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羊霸天下-龍潭店｜不怕你吃！超霸氣羊肉爐，食材多到你會怕的羊肉爐吃到飽

2023-12-14 02:20:05 大手牽小手。玩樂趣 人氣：615
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窩客好文

大手牽小手。玩樂趣

發表篇數：855篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 龍潭區

造訪商家：羊霸天下-龍潭店
phone03-4990-200
place桃園市龍潭區北龍路285號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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真的是盼了一整個夏天，知名羊肉爐吃到飽羊霸天下終於營業了，相信鄉親們一定超級期待，之前有去過羊霸天下-三峽店印象就很好，而羊霸天下-龍潭店則是很早以前就知道它了，後來才知道原來是同一個老闆，聽說營業時間還沒到就已經有人在門口等吃，可以說是桃園羊肉爐吃到飽的指標性餐廳！除了各種羊肉吃到飽外，竟然還有白蝦也是吃到飽呢！

羊霸天下-龍潭店｜交通方式&停車資訊

羊霸天下龍潭店在熱鬧的北龍路上，鄰近麥當勞、對面就是星巴克很好找，附近也有很多收費停車場可以利用，而且停車費都很便宜，門口就有羊霸天下的收費方式，成人438元、兒童每人170元，分成身高110公分～140公分或6歲以上、12歲以下，需要出示有效證件或健保卡，消費不另收服務費，用餐時間為120分鐘

羊霸天下-龍潭店｜價目表

注意注意！因為蔬菜、羊肉等原物料大漲（聽說光羊肉就漲超過60%以上），大人498元、小孩190元，老實說漲價幅度還算合理啦，不漲真的難撐

羊霸天下-龍潭店｜用餐環境

我們是立冬前一天中午來的，不意外，一樓整個坐滿滿，羊霸天下-龍潭店用餐區域分為一二樓，而且自助區一二樓都有設，即使坐二樓也可以就近在二樓夾取食材，真的超方便的

羊霸天下-龍潭店｜食材無限提供自助區

羊霸天下-龍潭店是採吃到飽用餐模式，用餐時間120分鐘，冷藏櫃一字排開近百種的食材，肉類、海鮮、蔬菜、各式火鍋料通通無限吃到飽，站在冷藏櫃前，一時之間還不知道要拿些什麼？食材真的有夠豐富了啦！

羊霸天下-龍潭店秘製的羊肉塊、羊大骨、羊腳筋等等全部自取吃到飽，超級爽！而且值得一提的是，這裡補菜的速度超快，而且一定都是堆好堆滿，完全不怕你吃

一整盤滿滿的白蝦也是隨便你拿，超大方！

旁邊的冷藏櫃裡還有切片的牛、羊、豬肉片都可以無限自取

蔬菜種類也超多，除了高麗菜、山東大白、菠菜等，甚至連高價的山茼蒿、水蓮也名列其中，老實說就算12月漲價也沒差，CP值依然爆錶！

飲料、醬料區，有烏梅汁跟汽水機，還有提供冰淇淋跟冰棒也是無限量供應，冰箱裡也有中華豆花、甜愛玉等甜點，羊肉爐必備豆腐乳也貼心的分辣跟不辣的，也有特調蒜蓉醬可以選擇，白飯跟滷肉飯、滷蛋也是免費吃到飽

在羊霸天下-龍潭店用餐真的對荷包毫無負擔，愛吃什麼就拿什麼，整桌滿滿超澎派，基本上拿完一輪就差不多快回本了，雖然是無限吃到飽，還是要是自己的食量斟酌取用，不要浪費了（如果鍋底剩餘食材太多要酌收100元喔）

羊霸天下-龍潭店｜清燉&藥燉，羊肉爐吃到飽

羊霸天下-龍潭店的湯底有兩種：清燉跟藥燉，皆是羊霸天下-三峽店加入獨門中藥配方熬煮，但沒有提供鴛鴦鍋，不過服務人員會先給兩碗湯頭給客人品嚐，看喜歡哪種湯頭，我們是選藥燉湯底，湯底清甜沒有很重的中藥味，可以先加點蔬菜蕃茄煮更好喝

一開始就可以加入羊肉塊、羊大骨之類的食材下去煮，因為羊肉塊等食材本身就已經熟了，所以只要煮滾就可以吃了，可以多煮些蔬菜，增加甜度再涮肉片就很好吃

這裡的羊大骨尺寸真的大，肉嫩又多，而且骨邊肉還有膠質感，肉真的非常嫩，幾乎用筷子一撥就能骨肉分離，不管是煮藥燉或是清燉湯頭都很好吃

吃完肉就可以來吸羊骨髓，自助區旁邊都有吸管可以自取，食用方法也很有趣，是直接拿吸管插進骨頭中直接吸骨髓，羊骨髓吃起來口感很像豆花般的軟嫩口感，沒有什麼腥味，軟軟滑滑的

羊排！必須拿，搭配紅燒湯頭幾乎一點羊騷味都沒有，而且羊排肉質超鮮嫩，吃起來ＱＱ嫩嫩的很有口感，吃的時候也可以搭配這裡的特調腐乳，甜甜鹹鹹的滋味超讚！

一碗羊肉湯下肚，全身暖呼呼的超棒，而且這羊肉爐是越煮越甘甜，越喝越好喝呢！羊肉塊、羊大骨、羊腳筋等等都是無限吃到飽，真的太爽了！

吃多了肉類，可以煮點蔬菜轉換一下口味，推薦這裡的水蓮，口感超爽脆完全不老，而且無限量供應，任吃超爽的

這裡也有提供豬、牛、羊的火鍋肉片可以涮煮，因為羊霸天下-龍潭店羊肉爐湯底不似一般市面上羊肉爐有那麼重的中藥味，甘甜的口感拿來涮肉也是一絕！

首推羊肉片！細緻軟嫩的口感並兼俱香醇風味油脂感，在藥燉湯鍋裡川燙，入口口感香嫩多汁，藥燉羊肉湯底香氣更加提升襯托出羊肉片的肉汁甜味！

羊霸天下-龍潭店|海鮮吃到飽

愛吃海鮮的朋友也會很開心，這裡白蝦吃到飽啦，新鮮度也很夠，跟藥燉湯底超級搭！白蝦蝦肉Ｑ彈又紮實，彈性跟甜度都無可挑剔，無限量供應真的很爽，今天大概有吃超過50尾了吧

有白蝦就算了，這裡竟然還有國宴魚，是不是很誇張！肉質無刺且細膩，好吃

兩個小時吃下來超有飽足感，飯後再來根冰棒或是豆花，舒服啦！

羊霸天下-龍潭店果然名不虛傳，有招牌兩種羊肉湯底可以選加上超多樣吃到飽食材，無疑是最澎湃且美味的羊肉盛宴，食材種類實在豐富，而且補菜真的快速，大大顛覆一般對於羊肉爐的傳統印象，可以說是冬令進補的最佳選擇唷！

 

羊霸天下-龍潭店

地址：桃園市龍潭區北龍路285號

電話：(03)499-0200

營業時間：週二到週五 16:00~23:45 /週六日 11:30~23:45 (週一公休)

羊霸天下-龍潭店FB

 

店家/景點資訊

  • 店家名稱：羊霸天下-龍潭店
  • 所在地址：臺灣桃園市龍潭區北龍路285號
  • 營業時間：日 二 三 四 五 六 00:00-24:00
  • 店家電話：(03)499-0200
  • 評價：★★★★★

 

 

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