔬菜，還有現煮米粉湯跟日式拉麵的選項

現沖牛肉湯喝起來很暖，湯頭也很好喝~

吃到最後想吃個麵，沒想到現煮日式拉麵真的很好吃~

土瓶蒸二弟說很好喝，而且強烈建議，一入座就先拿一壺到座位上喝暖暖胃~

現做區還有港點

義美奶皇包

蟹黃燒賣

還有超級無敵霹靂辣的鳳爪，這真的超級辣，我們三個人根本吃不了QQ

熱食區有季節蔬食

筍乾滷豬腳，這道很好吃，筍乾也很嫩喔~

熱炒區的肉類都很不錯

我很喜歡醬燒嫩豆腐，旁邊是越式辣螃蟹

還有小姐姐現切牛排

二弟說牛肉熟度剛剛好，吃起來很柔軟

還有現切的燒鴨片，鴨肉吃起來軟嫩不乾柴，油脂甘甜的恰到好處

熱食區還有鹽焗大蝦，大蝦吃起來很過癮~

媽媽在大蝦旁邊搭配了越式辣螃蟹

冷飲區的水果汁，泰式奶茶，或是水果水都很適合搭配餐點~

若不想喝冷飲的，熱飲茶包也是因應俱全



我覺得星享道國際自助餐很適合慶生的時候來吃，因為壽星有7折優惠!

一頓吃下來，我認為星享道自助餐不管是食材品質，還是各式餐點都很不錯~

價格也不是很貴，在台中是一間中規中矩，隨時來也不會吃膩的一間自助餐Buffee~

但在台中吃飯的缺點，依然還是對待客人的態度不佳，

在第一印象中的營業形象上，會給來逢甲夜市觀光的觀光客，有很大的形象扣分~

台中星享道酒店那對待客人不友善的服務態度，

也同樣複製貼上，對待去過「高雄旗津道度假酒店」的我媽一樣~

星享道集團-高雄旗津道度假酒店文章在這裡：

https://fanxin2973.pixnet.net/blog/post/119944018

星饗道國際自助餐 In Sky International Buffet

所在地點： 台中逢甲星享道酒店

地址： 台中市西屯區福星北路18號

電話： 04 2706 1618

營業時間：

週一至週日 06:30–10:00, 11:30–14:00, 17:30–21:00

預約: opentable.com.tw, inline.app

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