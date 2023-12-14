「典華雅聚」是典華旗下的餐飲品牌，店點分別為士林店與新莊店，身為港式飲茶的熱愛者，怎麼能錯過以窯烤櫻桃鴨、游水海鮮、港式點心為招牌菜色的典華雅聚呢！上次經過典華雅聚真的超想進去嚐鮮一番，心動不如馬上行動，約了好友一起來嚐鮮。

【典華雅聚】位在新莊典華2F，緊鄰機場捷運 A4 新莊副都心站 2 號出口，附近有新北市最大的百貨公司-宏匯廣場，吃飽還可以至百貨公司逛逛。若是開車來可停於新莊典華大樓地下停車場，惟停車數量有限喲！

充滿禪意且中國風的典華雅聚新莊店， 搭配專屬花藝師創作的盆花迎賓，一進門就感受到高雅舒適的氣氛。

典華雅聚最特別的一個地方-食茶

以中國古時收藏珍物的百寶閣做為發想，以簡單的縱橫幾何線條帶出收藏於其中的各形茶壺之美。中央泡茶長桌為私人收藏十餘年的非洲虎斑木，以醇厚木質、紋襯托出茶道之純粹。

設有獨立式包廂、半開放包箱及開放式座位區，我個人最喜歡這種半開放式的包廂，以稀有珍貴的透光青玉石做屏蔽，做為裡外空間的區隔，使半開放包廂能稍稍保有隱私，卻也能感受到整個餐廳的氛圍，看起來非常雅緻。

包廂都有各自的名稱，上圖為〝綠廊〞，下圖為〝玉葉〞，桌椅也略有不同。

擁有各種不同桌型的【典華雅聚】，無論家庭、公司聚餐或宴請賓客，都能滿足大家的需求，在高雅的氣氛下來一場美食饗宴。

會員系統優惠

加入典華會員系統，凡消費即可累積點數兌換各式優惠券，典華旗下各品牌點數皆可通 用，可享多項優惠入會禮(全品牌百元折價券、平日85折券、假日88折券、雅聚中點點 心兌換券等)、及生日好禮(雅聚招牌菜色兌換券、雅聚烤鴨第三吃免費券等) *每周二、四，會員點數雙倍送。

典華會員系統

來雅聚除了吃烤鴨外，每日產地直送的新鮮水產，有季節性的帝王蟹、大閘蟹等，也有一年四季都有供應的活龍蝦、活鮑魚、龍虎斑等，新鮮直送的水產也是雅聚最獨特的特色。

三人、六人套餐價格僅供參考，實際以雅聚官網/FB社團/訂位系統公告為準。

典華雅聚官網：https://gathering.tw/gathering.html

典華雅聚FB: https://www.facebook.com/Gathering.tw

訂位系統: https://pse.is/55ge74

今天來嚐嚐典華雅聚的三人套餐，除了有經典粵菜外，也有創意港點十二選五及精美甜湯， 融合新意和現今最流行的網美元素，讓人好吃又好拍。

窯烤櫻桃鴨請來電預訂。

6位以上訂位請來電02-85229555。

詳細菜單請至訂位系統查詢

座位後方剛好就是師傅切燒臘的地方，看著師傅俐落的刀法和認真工作的樣子，真是展現出令人敬佩的職人精神。

茶水提供香片、普洱、鐵觀音，茶資40元/人。

避風塘雙龍塔

龍蝦和明蝦兩種組合的雙龍塔，看起來就很厲害， 滿滿的避風塘蒜酥，配料有四季豆、乾辣椒，和香甜炸地瓜片為基底，非常豐富的一道，蝦肉肉質緊實有彈性，鹹香夠味，一旁還有紫蘇蘿蔔開胃爽口。

瑤柱粥

滿滿的干貝鮮味，已經熬煮到看不見米粒了，服務人員推薦可以和雙龍塔的蒜酥一起食用。

加上雙龍塔的蒜酥果然別有一番風味呢！蒜香濃又有顆粒感，這可是隱藏吃法。

干貝絲瓜腸

吃起來溫柔細緻的一道特色料理，柔軟的腸粉皮搭配絲瓜鮮甜的味道很清爽，上頭的干貝絲增加了脆口的口感。

隔壁桌剛好有人吃片皮鴨，看得我口水直流，典華雅聚主廚團隊親赴北京取經，以 「南鴨北烤」方式，嚴選宜蘭產地直送的 75 日熟成櫻桃鴨，以多種醃料醃製 10 小時再進行直火烘烤，烤出鴨皮酥脆、鴨肉軟嫩，皮下油脂豐厚，下次一定要來吃吃看。

豉汁蒸肉排

經典蒸籠點心，肉排肉質軟嫩而不柴，鮮嫩多汁好入口。

五香芋頭糕

一上桌芋頭香氣四溢，吃的到芋頭的顆粒感，綿密且彈牙，冷的吃也好吃。

韭菜鮮蝦餅

煎得金黃的韭菜鮮蝦餅，一口咬下蝦子Q彈的口感加上韭菜香，熱熱吃很不錯。

流沙奶皇包

白白胖胖的奶皇包看起來真可愛，不過可要注意爆汁，真的要剝開來吃才安全，奶皇包內餡非常濃郁，搭配茶水一起才不會太膩口。

芋頭西米露

芋頭味很濃郁，整體不甜膩，QQ的西米露增加了許多口感，雅聚冬天提供西米露和紅豆紫米粥，夏天提供楊枝甘露和西米露，想吃楊枝甘露看來要夏天來才行。

（甜湯依現場供應為準）

燒味雙拼 $690

看著師傅切得很認真，讓我不禁加點了一盤雙拼，擺盤美得像幅畫，蜜汁叉燒+脆皮烤乳豬，叉燒厚實有口感，脆皮豬表皮很酥，肉質多汁鮮嫩。

蝦醬通心菜 $280

吃了麼多肉也該來點蔬菜，另外加點了一道空心菜，蝦醬味道濃郁卻不死鹹，青菜爽脆可口。

典華雅聚用餐環境真的很舒適，桌距之間不會過於擁擠壓迫，讓人可以很放鬆的在此用餐，食物也都有一定的水準，不論是家庭聚餐、商務聚餐或是尾牙春酒，都非常有面子，以後想吃粵式料理又多了一個選擇。

典華雅聚也提供春酒尾牙方案，下圖為典華雅聚新莊店菜單參考，有春酒尾牙需求都可致電預定喔！

【典華雅聚 新莊店 】線上訂位

官方網站

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地址︰ 新北市新莊區中央路469號2樓(新莊典華)

電話︰（02）8522-9555

營業時間︰ 11︰30-14︰30，17︰30-21︰30

交通︰機場捷運「A4新莊副都心站2號出口」步行約3分鐘

自行開車可停於新莊典華 B2 停車場 （停車位數量有限）

【雅聚 士林店】士林線上訂位

地址：台北市士林區福華路 114 號

電話：(02)8866-3333

營業時間：11:30-14:30、17:30-21:30

交通：捷運芝山站 1 號出口走路 30 秒

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