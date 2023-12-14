宜蘭網美咖啡廳推薦這家滿山望海，位於宜蘭頭城海邊的滿山望海咖啡廳，因其絕佳的景觀而成為熱門景點，開業已久但它仍然非常受歡迎，無論是網路或電話訂位都相當熱門。即使沒有預訂，現場候位也是一種選擇，儘管可能需要等待較長的時間．．．．咖啡廳除了有一覽無遺的龜山島海景外，其咖啡和餐點也深受好評，這也就是為何即使消費較高，生意仍舊興隆

滿山望海｜交通方式、停車資訊

滿山望海位於宜蘭頭城大坑路，在Google地圖上搜索“滿山望海”即可導航到達，不過請注意，滿山望海沒有提供免費停車場，可能需要在附近路邊尋找停車位，或者可能需要停在稍遠的地方，然後步行到滿山望海（點我看滿山望海訂位方式）

滿山望海｜用餐環境

滿山望海有分為一二樓，二樓基本上要訂位才有可能坐得到，不然就等打烊前兩小時來可能有辦法，不過不管是一二樓都可以有海景可以看，一樓的裝潢走的是輕工業加文青風格，而且裝潢擺飾很像一個住家的感覺，在此用餐真的很輕鬆

我們是臨時來，二樓幾乎都是訂位的，雖然不能用餐，但也是可以上來拍照，風景確實比一樓要漂亮很多，而且還有一個大露台可以走出去看海，座位區也是那種很chill的藤編沙發椅，但我覺得冬天來應該會很冷….（點我看滿山望海訂位方式）

滿山望海｜菜單

滿山望海的餐點選項不會很多，一眼大概就看完了，然後低消是一人$300外加10%服務費，光點一杯飲料沒辦法滿足低消，所以至少要點一個餐或是甜點，加服務費上去一人均價直逼$400

滿山望海｜餐點

滿山望海的餐點都是現點現做，這點倒是值得讚許，現做要等一下，趁等待的時間可以去拍拍照，拍一圈回來餐點也差不多到齊了，飲料我們是點蜂蜜菊花茶跟桂花拿鐵，花系列的飲料表現都不錯

美式雞柳條，美式雞柳條是整條雞柳，外酥內軟還很多汁，且他的外皮是薄脆還有調味的那種，就算不沾醬也很涮嘴

泰式旗魚塊＋薯條，算是CP值比較高的炸物組合，泰式旗魚塊出乎我意料的還蠻好吃的，旗魚塊是比較紮實Ｑ嫩的口感，沾點泰式醬料很合拍，薯條就是一般的馬鈴薯條

在來滿山望海前，我預期它主要以景觀吸引顧客，所以對食物和咖啡品質沒有太大期待。然而這裡的飲食質量出乎意料的好，對於一家以風景著稱的咖啡廳來說，這是一個顯著的優勢，加上宜蘭頭城這的一流海景和舒適的沙發座位，不難看出為何這裡如此受歡迎，建議提前訂位唷

滿山望海

地址：宜蘭縣頭城鎮大坑路211號

電話：03 977 6788

營業時間：11:00–18:30（週三公休）

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