此食記為花見團子造訪「食在幸福-邱記」 (造訪日期 : 2023/12)



「食在幸福-邱記」廣東粥、海鮮湯麵、涼麵

新莊廣東粥推薦、新莊涼麵推薦







食在幸福-邱記



地址 : 新莊區民本街1號

電話 : 11:00–14:00、16:00–21:30

時間 : 0282016612



愛吃海鮮的團子本次來到新莊「食在幸福-邱記」用餐，店家位於民本街上，鄰近就有公車站，交通很便利。「食在幸福-邱記」主打涼麵、廣東粥、海鮮湯麵和小菜，其中皮蛋系列更是絕對必點的品項，價格平價份量大碗，是許多新莊人及輔大學生享用美食的好去處，最晚開到9點半，想要晚上吃點熱熱的宵夜也沒有問題。

店家主要分為點餐區、廚房及用餐空間，廚房採用半開放式，可以清楚看見廚師料理的過程，讓人品嚐起來安心又放心。

店裡用餐空間有別於傳統販售海鮮粥的店家，採用白色為基底主色，白色大理石桌面搭配造型設計的椅子，顯得特別的簡約文青，店家提供2張4人座位，和多張單人座位，個人用餐或是多人聚餐都很適合。

店內有提供免費wifi，點餐採QR Code掃碼，可清楚看到料理品項和價目，店內也提供多種支付，環保也便利。餐具採自助式，這也有提供兒童餐具，親子聚餐也沒問題。

團子和友人點了一桌滿滿的餐點，接下來就一一品嚐吧！

蠔油拌雞胗 \ 韓式明太子泡菜 \ 招牌蒜香滷豆干

「蠔油拌雞胗」涮嘴一級棒！雞胗拌上蠔油濃郁鹹香，入口Q彈有嚼勁，一吃就上癮；「韓式明太子泡菜」明太子的鹹味與泡菜的辣味完美混搭，清爽脆嫩，酸甜JUICY；「招牌蒜香滷豆干」裡有豆干和酸菜，豆干添使用蒜頭調味更鹹香有涮嘴，每一道都是很開胃又下飯的小菜。

海味皮蛋粥