「韋晴雯柳州螺螄粉」招牌的螺螄粉不只用料實在份量又多，價格更是經濟實惠，讓這間店在艋舺商圈闖出一番名號，即便過了用餐時段店內依然坐滿慕名而來的顧客，店名「韋晴雯」就是直接以老闆娘的名字來取名，嫁來台灣20多年，之前因為懷念廣西柳州的螺螄粉家鄉味而決定自己開一間店，將好手藝跟前來用餐的顧客分享，過了10幾年的時間螺獅粉漸漸成為台灣人喜愛的美食之一，也讓這間店的名氣越來越旺成了龍山寺附近的排隊美食。

餐廳資訊

柳州螺螄粉 名稱 : 韋晴雯柳州螺螄粉(艋舺總店)

電話 : (02)2306-1636

地址 : 台北市萬華區廣州街175號

營業時間 : 週一~週日 11:00-21:00

粉絲專頁 : 韋晴雯柳州螺螄粉

從捷運龍山寺站1號出口不行約5分鐘左右就可抵達，店面就在龍山寺的廣州街上

餐廳環境

店內的座位大約可以坐40人左右，不過走道的空間就稍微窄一點

都是以四人桌為主，最左邊有一排吧台桌，如果客滿排隊號碼牌是發撲克牌，依照數字排順序這個排隊方法滿特別的

座位上除了餐具外還有辣椒醬跟酸菜汁，餐點基本上是微酸微辣為主，想要口味重一點的人就可以自行加醬

小菜的部分在最裡面的冰箱裡，如果有點的話點完餐後就可以去拿取

菜單

餐點主要以「螺獅粉系列」跟「乾拌系列」為主，裡面的肉品搭配選擇滿多樣的

點餐的方式是直接掃描QR-Code點餐，餐點裡面所有的配料如果想多吃都可以額外加點

餐點介紹

這次點兩碗都是「螺螄粉系列」，分別是「螺螄粉(豬肉)」跟「螺螄粉(牛肉+肥腸)」

第一碗是「螺螄粉(豬肉)」，端上來是份量有點出乎意料的多

豬肉是肉片的形式，數量還算多，吃起來軟嫩帶點湯汁的香味

麵條的種類是屬於細麵，吃起來非常Q彈滑順，這種麵條也是螺螄粉裡面的靈魂人物之一

豆皮應該是很多人喜歡的配料，因為吸飽湯之後會膨脹，一口咬下多汁夠味

湯頭的部分屬於微酸微辣的基本款，沒有吃過的人比較能接受這樣的調味，如果口味重一點的就是把桌上的酸菜醬汁跟辣椒醬加進去

大概撈個3匙左右就開始會有感覺，酸度跟辣度都有明顯的提升，酸菜的酸度十分開胃，辣椒的辣味滿明顯的後勁非常過癮

第二碗是「螺螄粉(牛肉+肥腸)」，兩種肉品搭配起來的組合

牛肉看到顏色比較深一開始以為會太老太硬，結果一口咬下紮實又軟嫩

即便帶筋的部分也非常好咬，牛肉香味非常濃郁

肥腸的部分每一塊都非常大塊，吃起來軟嫩完全不會有腥味，前置的去腥流程做得很好，中間還保有一點油脂吃起來既罪惡又滿足

這碗是只有加酸菜醬汁，可能因為比較像是酸菜油會浮在湯上面，麵撈起來吃的時候剛好都會沾到酸菜醬汁，吃下去的瞬間真的酸爽過癮，讓人一口接一口吃不停

結語

台灣的螺螄粉店家越來越多，每間都有各自的特色，這間「韋晴雯柳州螺螄粉」我覺得第一個特色就是肉品的組合多，再來就是湯頭的酸辣程度可以交由顧客自己調整，加上店家本身用心的配料跟湯底，調配出來的螺螄粉都有各自的特色。份量對比價格經濟實惠，肉品上的處理也做得非常好，光肥腸吃起來肥美完全沒有腥味就知道，所有的用心只要吃一次就能親身感受到這碗來自廣西柳州的家鄉味。