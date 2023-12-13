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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 家點菜料理包專賣店—忙碌生活的好幫手。

家點菜料理包專賣店—忙碌生活的好幫手。

2023-12-13 22:53:22 沾墨點落 人氣：106
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窩客好文

沾墨點落

發表篇數：647篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：家點菜料理包專賣店
place台南市中西區民族路三段169號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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/tmp/php705NaA

家點菜料理包專賣店—忙碌生活的好幫手。
―――――――――――――――――
【家點菜料理包專賣店】

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在大馬路旁、一家看著小巧簡單店鋪。

不過等我吃完店內的飯菜之後、
有種麻雀雖小、
但五臟俱全的食後心得出現。

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從招牌就能看出是現在人忙碌生活
的好幫手 ［冷凍料理包］

下班回到家後不用麻煩的煎煮炒炸，
只需動動小手就能享用
熱騰騰的美味家常料理。

而且加熱即食、
料理內容從雞豬牛到魚都有，
可說是相當豐富(⁠｡⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠

/tmp/phpDrBJAa/tmp/phpo9A7CT

家點菜原本單純是只調理包外賣、
但現在也有提供內用（不過菜色不同。）

且店內提供的米飯還是選用
《台東關山米》

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――――――――――――――――――
✴️［蒜香豬腱肉蓋飯］

/tmp/phpeZOsjL

光是享受那顆顆米粒滑過舌頭的飽滿Q彈、
就有種滿足的感覺浮現~

再加上有著濃濃蒜味兒為底的澆飯肉汁、
這蒜香鹹甜更讓人吃的是胃口大開呀!
肉汁香韻相當厚實

/tmp/phpt1h0YQ

豬腱則是肉質彈嫩、
鹹中帶甜的好味道，很下飯。

/tmp/php22ZFXG

 

✴️［椒香肉燥飯］

/tmp/php6Vm23I

這就看的很清楚了
~潔白分明的關山米。

/tmp/phpMCAXXU  

肉燥方面雖然感覺都是瘦肉、
但口感嫩彈不柴。
且椒麻辣香裡略帶點甘甜味，
嚐起來更為滑順好食~

/tmp/phpBBOFI8  

 

✴️［蔥油雞拌麵］

/tmp/phpoGfKtT

雞肉很嫩不用說、蔥油的香氣也很美味，

/tmp/phpTCCZI7

不過個人覺得最大亮點是［麵條］
又粗又"彈"滴讓我咬的很開心
完全不輸之前吃過任何一家拉麵的口感。

/tmp/phpwmVjFJ

 

✴️［蒜頭雞湯］

雞肉嫩且湯頭香氣厚實
蒜香加上胡椒辛香的絕佳組合。

/tmp/php1O5K26

店名：家點菜料理包專賣店

地址：台南市中西區民族路三段169號

時間：下午12:00 - 下午6:00

電話：06 221 0180

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