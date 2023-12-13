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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台中逢甲-星饗道國際自助餐 In Sky International Buffet

台中逢甲-星饗道國際自助餐 In Sky International Buffet

2023-12-13 22:49:56 Hayli Ann 人氣：105
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窩客好文

Hayli Ann

發表篇數：116篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 西屯區

造訪商家：星享道酒店 IN SKY HOTEL-珍鑽國際宴會廳
phone04-2706-3808
place台中市西屯區福星北路18號
作者本次評價：
3.85
美味度
4.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
3.50
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台中逢甲-星饗道國際自助餐 In Sky Internati

來到台中後，這還是我第一次在我家附近很有名的星享道酒店吃Buffee

只要在台灣吃自助餐吃到飽，就一定要先在網路預約訂位喔~

台中逢甲-星饗道國際自助餐 In Sky Internati

會來星享道的，大多都是來住宿的遊客，當然也有單純來享用Buffee的人

台中逢甲-星饗道國際自助餐 In Sky Internati

餐廳內位置蠻多的，大部分都是來慶生或是家庭聚會的家庭居多~

當月壽星來用餐有7折優惠喔~

 

餐價&優惠專案

平、假日早餐：$420+10%

兒童：＄220＋10%

幼童：＄120＋10%

 

平日午餐、假日下午餐：$780+10%

兒童：＄390＋10%

幼童：＄200＋10%

 

平日晚餐及假日午、晚餐：$888+10%

兒童：＄440＋10%

幼童：＄200＋10%

 

 

台中逢甲-星饗道國際自助餐 In Sky Internati

一進門會先看到蛋糕櫃，還蠻多人拿的~

台中逢甲-星饗道國際自助餐 In Sky Internati

但最熱門的，還是長輩們最愛的小美冰淇淋啦~

台中逢甲-星饗道國際自助餐 In Sky Internati

哈根達斯是我們年輕人喜歡的，想回本還是選哈根達斯比較划算吧?

