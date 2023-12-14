此食記為花見團子造訪「食在幸福-邱記」 (造訪日期 : 2023/12)
「食在幸福-邱記」廣東粥、海鮮湯麵、涼麵
新莊廣東粥推薦、新莊涼麵推薦
食在幸福-邱記
地址 : 新莊區民本街1號
電話 : 11:00–14:00、16:00–21:30
時間 : 0282016612
愛吃海鮮的團子本次來到新莊「食在幸福-邱記」用餐，店家位於民本街上，鄰近就有公車站，交通很便利。「食在幸福-邱記」主打涼麵、廣東粥、海鮮湯麵和小菜，其中皮蛋系列更是絕對必點的品項，價格平價份量大碗，是許多新莊人及輔大學生享用美食的好去處，最晚開到9點半，想要晚上吃點熱熱的宵夜也沒有問題。
店家主要分為點餐區、廚房及用餐空間，廚房採用半開放式，可以清楚看見廚師料理的過程，讓人品嚐起來安心又放心。
店裡用餐空間有別於傳統販售海鮮粥的店家，採用白色為基底主色，白色大理石桌面搭配造型設計的椅子，顯得特別的簡約文青，店家提供2張4人座位，和多張單人座位，個人用餐或是多人聚餐都很適合。
店內有提供免費wifi，點餐採QR Code掃碼，可清楚看到料理品項和價目，店內也提供多種支付，環保也便利。餐具採自助式，這也有提供兒童餐具，親子聚餐也沒問題。
團子和友人點了一桌滿滿的餐點，接下來就一一品嚐吧！
蠔油拌雞胗 \ 韓式明太子泡菜 \ 招牌蒜香滷豆干
「蠔油拌雞胗」涮嘴一級棒！雞胗拌上蠔油濃郁鹹香，入口Q彈有嚼勁，一吃就上癮；「韓式明太子泡菜」明太子的鹹味與泡菜的辣味完美混搭，清爽脆嫩，酸甜JUICY；「招牌蒜香滷豆干」裡有豆干和酸菜，豆干添使用蒜頭調味更鹹香有涮嘴，每一道都是很開胃又下飯的小菜。
海味皮蛋粥
「海味皮蛋粥」是店家招牌！用高湯熬煮的綿密細滑白粥裡有滿滿配料，包含蟹肉、魷魚、蝦仁、皮蛋、青菜、瘦肉、雞蛋等，海陸菁華就在這一碗。蝦仁新鮮肥美、魷魚Q中帶勁、蟹肉鮮美細緻，這裡的皮蛋足足給一顆，以自己的喜好剁碎拌入粥內，讓粥品口感更加有味道！
海鮮雞絲麵
「海鮮雞絲麵」澎湃又吸睛！裡面有蝦子、蛤蠣、魚片、魚卵、蟳管、貢丸、魚板、青菜、瘦肉、雞蛋等。魚片細緻、蛤蠣鮮甜、蟳管鮮甜無比，半熟蛋汁混入雞絲麵中更顯濃香，滿滿的料擺好又擺滿，海陸美味相呼應，豐盛又澎湃。除雞絲麵外，也可選擇意麵、烏龍、冬粉，隨個人喜好，暖心也暖胃。
炸醬涼麵(大)
「炸醬涼麵」除了招牌的芝麻醬，還加入店家特製有豬肉及豆干的炸醬，和香脆爽口的小黃瓜，要吃之前可以將所有醬料和麵條攪拌均勻。入口後Q彈的麵條緊緊依附著濃郁香醇的麻醬，濃郁又開胃。喜歡吃辣的朋友還可向店家索取辣椒醬和哇沙米，花椒香氣和哇沙米嗆辣讓麵條口感更提升，許多人都一試成主顧。
味噌貢丸蛋花湯
「味噌貢丸蛋花湯」有滿滿的豆腐、柴魚，蛋花，還有兩顆對半切的貢丸。入口後味噌湯頭濃郁鮮美，豆腐完全吸滿高湯的精華，打成如雲朵般的蛋花綿軟滑口，綿密又細緻，貢丸紮實又Q彈，滿滿份量好飽足。
整體而言，團子覺得「食在幸福-邱記」不論是涼麵或粥品都很美味，店家用料不手軟，價格經濟實惠，CP值很高。除可內用，也有外送服務，店家有和外送雙平台合作，營業時間從早上到晚上，隨時想吃熱呼呼料理也沒問題。喜歡吃海鮮、涼麵、粥品的朋友可別錯過囉！
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