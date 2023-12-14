離開淡水的學生生活已邁入十年，回想起大學時的美食清單，總脫離不了水源街、大學城，不外乎是「大吉祥香豆富」、「椒麻雞大王」、「陳媽媽的店」等，當然還有近期回歸的「銀雙小吃」，至今仍深受學生歡迎的人氣餐廳。

偶爾回來淡水晃晃，竟發現這幾年來多了不少餐廳，除了熱門的觀光景點—淡水老街之外，周遭巷弄中也隱藏不少低調卻有想法的店家，從咖啡廳至異國料理，從老宅改建到預約制私宅空間，都很值得一一列入美食口袋名單。

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「藏室Hidden Burger」位於淡水老街附近的英專路巷弄中，雖離捷運淡水站僅五百公尺，但由於周遭是住宅區，也沒有太顯眼的標示，若沒有特意前往其實並不容易發覺。

由老宅改建的「藏室Hidden Burger」，保留外觀斑駁的白牆，別有一番風味。造訪時是大雨滂沱的颱風天夜晚，我們一行人便急忙躲進這裡避雨飽腹。

室內兩層樓的空間，適當保留著老宅的元素，也多了幾分現代的新意，這種新舊的衝突與融合我挺喜歡。

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▲錫蘭紅茶 A套餐$50

▲伯爵鮮奶茶 A套餐$50+差額$10

以套餐搭配90元飲品，即可以50元加購，或是補差額方式點選。

90元以下飲品選項不算太多，多為氣泡飲料跟紅茶，如果想解膩就可以點選紅茶，追求爽度點氣泡飲品準沒錯。

錫蘭紅茶為無糖，是可想而知的味道，就不多加贅述，只是店家使用的杯子很是可愛，有種復古感，與老屋很適配；伯爵鮮奶茶相較之下更為出眾些，伯爵茶香夠，搭配溫純的熱牛奶，可作為餐後的茶飲。

▲咖哩優格炸雞腿（小辣） $255

酥炸雞腿/彩椒絲/牛番茄/蔥絲

「藏室Hidden Burger」的酥炸雞腿厚實到令人驚豔，外層裹粉激似以炸雞出名的連鎖速食店，但肉量可能有兩三倍，而且沒有太多的裹粉澎風，油膩感大幅降低。

咖哩優格醬酸中帶辣，辣度約是開胃的程度，伴隨濃濃辛香料風味，組合很是特別，是款有記憶點的漢堡，適合不吃牛肉，又愛嘗鮮的老饕。

▲南蠻炸雞堡 $275

南蠻炸雞/生菜絲/牛番茄/洋蔥/醃蘿蔔

對我而言，漢堡有兩個我最在意的點，分別是麵包跟肉。「藏室Hidden Burger」的漢堡包光是色澤跟澎度，光是用看的就令我很滿意。

一查之下，果然，麵包是與「和正農作」合作，雙方在精挑細琢下產出的法國發酵奶油麵包。

內層有先塗上奶油並用鐵板煎過，既酥又香，也因此肉汁跟配料的水分較不容易浸濕麵包，使麵包口感能夠維持一致。

限定款總是吸引人，與「星月 𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐳𝐮𝐤𝐢」合作的南蠻炸雞堡是同為淡水鄰居的美日組合。

雖同樣為雞腿，但這款的雞腿和咖哩優格炸雞腿有著截然不同的差異。「星月 𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐳𝐮𝐤𝐢」的炸雞是以店家特製醬料醃製後裹粉油炸，外層再裹上酸甜帶柚香的南蠻醋還有塔塔醬。而鮮少作為漢堡配料的醃蘿蔔，不僅增添了口感、清爽度，也多了日式料理元素。

目前該款漢堡僅販售至九月底，但如果對南蠻炸雞有興趣也可以前往「星月 𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢𝐳𝐮𝐤𝐢」享用，店家的南蠻炸雞定食應為常態販售。

▲經典5oz起司牛肉 $230

5oz牛肉/新鮮生菜/牛番茄/洋蔥/切達起司/酸黃瓜

到了漢堡店，縱使會被菜單上的雞腿、海鮮等肉品所吸引，但最終還是會回歸到牛肉，尤其「藏室Hidden Burger」擺放在冷凍櫃的牛肉原塊很是吸引人，值得期待。

使用Choice等級牛肉原塊精修的漢堡排，絕非重組肉能望其項背，雖說我不愛吃絞肉，也較偏好較粗肉塊的漢堡排，但「藏室Hidden Burger」漢堡排熟度拿捏得恰到好處。

絞肉顆粒偏細，卻沒有生軟的狀況發生，約七分熟沒有血水，肉汁十分足夠；醬汁為照燒醬，鹹中帶酸還有煙燻味，與切達起司很合拍，是款我近期很滿意的漢堡。

▲檸檬磅蛋糕 $115

整模磅蛋糕加上檸檬糖霜，放置在櫃檯有種卡通道具感，而其他款甜點顏值也十分高。

實際吃起來和想像中有點落差，口感是像輕乳酪蛋糕般的輕盈，非常見磅蛋糕的扎實感；而口味也是介於輕乳酪蛋糕與磅蛋糕間，微甜微酸微鹹，會令我有種不知道在吃什麼的錯覺，個人吃不太習慣，下次回訪可能點個招牌提拉米蘇來試試。

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藏室 Hidden Burger / FB / IG

地址：新北市淡水區英專路79巷27號

電話：02-2626-2847

營業時間：12:00-21:00（周二公休）

※備註：每人低消$100 / 尖峰時間用餐限時90分鐘 / 部分座位提供插座 / 提供wifi

（用餐日期：2023/9）



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