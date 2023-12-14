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典華年菜外帶每份六道料理+文青款保溫袋+佛跳牆砂鍋附贈

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整套年菜外帶售價 $9,680

早鳥優惠(85 折) $8,199

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優惠截止日至 2024/01/07 每年過年最讓人滿心期待的，一定要是要份量澎湃好吃，身為新手媳婦的第二年，在試吃後，要跟你們分享？這次有我專業的公婆評鑑，都讚不絕口說一定要記得年菜預購，這樣大家在年節才不用在廚房忙進忙出，可以多花點時間跟家人相聚團圓，！不需要解凍覆熱就能直接上桌的餐廳料理，每一道擺出來都很氣派，口味也真的相當不錯，其中最讓我們驚艷的菜色為「」、「」，口感嚇死真的太好吃！典華在處理肉質上非常專業，皮脆肉嫩極具彈性超推薦！典華年菜外帶官網詳情：











以 限量預售 的模式推出，年菜外帶六道料理包含



團圓錦繡拼盤、蒜香脆皮雞、砂鍋魚翅佛跳牆、極汁戰斧豬佐時蔬、清蒸東星斑、蠔皇鮮鮑花菇 ，



是適合6人份用餐的份量，現場提領附贈文青保溫袋、砂鍋（魚翅佛跳牆），



可選擇較方便的典華館別做訂購，



大直典華、新莊典華雅聚、士林典華雅聚 現場皆有提供。（需事先預訂）



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以上 優惠截止日至 2024/01/07 為止。











只要購買整套年菜外帶，還可以另外以優惠價加購



蒜蓉蒸波士頓龍蝦（單點$1,299/加購價$999元）、



芋見含吉八寶飯（單點$460元）、藥膳花雕蝦（單點$880元）。







團圓錦繡拼盤/單點$1,480 (6 人份)





也只有餐廳外帶才有如此華麗的開胃冷盤，



六款經典的台式經典小菜，



依序為烏魚子、花雕雞捲、紅糟鰻、五味軟絲、涼拌海蜇、蜜汁腰果，



每一款都很精緻，等待家人陸續到位，吃飯話家常的同時，



可以先以冷盤做開胃序曲，其中我最愛涼拌海蜇，



滑溜口感讓人欲罷不能，先生最愛的是紅糟鰻，



用炸的口感酥脆，原本以為是鹹酥雞，



結果是古早味菜系之一很驚喜。









蒜香脆皮雞/單點$1,280









讓全家人驚呼的一道脆皮雞，濃厚蒜香在打開保溫袋時就聞到，



蒜味的香氣四溢讓人垂涎，是已經切好的狀態喔！



不需要自己在家裡剁全雞（笑）



後來詢問典華這道招牌菜色的料理方式，



才知道他們是將全雞浸泡在蒜頭中24小時，



直到整隻雞都充滿蒜頭的香味





也難怪蒜味如此香濃入味，再將蒜頭雞送入烤爐中烤至熟成，



再下油鍋炸至金黃酥脆，吃起來口感不但鮮嫩多汁，



封存了雞汁的嫩度及湯汁，雞肉完全不會柴欸！



重點是皮真的有夠脆口，相當厲害的推薦菜色，我們一定會再次回購。



砂鍋魚翅佛跳牆單點$2,580 (6 人份)





外帶的時候連同砂鍋一起帶回家，砂鍋不但保溫效果好，回家覆熱也相當便利！



也能避免高溫熱湯放在塑膠容器裡的問題，這一點我們都很滿意～









一掀開鍋蓋那個魚翅真的好浮誇，



完整的魚翅呈現在眼前，整鍋用堆滿來形容不誇張！



裡面的料也非常澎湃，包含金華火腿、老母雞，



以文火煨煮熬煮濃厚的上湯，



再放入魚翅、芋頭、桂竹筍、栗子等食材，



佛跳牆湯頭充滿山珍海味的風味，



豐富的口感讓人忍不住挖了好幾舀暖暖胃







極汁戰斧豬佐時蔬單點$1,180 (6 人份)

典華年菜選用戰斧豬做為肉類的代表菜色，沒有吃牛的家庭也可以購買，



戰斧豬一人一支剛剛好，口感嫩中帶點脆勁











先經過油炸再以粵式特調醬料大火炒入味，



搭配黃綠節瓜、紅彩椒絲一起擺盤，



蔬菜的調味很像鹹酥雞，整個覺得超對味，



特別是戰斧豬的醬汁鹹鮮微甜恰到好處，



調味及口感都是一流的！







清蒸東星斑-單點$1,780 (一尾)



有在釣魚的叔叔表示東星斑是不錯的魚，



整尾的清蒸東星斑能象徵年節氣氛、年年有餘的寓意，



肉質細滑、清蒸烹調特別鮮美，更能凸顯本身的鮮度，



以蔥蒜醬香去襯托魚本身的風味，



建議是外帶回家後不要再次覆熱，以免肉質過熟唷！









蠔皇鮮鮑花菇單點$1,380 (6 人份)













很有誠意的選擇特級鮑魚，口感是相當彈牙，搭配時蔬的脆口是一道絕配，



特調醬汁不會過度搶戲，能讓食材吃起來更清甜，



搭配大朵的香菇，份量看起來也是相當大器美觀，



真的很佩服飯店的廚師，都能將時蔬透過烹調變得更爽脆美味，



這道也是長輩會喜歡的料理，看似簡單吃起來卻非常不簡單。

