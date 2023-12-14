常在韓劇裡看到男女主角在餐廳裡點個真露然後再配幾道熱炒料理小酌的畫面，就一直在想台北哪裡有好吃的韓式熱炒，感謝在地人推薦這間位在士林中山北路六段上的『濟州館韓式烤肉料理』，不只有正宗的韓式烤肉，還有很多熱炒類的菜色可以選，店內的裝潢相當流行時尚，但其實『濟州館』是間已經有20年以上的老字號韓式料理，今年3月才從原地址搬到中山北路這，不只料理經典這裡還有超多韓國酒類的喝法，這天也見識到老闆好客的一面，現場就教我們調了幾杯經典的韓式啤酒喝法，大家都喝的很開心，整晚氣氛真的相當歡樂，如果你也想要找個厲害的聚餐地點，那接下來要認真看。

濟州館韓式烤肉～餐廳位置如何去？

『濟州館韓式烤肉料理』的位置靠近捷運明德站，從捷運2號出口步行約10分鐘左右可以抵達。

濟州館韓式烤肉～Google地圖

『濟州館韓式烤肉料理』沿路有很多的路邊停車格，如果開車前往也是很方便。但如果要小酌喝幾杯建議就是大眾交通工具比較好。

濟州館韓式烤肉～用餐環境

一進到『濟州館』就覺得這裡的裝潢感覺真棒，挑高的用餐空間座位跟座位間的間隔都很寬敞，舒適度很高？一樓的佔地就不小，以最舒適的坐法可以坐到44位。另外『濟州館』在二樓也有提供包廂服務，有大小兩種包廂可以選，低消分別是1萬跟1萬2，很適合多人的聚會隱密度也高，但要記得提早預訂喔。

牆壁上滿滿的韓國元素，韓文、電視劇海報、明星海報，電視裡播放著韓國的綜藝節目，播放的音樂都是韓國流行歌曲，真的就像置身在韓國一樣，整個環境氣氛完全跟得上年輕人的腳步。

座位選擇就是四人跟六人桌，不管人多人少來『濟州館』都有很好的座位可以選擇。

每張桌子上方都有一個這樣的金屬管，是專門吸烤肉所產生的煙，所以在這裡吃烤肉不用擔心身上會有惱人的油煙味，設備相當不錯。

濟州館韓式烤肉～菜單

來『濟州館』用餐，餐點的選擇性相當多，除了最經典的韓式烤肉外還有熱炒類跟冷盤可以選擇。如果不知道怎麼點可以參考他們的雙人還有四人套餐，人多的話再加點其他料理就很足夠，他們家的餐點份量不少，所以人多一起分食是沒有問題的。

有別於其他的韓式料理，『濟州館』的營業時間是到晚上12點，所以他們的宵夜時段有提供這樣的熱炒料理，最適合搭配酒類一起享用，聚餐小酌這裡真的很可以。另外很棒的是這裡竟然可以吃到現在很熱門的生醃螃蟹，還有超肥美的生拌蚵仔，這兩道料理真的是大推必點，鹹香夠味特殊的調料實在很迷人，下酒好料理。

其他像是豆腐辣湯還有人蔘雞也是我很喜歡的品項，下次有機會再來這裡二訪。

濟州館韓式烤肉～餐點口味介紹

他們的餐具也是很講究，使用的都是韓國進口的餐具。

來吃韓式料理怎麼可以沒有小菜，如果喜歡可以免費續加一次。

這天老闆準備了七種小菜，一般大約落在5-6種左右，菜色都會做些許的調整不是固定的。

這天有我最愛的韓式泡菜還有醃蘿蔔跟涼拌海帶，光是這幾樣就可以很下酒了。

（貼心提醒：喝酒不開車，未滿18歲禁止飲酒）

Orion生啤酒

這裡除了韓國進口的酒類也可以喝到日本的Orion生啤酒，辛苦了一天就是要來杯生啤好好舒壓一下。

（貼心提醒：喝酒不開車，未滿18歲禁止飲酒）

既然有了下酒菜基本的儀式感敲杯是必須的，乾杯！！！這天也邀請了幾位日本朋友大家一起喝酒同樂品美食，真是太開心。

醃製去骨牛排NT$620 / 豬五花NT$380

來韓式烤肉專賣店不點個烤肉怎麼可以，這天我們點了店裡最有人氣的醃製去骨牛排還有我很愛的豬五花。

去骨牛排裡面的醃料是帶點果香的醬料，味道很討喜。

一整份的去骨牛排份量挺多的，而且每一塊都有厚度。

這個烤肉會有服務人員桌邊代烤，交給專業的來我們就在一旁等著張嘴就好，說真的這個醃製醬料真的好香，在烤盤上吱吱作響的牛排真的讓人食指大動，就算前面已經吃了一些東西還是完全抵抗不了嘴裡唾液的分泌，太餓了。

