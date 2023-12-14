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2023華泰名品城聖誕村│華泰名品城最新藝術裝置│巨型幸運聖誕樹│桃園最大露天飄雪聖誕市集│華泰周邊美食推薦

2023-12-14 09:12:35 大海愛上藍天 人氣：106
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窩客好文

大海愛上藍天

發表篇數：1564篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：桃園市 > 中壢區

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想感受濃濃的耶誕氣氛，來桃園華泰名品城就對了，這裡有桃園最大露天聖誕市集，每日16:30起還會飄雪超浪漫的，園區必拍巨型幸運聖誕樹，讓你幸運一整年，還可以跟聖誕老公公合影，參觀禮物製造所、驚喜車庫等，到處都充滿聖誕氣息的藝術裝置，假日還有限定版聖誕嘉年華大遊行，真是好玩好買又好拍，陪我們度過最溫韾的聖誕節～

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來華泰除原有的專櫃，還加碼有一整排聖誕市集可以逛，穿梭在其中感受滿天飄雪超浪漫的～

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每日下午16:30起開始全區飄雪，有漫天燈海以及夢幻雪景

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活動時間：即日起至2023/1/1，喜歡的朋友可以把握時間前往。影片分享

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華泰最新藝術裝置：巨型幸運聖誕樹內有9顆幸運巨石，在陽光照射下閃閃發亮，不管白天還是夜裡都超美的～ 

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快來跟巨型幸運聖誕樹，可以讓你幸運一整年。 

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聖誕嘉年華大遊行地點：華泰名品城三期廣場；時間：周六19:00-20:00

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華泰最新藝術裝置：聖誕老公公驚喜車庫

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華泰最新藝術裝置：聖誕老公公禮物製造所

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可以與聖誕老公公合影。

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愈夜愈熱鬧，全區傍晚四點半開始浪漫飄雪，營造歐美耶誕銀白街景～影片分享

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周邊美食：越啡品嚐異國料理。

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室內室外充滿花花草草，除了視覺充滿綠意，嗅覺也充滿芬多精，感覺像置身於大自然環境下。

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現在正值耶誕節，到處都充滿耶誕裝置，好溫韾喔～

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烤雞腿飯140元，酸辣海鮮河粉160元，涼拌鮮蝦140元，平價美味的越氏餐廳。

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華泰名品城：桃園市中壢區春德路189號；營業時間：平日11:00-21:00；假日11:00-22:00

青埔越啡 越南美食植物咖啡館：桃園市中壢區民權路四段740號1樓；營業時間：11:00-20:00（周一公休）  

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儘管沒有絕佳的文筆，卻有最真切的敘述，希望藉著分享，可以讓更多人了解旅行的美好。 我的座右銘: 走很多地方, 很多地方還沒走; 做了很多事, 很多事情還沒做; 覺得夠老了, 又覺得還沒活夠; 覺得玩累了, 除了玩又不會別的..... 我想, 人生幸福不過如此吧!
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