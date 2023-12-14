台南善化．廳舍餐廳

位在善化深緣及水善糖園區裡，有間超人氣火鍋店

是由糖廠廢棄辦公廳舍所改建的「廳舍餐廳」

廳舍餐廳佔地不小，前面還有草地可以跑跳

紅磚建築本身就很美，搭配大片草地及草地上的偉士吧和公仔

喜歡拍照的人可以在這裡盡情拍個夠

室內有著新舊復古融合的文青風格設計，座位數不少

尤其紅磚牆上那一個個3D浮貼人物也很吸睛

邊用餐會覺得有人看著你吃飯也是一大特色

餐點以鍋物和套餐為主，整體價位有偏高些

必點的乾湯兩吃西港麻油雞鍋，還有清甜的甘蔗鍋

讓孩子們一吃就念念不忘的好滋味

同年再來二訪的套餐也很讓友人都稱讚不已

若有去台南善化玩，也不妨來嚐嚐看這特色火鍋喔

（對了，記得要先訂位，以免撲空喔^^)

廳舍餐廳_地理位置

來到深緣及水善糖文化園區走走逛逛

不經意地走到了這個名為「廳舍餐廳」的地方

往餐廳方向走去才發現，原來餐廳佔地不小呢

在餐廳前還有草坪與樹木，孩子們在這裡跑跳也OK



餐廳前還有可愛的糖怪公仔裝飾和偉士牌摩托車

所以也吸引不少人在此駐足拍照

由糖廠辦公廳舍改造的建築本身就很好拍

若天氣好，如此這般藍天白雲+綠地+復古建築的環境

喜歡拍照的人，真的可以在這裡好好地拍一波

回來在網路上爬文發現，大家都建議來廳舍餐廳前一定要先訂位

因為店家的生意真的太好，如果沒訂位的話，撲空的機率會很高

不過，我們算很幸運吔~

店家營業沒多久，陸續看到好多人進來

來之前沒做功課的我們，不知這裡有這家高人氣火鍋店

看到這麼多人來，更勾起了我們的好奇心，也很想來嚐嚐看

所以抱著姑且一試的心態，陳小銘進來詢問後竟還有位置

於是我們一家四口便很開心地進來用餐了

廳舍餐廳_內部環境

內部延續著建築外觀所見，是以紅磚堆砌而成的

保留原有的斑駁牆面且沒有太多裝潢

但那斑駁的紅磚牆反而是餐廳的一大特色

因為每面牆上都有幾位以3D浮貼而成的人物肖像

查詢後得知，原來這些肖像都是大有來頭的喔

都是近百年來與台灣文學或與台灣糖業有關的名（偉)人

因此坐在這裡用餐，也會有種有人看著你吃飯的FU也蠻特別的啦

店內空間不小，從外觀看似乎有著三間連在一起的大小

座位多以2~4人為主，人多時也可以併桌一起吃

雖然座位數不少，但建議還是要先訂位才不會撲空喔

如上圖，這位在櫃檯前（門口旁）的展示架上

放有一些在地特產，若有喜歡的都可以買回家

在展示架後面的這台餐車則是醬料區

可以來這裡調製自己喜歡的醬料

且貼心的是，除了一般沙茶醬，還有素食沙茶醬可選擇喔

廳舍餐廳_菜單

菜單是紅色對摺硬殼本的設計

首頁是糖廠的介紹，另一頁則有乾湯兩吃火鍋和一般湯鍋

其中乾湯兩吃火鍋的種類都蠻有特色的

若是第一次來的人，蠻推薦可以點來吃吃看的

我們也有點了其中一款來嚐嚐

一般湯鍋的種類也不少，是依湯頭來分類，有:

善糖甘蔗鍋、牛蕃茄鍋、韓式泡菜鍋、黑芝麻豆漿鍋、咖哩蔬菜鍋、將軍牛蒡鍋和原味高湯鍋

各種湯底都有梅花豬、特選肥牛、去骨雞腿和頂級牛肩小排等主食可選擇

因為主食的肉類不同，所以價格也都不大一樣

點選任一鍋物可選白飯、冬粉或是日曬麵線來搭配

除了鍋物，也有提供八款中式套餐可選擇

最後一頁還有素食餐點以及單點的選項

吃不夠的都可以再加點，因為我們只有點兩鍋

所以也有另外再加點肉類來吃

選定想吃的之後再到門口旁的櫃檯結帳

（是說，這櫃檯的造型是不是挺可愛的)