服務人員會將牛排用剪刀分切好，烤到裡面帶點微微的粉紅色就可以準備開動。

去骨牛排的口感真的很棒建議可以直接單吃不用包生菜，軟嫩多汁又帶著甘甜的醬香，這款大人小孩都很適合吃。

這個豬五花也是吃韓式烤肉必點的品項，吃烤肉就是要肥瘦各半，帶點油花還要烤到兩面恰恰才好吃。

看到這樣的焦黃顏色就是最好吃的狀態，這個我每次都可以吃很多。

要品嚐這個烤豬五花，除了單吃沾醬外，還可以搭配包肉生菜、蒜片跟拌蔥絲一起，口感更有層次。

就像這樣全部包在一起然後一次入口，享受這正宗的韓式料理吃法，生菜綜合了豬五花的油膩感，烤到焦脆的豬五花口感更扎實，裡面還有韓式辣醬更有魅力。

韓式炸雞NT$380

這道是老闆強力推薦必點的下酒料理，這與印象中的韓式炸雞的醬料不太相同，但同樣相當好吃。

這韓式炸雞外面的醬料是這道菜的靈魂，但點糖醋的酸甜又多了一層的醬油的鹹香，整體搭配的相當契合，口味相當不錯，會是那種一吃就眼睛一亮的美味料理。

炸雞本身選用的是無骨的雞腿肉，外面的麵衣裹的很薄，外酥內多汁熱熱的吃真的很美味，這道好吃到我們還想加點第二份。

海鮮煎餅NT$320

海鮮煎餅是我跟珍小姐吃韓式料理一定會點的料理之一，『濟州館』的海鮮煎餅是我們喜歡的口感，厚度不會太厚是屬於薄餅的煎餅。

每一塊海鮮煎餅都可以完整的吃到鮮蝦還有花枝，用料相當實在。外皮酥脆裡面的內餡還保持軟嫩的口感，單吃還能吃出陣陣的蔥香，也是很下酒的一道料理。

沾點特調醬料，帶點微辣又是另外一種風味。

辣炒魷魚NT$380

韓式料理的經典品項還有這個辣炒魷魚，整體的份量不少，重點是魷魚的表現相當亮眼。

我很喜歡魷魚腳，口感彈牙又帶有咬勁，配上這帶點甜度的韓式辣醬，整個很開胃。

（貼心提醒：喝酒不開車，未滿18歲禁止飲酒）

前面喝完生啤酒，接下來換經典的韓式燒啤，原味的韓國真露配上韓國GASS啤酒這是最經典的喝法。

闆娘拿出她的超可愛湯匙開瓶器，這也是韓國現在很火紅的開瓶器，遠看開酒就像是用湯匙在開酒一樣。

（貼心提醒：喝酒不開車，未滿18歲禁止飲酒）

首先倒半杯啤酒然後半杯的真露。

（貼心提醒：喝酒不開車，未滿18歲禁止飲酒）

然後直接把真露丟進啤酒杯就完成了。

（貼心提醒：喝酒不開車，未滿18歲禁止飲酒）

這杯燒啤味道意外的爽口，這完美比例喝起來不會有太重的酒精味，很不錯耶。

（貼心提醒：喝酒不開車，未滿18歲禁止飲酒）

最後還要拿手電筒來照一下，這裡面的氣泡加乘的酒精後勁很強啊。

（貼心提醒：喝酒不開車，未滿18歲禁止飲酒）

繼續乾杯再乾杯，強烈推薦喜歡小酌的朋友們一定要來『濟州館』報到，老闆跟闆娘都相當好客，絕對會被他們的氛圍給吸引。

韓式炒大腸NT$450

有了酒精接下來就是要重口味的熱炒，這個韓式炒大腸是『濟州館』老闆大推的料理。

裡面的大腸處理的相當到位，顏色很鮮豔看起來就很促進食慾。

大腸肥而不膩，厚切的大腸吃起來口感相當豐富。

醃生螃蟹NT$500

沒想到在『濟州館』就可以吃到現在很熱門的韓國生醃螃蟹，這是我第一次品嚐到生醃螃蟹，那特殊的醃醬味道很討喜吃過一次就上癮。

這一盤醃生螃蟹每一塊都處理得很好，就連蟹腳的部分也都很好咬。

蟹身的部分肉質相當飽滿，只要用手輕輕擠蟹肉就可以擠出來，有點像是果凍的口感吃過就難忘。

蟹腳也是輕輕咬就可以吃到蟹肉，醃製的恰到好處每一塊肉都醃的很入味。這個醬香回甘又帶點辣度的醃生螃蟹好下酒，有了這盤可以多喝好幾杯了。

