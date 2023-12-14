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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 宜蘭【崔記小館】羅東隱藏巷弄平價北方麵食館 菜單價位

宜蘭【崔記小館】羅東隱藏巷弄平價北方麵食館 菜單價位

2023-12-14 10:45:19 紫色微笑 人氣：104
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紫色微笑

發表篇數：1292篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 羅東鎮

造訪商家：崔記小館
place宜蘭縣羅東鎮林森路153號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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羅東崔記小館間老店，在地人常去吃的一家北方麵食館，經過幾次改裝環境簡潔乾淨。不管是炒飯、燴飯、麵類，或是湯包、蒸餃、水餃和餅類、年糕，想吃什麼通通都有喔！屬於家庭式的餐館，必點大滷麵、水餃、大餅捲牛肉、榨菜肉絲麵、蔥油餅，都好好吃一家人想要吃甚麼，這裡都都有~很方便

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崔記小館 店家資訊

  • 地址 : 宜蘭縣羅東鎮林森路153號
  • 營業時間 : 11:00–14:00, 16:30–20:00 週一公休
  • 電話 : 03 956 4816

崔記小館 如何去

自行開車：Google導航輸入崔記小館即可到達

停車場無附停車場，可停公正國小平面停車場

崔記小館 菜單價位

崔記小館最新菜單



崔記小館有各式小菜，價格約30~40元，自己挑選，份量也很有料 

小菜推薦小魚豆干，小魚本身有再炸過酥脆香再搭配豆干很不錯

崔記小館 空間環境

Ben常載我到羅東逛大街，最主要是想找新的美食報報
穿梭於羅東小鎮裡其實常吃的還是那幾間，不過有個招牌聽Ben說十幾年前就存在
今兒個找到了停車位，就是要吃崔記小館

外面有小廚房，有現點現做餃類及大餅

內部重新裝潢，簡單乾淨


店面算不上大，每次用餐時間很快就滿座了

醬料、碗盤、筷子自取

崔記小館 菜色評價

大滷麵

不會酸的酸辣麵，配料有木耳絲、紅蘿蔔絲、高麗菜絲、蛋花，份量夠吃得飽

很推薦麵食類，可選家常麵口感更Q彈，湯頭好喝配料好多，真材實料、料多味美、俗又大碗…應該把形容詞都用完了吧！

牛肉炒飯

炒飯粒粒分明，香氣上的表現也是算不錯 

蛤蠣湯

蛤蜊湯滋味優異，份量也多

蔥油餅

少油乾煎方式，個人滿喜歡的，但有些人會覺得比較乾

加上自助式醬料調味，會更美味

大餅捲牛肉

酥香的大餅包著牛肉與蔥，捲著甜麵醬味道還不錯，冷掉後也滿好吃的!

加上新鮮的蔥點睛，令人覺得很滿意的一道菜！

崔記小館在地經營很久的餐館，口味很符合大眾，菜色多樣、上菜速度快

這裡有各式小菜都很美味，內用外帶都好吃，非常推薦唷！

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