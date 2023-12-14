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【台南善化】「廳舍餐廳．沒訂位吃不到的好滋味，深緣及水善糖園區裡，糖廠辦公廳舍改建的復古懷舊超人氣火

2023-12-14 02:10:03 游小熊 人氣：104
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窩客好文

游小熊

發表篇數：612篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台南市 > 善化區

造訪商家：廳舍餐廳
phone06-581-2126
place台南市善化區溪美里234-4號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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台南善化．廳舍餐廳
位在善化深緣及水善糖園區裡，有間超人氣火鍋店
是由糖廠廢棄辦公廳舍所改建的「廳舍餐廳」
廳舍餐廳佔地不小，前面還有草地可以跑跳
紅磚建築本身就很美，搭配大片草地及草地上的偉士吧和公仔
喜歡拍照的人可以在這裡盡情拍個夠
室內有著新舊復古融合的文青風格設計，座位數不少
尤其紅磚牆上那一個個3D浮貼人物也很吸睛
邊用餐會覺得有人看著你吃飯也是一大特色
餐點以鍋物和套餐為主，整體價位有偏高些
必點的乾湯兩吃西港麻油雞鍋，還有清甜的甘蔗鍋
讓孩子們一吃就念念不忘的好滋味
同年再來二訪的套餐也很讓友人都稱讚不已
若有去台南善化玩，也不妨來嚐嚐看這特色火鍋
（對了，記得要先訂位，以免撲空喔^^)

廳舍餐廳_地理位置

來到深緣及水善糖文化園區走走逛逛
不經意地走到了這個名為「廳舍餐廳」的地方

往餐廳方向走去才發現，原來餐廳佔地不小呢
在餐廳前還有草坪與樹木，孩子們在這裡跑跳也OK
 

餐廳前還有可愛的糖怪公仔裝飾和偉士牌摩托車
所以也吸引不少人在此駐足拍照

由糖廠辦公廳舍改造的建築本身就很好拍
若天氣好，如此這般藍天白雲+綠地+復古建築的環境
喜歡拍照的人，真的可以在這裡好好地拍一波

回來在網路上爬文發現，大家都建議來廳舍餐廳前一定要先訂位
因為店家的生意真的太好，如果沒訂位的話，撲空的機率會很高
不過，我們算很幸運吔~
店家營業沒多久，陸續看到好多人進來
來之前沒做功課的我們，不知這裡有這家高人氣火鍋店
看到這麼多人來，更勾起了我們的好奇心，也很想來嚐嚐看
所以抱著姑且一試的心態，陳小銘進來詢問後竟還有位置
於是我們一家四口便很開心地進來用餐了

廳舍餐廳_內部環境

內部延續著建築外觀所見，是以紅磚堆砌而成的
保留原有的斑駁牆面且沒有太多裝潢
但那斑駁的紅磚牆反而是餐廳的一大特色
因為每面牆上都有幾位以3D浮貼而成的人物肖像
查詢後得知，原來這些肖像都是大有來頭的喔
都是近百年來與台灣文學或與台灣糖業有關的名（偉)人
因此坐在這裡用餐，也會有種有人看著你吃飯的FU也蠻特別的啦

  

店內空間不小，從外觀看似乎有著三間連在一起的大小
座位多以2~4人為主，人多時也可以併桌一起吃
雖然座位數不少，但建議還是要先訂位才不會撲空喔

如上圖，這位在櫃檯前（門口旁）的展示架上
放有一些在地特產，若有喜歡的都可以買回家

在展示架後面的這台餐車則是醬料區
可以來這裡調製自己喜歡的醬料
且貼心的是，除了一般沙茶醬，還有素食沙茶醬可選擇喔

廳舍餐廳_菜單

菜單是紅色對摺硬殼本的設計

首頁是糖廠的介紹，另一頁則有乾湯兩吃火鍋和一般湯鍋
其中乾湯兩吃火鍋的種類都蠻有特色的
若是第一次來的人，蠻推薦可以點來吃吃看的
我們也有點了其中一款來嚐嚐 

一般湯鍋的種類也不少，是依湯頭來分類，有:
善糖甘蔗鍋、牛蕃茄鍋、韓式泡菜鍋、黑芝麻豆漿鍋、咖哩蔬菜鍋、將軍牛蒡鍋和原味高湯鍋
各種湯底都有梅花豬、特選肥牛、去骨雞腿和頂級牛肩小排等主食可選擇
因為主食的肉類不同，所以價格也都不大一樣
點選任一鍋物可選白飯、冬粉或是日曬麵線來搭配
除了鍋物，也有提供八款中式套餐可選擇