生拌蚵仔NT$380

吃完生醃螃蟹，這道同樣也是老闆推薦的生食料理，這鮮蚵生食初體驗就獻給『濟州館』，超大顆的蚵仔是選用台灣在地東石的鮮蚵。

整盤看起來紅通通但這真的超好吃，沒想到生拌蚵仔可以這麼美味。

擠點檸檬汁更添風味。

果然是嚴選高品質的蚵仔才能用生食的，而且每一顆都超大超肥，入口都有在嘴裡爆漿的口感，整體辣度不高口味帶點甜度很討喜。

（貼心提醒：喝酒不開車，未滿18歲禁止飲酒）

接下來就是滿滿的啤酒時刻，老闆為了讓我們喝更多不要太脹，有好多方式。像這個是用湯匙往杯底敲很快就有氣泡往上跑。

後來闆娘還拿出她的秘密武器『打泡器』給大家打泡。這圖案相當可愛的打泡器一定要裝韓國扁筷才能用。

（貼心提醒：喝酒不開車，未滿18歲禁止飲酒）

這打泡器很厲害，按個一下就很有效果，這個也是降低啤酒裡面的氣泡，據說韓國人還會隨身攜帶，到底是多愛喝。

炸茄子

這道是老闆招待我們的下酒料理，是菜單上沒有的。

很少有機會吃到茄子是整塊下去裹粉油炸，這樣的吃法也很不錯耶。

炸茄子的麵衣裹的不會太厚，裡面的茄子軟嫩多汁，外皮很酥脆，簡單沾點鹽就很好吃。

也可以沾點旁邊的醬料一起，帶點鹹香也很好吃。

（貼心提醒：喝酒不開車，未滿18歲禁止飲酒）

馬格利酒

這個也是韓式料理的經典酒款，這個也算是韓國的小米酒，跟我們的小米酒有點類似，但他們的酒器就相當可愛，金色的碗還有金色的茶壺來裝，視覺感就很強烈。

（貼心提醒：喝酒不開車，未滿18歲禁止飲酒）

然後又到了敲杯的時候，用這容器喝酒好好玩。瑪格利酒的甜度比較高，反而酒精感不太明顯，很適合不喜歡喝酒又想要小酌一杯的朋友。

炒空心菜

因為菜單上看不到蔬菜的內容，詢問老闆後就推薦了這款超嫩的水根空心菜，超好吃。

水根空心菜經過主廚的熱炒功力，讓這空心菜充滿鑊氣，再夾著蒜香跟微辣的口感，吃上一口就很難停下來，第一次看到蔬菜可以這麼快被秒殺的。

（貼心提醒：喝酒不開車，未滿18歲禁止飲酒）

接下來這杯是燒啤的妹酒版，裡面同樣有加入生啤跟真露，最後再加上這個覆盆子酒就完成了。

（貼心提醒：喝酒不開車，未滿18歲禁止飲酒）

一樣在手電筒裡照一下，那顏色跟氣泡真美。

（貼心提醒：喝酒不開車，未滿18歲禁止飲酒）

要喝的時候還要在桌上這樣用力敲一下，讓酒精充分融合，儀式感滿點。雖然裡面有加了覆盆子酒口感更討喜但裡面的酒精濃度一樣不低，是會有後勁的喔，品嚐的時候要量力而為。

（貼心提醒：喝酒不開車，未滿18歲禁止飲酒）

老闆覺得我們喝太少，繼續給我們大家表演他的拿手絕活，這個是燒啤的花式版本，先將啤酒倒半杯然後上面的酒杯倒入真露。

（貼心提醒：喝酒不開車，未滿18歲禁止飲酒）

再用湯匙把真露全部敲進啤酒杯中，就完成啦。

（貼心提醒：喝酒不開車，未滿18歲禁止飲酒）

這個要一次成功好像不太容易，但老闆完全沒有問題一次就過，果然是開了20多年實力堅強啊。如果你也在找燈光美氣氛佳又能夠品美食喝點小酒紓解一天忙碌工作的疲勞，那這間士林在地的老字號韓式烤肉餐廳一定要收藏起來，店裡的氛圍相當好，老闆也熱情大方還很好客，重點是他日韓兩種語言都相當流利，這天我們的日本友人就相當開心，直呼下次來台灣還要來『濟州館』報到，這篇推薦給喜歡韓式料理的大家囉。

濟州館韓式烤肉～餐廳資訊

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