台中逢甲-星饗道國際自助餐 In Sky Internati

生魚片區有超人氣鮭魚生魚片、水針魚，鯛魚，鮪魚，還有一些泡菜可以搭配

台中逢甲-星饗道國際自助餐 In Sky Internati

媽媽擺盤很漂亮吧~生魚片吃起來很新鮮，長輩們也很愛吃呢~

鮭魚畢竟是台灣熱門生魚片，一旦師傅切好上盤子，就絕對要排隊去多搶幾片，

不然就要等30~40分鐘才會出下一輪喔~

台中逢甲-星饗道國際自助餐 In Sky Internati

另外蝦子刺客最愛的水煮蝦也在生魚片區~

台中逢甲-星饗道國際自助餐 In Sky Internati

生魚片區的對面是沙拉，水果區，新鮮現切的水果是台灣人飯後必吃的啦~

台中逢甲-星饗道國際自助餐 In Sky Internati

甜湯區當然就是泰國甜品摩摩喳喳啦，想吃多少料，都可以自己DIY喔~

台中逢甲-星饗道國際自助餐 In Sky Internati

甜品區旁邊有麵包，喜歡吃麵包的朋友也可以拿幾塊淺嚐，畢竟要把胃留給主食~

日式天婦羅區是我還蠻喜歡的區域

台中逢甲-星饗道國際自助餐 In Sky Internati

台中逢甲-星饗道國際自助餐 In Sky Internati

炸豬排跟炸雞塊的話，我選豬排，因為肉質軟嫩不乾柴~

台中逢甲-星饗道國際自助餐 In Sky Internati

炸牛蒡炸的脆脆的，吃起來就像餅乾一樣，讓人忍不住一吃再吃~

鮭魚炸得柔軟，不會很乾硬，真的蠻好吃的~

台中逢甲-星饗道國際自助餐 In Sky Internati

，日式炸蝦一起鍋，大家就聚集過來拿了好幾隻，

一頓吃下來，我就吃了5~6隻日式炸蝦呢

台中逢甲-星饗道國際自助餐 In Sky Internati

這擺盤應該算還可以吧?我覺得每一樣日式炸物都很好吃喔~

台中逢甲-星饗道國際自助餐 In Sky Internati

現煮區域，有現沖牛肉湯，現煮蔬菜，還有現煮米粉湯跟日式拉麵的選項

台中逢甲-星饗道國際自助餐 In Sky Internati

現沖牛肉湯喝起來很暖，湯頭也很好喝~

台中逢甲-星饗道國際自助餐 In Sky Internati

吃到最後想吃個麵，沒想到現煮日式拉麵真的很好吃~

台中逢甲-星饗道國際自助餐 In Sky Internati

土瓶蒸二弟說很好喝，而且強烈建議，一入座就先拿一壺到座位上喝暖暖胃~

台中逢甲-星饗道國際自助餐 In Sky Internati

現做區還有港點

台中逢甲-星饗道國際自助餐 In Sky Internati

義美奶皇包

台中逢甲-星饗道國際自助餐 In Sky Internati

蟹黃燒賣

台中逢甲-星饗道國際自助餐 In Sky Internati

還有超級無敵霹靂辣的鳳爪，這真的超級辣，我們三個人根本吃不了QQ

台中逢甲-星饗道國際自助餐 In Sky Internati

熱食區有季節蔬食

台中逢甲-星饗道國際自助餐 In Sky Internati

筍乾滷豬腳，這道很好吃，筍乾也很嫩喔~

台中逢甲-星饗道國際自助餐 In Sky Internati

熱炒區的肉類都很不錯

台中逢甲-星饗道國際自助餐 In Sky Internati

我很喜歡醬燒嫩豆腐，旁邊是越式辣螃蟹

台中逢甲-星饗道國際自助餐 In Sky Internati

還有小姐姐現切牛排

台中逢甲-星饗道國際自助餐 In Sky Internati

二弟說牛肉熟度剛剛好，吃起來很柔軟

台中逢甲-星饗道國際自助餐 In Sky Internati

還有現切的燒鴨片，鴨肉吃起來軟嫩不乾柴，油脂甘甜的恰到好處

台中逢甲-星饗道國際自助餐 In Sky Internati

熱食區還有鹽焗大蝦，大蝦吃起來很過癮~

媽媽在大蝦旁邊搭配了越式辣螃蟹

 

台中逢甲-星饗道國際自助餐 In Sky Internati

台中逢甲-星饗道國際自助餐 In Sky Internati

冷飲區的水果汁，泰式奶茶，或是水果水都很適合搭配餐點~

台中逢甲-星饗道國際自助餐 In Sky Internati

若不想喝冷飲的，熱飲茶包也是因應俱全
 

我覺得星享道國際自助餐很適合慶生的時候來吃，因為壽星有7折優惠!

 

一頓吃下來，我認為星享道自助餐不管是食材品質，還是各式餐點都很不錯~

價格也不是很貴，在台中是一間中規中矩，隨時來也不會吃膩的一間自助餐Buffee~

 

但在台中吃飯的缺點，依然還是對待客人的態度不佳，

在第一印象中的營業形象上，會給來逢甲夜市觀光的觀光客，有很大的形象扣分~

 

台中星享道酒店那對待客人不友善的服務態度，

也同樣複製貼上，對待去過「高雄旗津道度假酒店」的我媽一樣~

 

星享道集團-高雄旗津道度假酒店文章在這裡：

https://fanxin2973.pixnet.net/blog/post/119944018

 

星饗道國際自助餐 In Sky International Buffet

所在地點： 台中逢甲星享道酒店

地址： 台中市西屯區福星北路18號

電話： 04 2706 1618

營業時間：

週一至週日 06:30–10:00, 11:30–14:00, 17:30–21:00

預約: opentable.com.twinline.app

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  • 小青姐姐
    小青姐姐
    2023-12-14
    費用呢~麻煩告知~謝謝~
窩客好文

Hayli Ann

發表篇數：116篇

安安你好，我是海麗安 是個小小部落客起家的新手，是個交稿速度超級快又好配合，請大家多多指教 海麗安的痞客邦：https://fanxin2973.pixnet.net/blog/ 海麗安的FB粉絲專頁：https://www.facebook.com/Hayli-Ann-海麗安-101724555249746/ 海麗安的YT頻道：https://youtube.com/channel/UCCnNR9v5CNm-je-tzlyUUqw 海麗安的波波黛麗：https://www.popdaily.com.tw/user/310177/ 海麗安的生活小事都在 IG：https://www.instagram.com/bestsweet5253/ 業務合作信箱：fanxinlin927@gmail.com
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