最後一頁還有素食餐點以及單點的選項
吃不夠的都可以再加點，因為我們只有點兩鍋
所以也有另外再加點肉類來吃

選定想吃的之後再到門口旁的櫃檯結帳
（是說，這櫃檯的造型是不是挺可愛的)

廳舍餐廳_餐點

「冰釀烏梅汁（FREE）」
只要用餐，很大器地會隨桌送上一壼冰釀烏梅汁
烏梅汁冰涼且酸酸的滋味很開胃 

很快地兩款鍋物都送上桌了

每鍋的菜盤都一樣，每款食材/蔬菜都很新鮮且好吃
 

「西港麻油雞鍋$360」
乾湯兩吃的鍋物，我們選了具地方特色的西港麻油雞鍋搭配日曬麵線

開小火，先將鍋子裡的麻油雞加熱煮熟
有附上一個小的木匙，可以隨時翻動肉塊以免黏在鍋子上
熟的差不多，也可以先嚐嚐看乾式的麻油雞

接著再倒入高湯，再將食材丟入一起煮就可以吃了
結果吃的太開心，都忘了要拍照，所以只好用口述的
乾的雞肉塊吸附了麻油，吃來很香也很嫰
加了高湯再煮，湯頭除了有麻油香外還帶點兒甜味，很好喝
食材丟入鍋中煮，也一樣很好吃，大推~~

吃的差不多之後，也將日曬麵線丟進鍋裡煮
吸附麻油湯汁後的口感和滋味也一樣都蠻好吃的

「善糖甘蔗鍋(牛肉）$300」
在菜單上，善糖甘蔗鍋有標示推薦的記號
所以我們也點了一鍋來嚐嚐看

這甘蔗鍋的湯頭很清甜，加入各式食材後
也融合了各食材的味道，鮮甜感更加倍

昕妹妹手上拿的，一盤是火鍋附的牛肉
另一盤則是加點的梅花豬肉盤

「梅花豬肉盤$80」
豬肉蠻大一片的，看起來就蠻好吃的

實際上，煮過後的肉片也吃的出新鮮度，好吃~

【同場加映】二訪廳舍餐廳

2023年暑假，與朋友相約台南，第一站也來了廳舍餐廳用餐
早早地提前一個月先預訂位置，在預訂時間內抵達餐廳
二訪一樣點了西港麻油雞鍋、善糖甘蔗鍋
這回有另外多點了一份中式套餐來嚐看看
不管是鍋物還是套餐都一樣很好吃

「胡麻輕食風味套餐$360」
（清麻油蒸無刺虱目魚肚+小菜*3+白飯+湯品）
第一次點中式套餐，份量不少而且也都好吃吔
不管是小菜或是主食都好吃
同行友人點了清蒸檸檬魚套餐，份量也很足
朋友也直誇很好吃，給它大大的讚~

「善糖甘蔗鍋$280」

搭配的是梅花豬肉
豬肉一樣很新鮮也好吃

【後記】
吃了會讓人念念不忘且回味無窮的火鍋…
因為初訪覺得太好吃了，一直讓孩子們念念不忘
所以同年暑假與友人相約來台南玩時也安排了二訪
同行友人吃過後也都給予很高的評價
不管是火鍋或是中式套餐都吃的很滿意且有飽足感
若下次有機會再安排來南部旅遊，應也會再來三訪的
所以很推薦大家檢嚐嚐看，這家位在善化深緣及水善糖園區的廳舍餐廳喔
但~店家的生意真的是太好了
所以來之前請一定一定要記得先訂位喔（提前一個月開放訂位）

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店家/景點資訊

  • 店家名稱：廳舍餐廳
  • 所在地址：台南市善化區溪美里234-4號
  • 營業時間：日 二 三 四 五 六 11:00-20:30
  • 店家電話：06-581-2126
  • 評價：★★★★★
  • 備註資訊：
    營業時間：11:00~14:00、17:00~20:30
    *接受電話預約
    *用餐都建議事先做預約
    如當日訂位訂滿，即客滿無座位
    *用餐區域寵物禁止入內
    *實際餐點內容、菜單、價格營業時間均依店家現場及公告


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游小熊

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熱愛美食的游小熊 最愛的是咖啡、甜點和早午餐 喜歡走訪各地的老宅及特色咖啡館 生活中有人陪吃陪玩是件再幸福也不過的事 因而喜歡帶著同樣愛吃的孩子一起吃喝玩樂 要用味蕾和足跡，豐富彼此的人生~ 美食．旅遊．育兒邀約：scbear269@gmail.com

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