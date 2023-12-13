



家點菜料理包專賣店—忙碌生活的好幫手。

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【家點菜料理包專賣店】

在大馬路旁、一家看著小巧簡單店鋪。

不過等我吃完店內的飯菜之後、

有種麻雀雖小、

但五臟俱全的食後心得出現。





從招牌就能看出是現在人忙碌生活

的好幫手 ［冷凍料理包］

下班回到家後不用麻煩的煎煮炒炸，

只需動動小手就能享用

熱騰騰的美味家常料理。

而且加熱即食、

料理內容從雞豬牛到魚都有，

可說是相當豐富(⁠｡⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠





家點菜原本單純是只調理包外賣、

但現在也有提供內用（不過菜色不同。）

且店內提供的米飯還是選用

《台東關山米》





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✴️［蒜香豬腱肉蓋飯］

光是享受那顆顆米粒滑過舌頭的飽滿Q彈、

就有種滿足的感覺浮現~

再加上有著濃濃蒜味兒為底的澆飯肉汁、

這蒜香鹹甜更讓人吃的是胃口大開呀!

肉汁香韻相當厚實。





豬腱則是肉質彈嫩、

鹹中帶甜的好味道，很下飯。





✴️［椒香肉燥飯］

這就看的很清楚了

~潔白分明的關山米。

肉燥方面雖然感覺都是瘦肉、

但口感嫩彈不柴。

且椒麻辣香裡略帶點甘甜味，

嚐起來更為滑順好食~

✴️［蔥油雞拌麵］





雞肉很嫩不用說、蔥油的香氣也很美味，





不過個人覺得最大亮點是［麵條］

又粗又"彈"滴讓我咬的很開心

完全不輸之前吃過任何一家拉麵的口感。





✴️［蒜頭雞湯］

雞肉嫩且湯頭香氣厚實

蒜香加上胡椒辛香的絕佳組合。





店名：家點菜料理包專賣店

地址：台南市中西區民族路三段169號

時間：下午12:00 - 下午6:00

電話：06 221 0180