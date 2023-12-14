位在裕誠路與富民路三角窗透天店面，位置在二樓外牆有大面積扛棒很顯眼。

王品餐飲集團近幾年力圖大眾化方向轉型，集團旗下雨後春筍成立眾多新品牌，裕誠路周遭就集中王品眾多品牌，今天要品嚐這家「享鴨 烤鴨與中華料理-高雄裕誠店」也在裕誠路上，小哥猛然發現就在樓下就是新品牌「初瓦韓式料理」, 斜對面就是小高品嚐過王品青花驕麻辣火鍋，高雄這間享鴨是在今年8月底才開幕，目前全台灣享鴨已經有7間直營店面，今天有事先預定座位才專程前來品嚐，當翻開精美菜單才發現菜色品項眾多，小高應該可定義享鴨偏屬於廣式餐廳，品嚐覺得很美味定價合理範圍，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。

這透天店面一樓是王品旗下新品牌出瓦，享鴨是在二樓入口處就從樓梯走上去。

雖然有電梯供顧客搭乘有貼告示「電梯還未完工」。

上二樓馬上可以看到餐廳大門入口處。

電動玻璃門上有貼營業時間相關資訊供餐烤，踏入就可馬上「與你分享一桌好菜」的標語。

大門進來面對是玻璃製作的高聳服務櫃檯，櫃檯前放置椅子供客人坐下來等候入席。

踏入用餐區是開放式半圓形格局座位區，裡頭放置大圓桌跟方形桌供入席用餐。

後面有設置包廂型用餐空間很適合聚餐使用。

桌面有擺放小立牌有優惠資訊供顧客參考，Goole真心評論每人贈送酸菜芝麻流沙湯圓乙顆。

來這裡用餐需要使用手機掃碼進去直接點餐。

第一頁是介紹享鴨三大堅持分別是，堅持2.6kg櫻桃鴨、8種香料及24小時烘乾等。

這厚厚一本紅色菜單供顧客點餐參考，菜單主要分類有享鴨推薦類、兩人套餐1420元、四人套餐2980元、六人套餐4480元、開胃小品類、肉食主義類、海鮮類、湯品類、甜品類及飲品類等等，須額外酌收10％服務費喔！

不管半隻或是整隻烤鴨皆會有片鴨服務，只要有需要廚師配合顧客擺拍給客人拍照。

享鴨都是採用來自宜蘭2.6公斤的櫻桃鴨,

一般來說飯店主廚都是拿菜刀來片鴨桌邊服務，享鴨卻是拿像是水果刀來切一片片鴨肉。

小高今天就點兩人套餐花費是1420元＋10％服務費。

兩人套餐有多樣菜色給顧客來搭配，小高就選擇是：主菜有招牌片皮烤鴨（半隻）➡️含荷葉餅、蔥段、大黃瓜絲、甜麵醬、享鴨花椒鹽、季節蘸水➡️涼拌三拼➡️功夫鴨三寶拼盤➡️清炒高麗菜➡️陳釀梅子雞球➡️功夫鴨絲粥➡️煙燻烏梅汁與冰釀烏龍茶。

傳統烤鴨搭配醬汁常見的甜麵醬, 享鴨這裡還增加花椒鹽和百香果。

享鴨多一味（擇ㄧ）：這盤是三寶拼盤有鴨翅、鴨腸及鴨珍等三樣。

這滷味都是採用冰糖來滷製而成，滷味很入味很鮮有嚼勁不柴好吃 。

開胃夥伴（擇一）：這是涼菜三拼有小黃瓜、黃金泡菜及雲耳等。

這些涼拌皆是很到味爽口非常好吃 。

享鴨會在鴨胸部位片出四片鴨皮（半隻）, 盤子旁有放置一坨白糖供沾食。

這鴨皮超酥脆沾上白糖有不同風味真好吃 。

這半隻烤鴨片出來的鴨肉份量確實很多，一旁有放置蔥段跟大黃瓜絲供搭配享用。

這烤鴨鴨皮酥脆富有油脂的滋味，肉質很厚實入味軟嫩多汁非常好吃 。

熱騰騰薄荷葉餅皮雙人套餐總共有6片。

這蔥段跟大黃瓜絲鋪在餅皮與鴨肉醬汁一起吃。

這烤鴨搭配不同醬汁跟配料一起吃開胃好吃 。

享特色菜（擇一 ）：這盤是梅子雞球。

梅子雞球經過油炸再裹上糖漿再撒上芝麻。

雞丁酸甜酸甜肉質軟Ｑ不柴非常好吃 。

加價150元品嚐鴨架好味（擇一）：小高選擇功夫鴨絲粥。

這粥品採用高湯加入鴨骨架長時間熬煮，在鋪入鴨肉、蔥花及油條料理而成，這粥品確實是廣式味道很綿密超好吃 。

念念菜味（擇一）：清炒高麗菜。

高麗菜充滿鍋氣很清脆爽口好吃 。

來喝杯的（擇二）：小高選擇碳燻烏梅汁和冰釀烏龍茶，這2樣飲品僅能說中規中矩而已。

樂天小高食後個人主觀心得分享（僅供參考）（且不保證店家食材品質與安全）：「享鴨 烤鴨與中華料理-高雄裕誠店」用餐空間中式氛圍很舒適，服務很親切，整體口感水準之上定價合理範圍，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。



檢視較大的地圖

店家資訊：享鴨 烤鴨與中華料理-高雄裕誠店

地址： 813高雄市左營區裕誠路448號2樓

營業時間：11:00–14:30, 17:00–22:00

電話：07-5570858

菜單: xiangduck.com.tw

樂天小高邀約資料

s6967391@gmail.com