廳舍餐廳_餐點

「冰釀烏梅汁（FREE）」

只要用餐，很大器地會隨桌送上一壼冰釀烏梅汁

烏梅汁冰涼且酸酸的滋味很開胃

很快地兩款鍋物都送上桌了

每鍋的菜盤都一樣，每款食材/蔬菜都很新鮮且好吃



「西港麻油雞鍋$360」

乾湯兩吃的鍋物，我們選了具地方特色的西港麻油雞鍋搭配日曬麵線

開小火，先將鍋子裡的麻油雞加熱煮熟

有附上一個小的木匙，可以隨時翻動肉塊以免黏在鍋子上

熟的差不多，也可以先嚐嚐看乾式的麻油雞

接著再倒入高湯，再將食材丟入一起煮就可以吃了

結果吃的太開心，都忘了要拍照，所以只好用口述的

乾的雞肉塊吸附了麻油，吃來很香也很嫰

加了高湯再煮，湯頭除了有麻油香外還帶點兒甜味，很好喝

食材丟入鍋中煮，也一樣很好吃，大推~~

吃的差不多之後，也將日曬麵線丟進鍋裡煮

吸附麻油湯汁後的口感和滋味也一樣都蠻好吃的

「善糖甘蔗鍋(牛肉）$300」

在菜單上，善糖甘蔗鍋有標示推薦的記號

所以我們也點了一鍋來嚐嚐看

這甘蔗鍋的湯頭很清甜，加入各式食材後

也融合了各食材的味道，鮮甜感更加倍

昕妹妹手上拿的，一盤是火鍋附的牛肉

另一盤則是加點的梅花豬肉盤

「梅花豬肉盤$80」

豬肉蠻大一片的，看起來就蠻好吃的

實際上，煮過後的肉片也吃的出新鮮度，好吃~

【同場加映】二訪廳舍餐廳

2023年暑假，與朋友相約台南，第一站也來了廳舍餐廳用餐

早早地提前一個月先預訂位置，在預訂時間內抵達餐廳

二訪一樣點了西港麻油雞鍋、善糖甘蔗鍋

這回有另外多點了一份中式套餐來嚐看看

不管是鍋物還是套餐都一樣很好吃

「胡麻輕食風味套餐$360」

（清麻油蒸無刺虱目魚肚+小菜*3+白飯+湯品）

第一次點中式套餐，份量不少而且也都好吃吔

不管是小菜或是主食都好吃

同行友人點了清蒸檸檬魚套餐，份量也很足

朋友也直誇很好吃，給它大大的讚~

「善糖甘蔗鍋$280」

搭配的是梅花豬肉

豬肉一樣很新鮮也好吃

【後記】

吃了會讓人念念不忘且回味無窮的火鍋…

因為初訪覺得太好吃了，一直讓孩子們念念不忘

所以同年暑假與友人相約來台南玩時也安排了二訪

同行友人吃過後也都給予很高的評價

不管是火鍋或是中式套餐都吃的很滿意且有飽足感

若下次有機會再安排來南部旅遊，應也會再來三訪的

所以很推薦大家檢嚐嚐看，這家位在善化深緣及水善糖園區的廳舍餐廳喔

但~店家的生意真的是太好了

所以來之前請一定一定要記得先訂位喔（提前一個月開放訂位）

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店家/景點資訊

店家名稱：廳舍餐廳

所在地址：台南市善化區溪美里234-4號

營業時間：日 二 三 四 五 六 11:00-20:30

店家電話：06-581-2126

評價：★★★★★

備註資訊：

營業時間：11:00~14:00、17:00~20:30

*接受電話預約

*用餐都建議事先做預約

如當日訂位訂滿，即客滿無座位

*用餐區域寵物禁止入內

*實際餐點內容、菜單、價格營業時間均依店家現場及公告 Google即時導航



