宜蘭礁溪溫泉住宿推薦「園仔湯旅店」，地點靠近礁溪熱鬧街道，距離礁溪火車站很近，附近許多礁溪美食推薦，住宿價格也不貴，園仔湯旅店可以說是礁溪平價又大間的溫泉住宿推薦。

園仔湯旅店搭配天然岩片大浴池，讓愛泡湯的人能夠盡情享受美人湯，非常推薦給國外旅客、全家大小、情侶的住宿選擇。

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▲園仔湯旅店門口有兩隻熊貓模型，吸引住客跟路過的旅人合照，相當可愛。

從台北轉運站搭乘噶瑪蘭客運，約莫一小時半來到宜蘭礁溪，客運停在舊站下車，順著路線來到熱鬧的礁溪街上，不到十分鐘的腳程，我們便抵達這次要入住的園仔湯旅店。



▲園仔湯旅店的門口就是停車場，旁邊的汽車旅館(主題式套房)也是園仔湯旅店的，有專屬的停車位，讓旅客省去停車的煩惱。

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▲走進園仔湯旅店，準備check in

親切的櫃台服務人員讓我們一走進旅店就有好心情，櫃台周圍及旅店牆上都可看到熊貓玩偶、圖案的蹤影，跟”園仔”的台語搭配，讓人對旅店有更深的印象。

▲搭乘電梯來到園仔湯旅店的三樓，走道有標示逃生門方向及滅火器，讓人在這住的更加安心了。

在服務人員詳細的解說後，我們來到這次入住的豪華雙人房，房間位在三樓，一打開房門我嚇到了、、、、、、

這豪華雙人房也太大間了，在礁溪真的很少見到坪數這麼大的雙人房。

(房間大到我們相機沒辦法一鏡到底 )

▲豪華雙人房範圍太大了，必須分幾張照片說明。



雙人床的位置在房內中間，走進房內先看到左側是休息的大張沙發椅，櫃子底下還有小冰箱、礦泉水、茶包、咖啡包，最重要的是房內竟然有我非常需要的大桌子可以工作 (打開筆電寫文章)

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▲打開小冰箱看見兩瓶可愛的貓咪礦泉水。

▲豪華雙人房的空間大，連沙發椅、桌子都很大，相當舒適。

▲豪華雙人房內的43吋液晶電視多頻道衛星電視。

▲軟硬適中的雙人床，搭配羽毛枕、羽毛被讓人一較好眠。

園仔湯旅店旁邊就是礁溪熱鬧的地方，原本害怕隔音效果會很差，但浴室的門關起來後，完全聽不到外面的噪音了，非常喜歡這點。

▲房內電源總開關

園仔湯旅店的客房都採用獨立控制中央空調系統，比較有趣的是床頭邊的電源總開關，這功能讓住客不用走來走去關燈，只要在按鈕上按一下就可以控制房內的燈光了，相當便利。

▲豪華雙人房超大浴室空間

浴室的空間也讓人驚訝了，超大的天然岩片大浴池，24小時供應溫泉，隨時想泡溫泉都可以享受一下。

▲盥洗用品



園仔湯旅店提供牙刷、扁長梳子、棉花棒、刮鬍刀以及四小瓶OLIVA的清潔用品(沐浴乳、身體乳液、洗髮精、護髮乳)



如有更換請依照現場為主

▲天然岩片大浴池

喜歡泡溫泉的人，千萬不能錯過這裡的大浴池，一旁還有淋浴設備，洗完澡，再來享受泡湯。

▲在沙發上休息一下

簡單整理行李，休息片刻，我們準備走到礁溪街上吃晚餐了，這沙發好大，跟單人床的size差不多了，重點是躺在上面非常舒服。

▲晚上的園仔湯旅店外觀

走道旅店門口，發現這時check in的旅客比較多，很多人也被門口的熊貓吸引了，路過的小朋友都吵著要跟熊貓拍照。

▲可愛的熊貓讓人忍不住想站在它旁邊拍照

仿泡腳池的景觀坐著一隻熊貓，雖然可以免費跟它拍照，但千萬不要拍打、破壞它喔!

▲準備步行去礁溪街上吃晚餐

在園仔湯旅店附近也有很多旅店、旅館住宿選擇，不過目前好像還沒有住過比園仔湯旅店還大間的泡湯溫泉(同價位來說)。

同一條街上也有很多按摩、spa的店可以享受一下，不熟悉礁溪美食小吃的旅客，也可以參考園仔湯旅店給的美食地圖。



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▲園仔湯旅店的位置距離礁溪熱鬧區很近

熱鬧的礁溪美食街上距離園仔湯旅店走路不到一分鐘就可抵達，礁溪的夜晚也是很熱鬧，

想吃熱炒、喝點小酒、吃炸物、串燒、烤肉、礁溪美食小吃通通有。

▲園仔湯旅店距離礁溪熱門景點 湯圍溝溫泉公園 走路約兩分鐘就到

旅客到礁溪必遊的景點 湯圍溝溫泉公園，晚上也是相當熱鬧，前面有咖啡、啤酒販賣，還可以走到裡面的溫泉泡泡腳，附近也有很多溫泉魚(需付費)，可以體驗一下來礁溪的必玩樂趣。

▲來礁溪旅遊必買的伴手禮、必吃小吃

礁溪大街上就有好幾間伴手禮可以購買，不用害怕空手回去，比較多伴手禮可購買的店有宜蘭餅、奕順軒（桂圓蛋糕、奶凍捲、蛋捲、麵包）、諾貝爾、博士鴨（鴨賞、以鴨的醃製品為主）等等、、小吃可參考湯圍溝溫泉公園附近的礁溪頂好蔥油餅、宜蘭滷汁鄉（可當晚餐），礁溪美食真的蠻多的，晚餐宵夜可以一起解決。

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其他礁溪美食小吃推薦提供參考：

一碗小羊肉：宜蘭縣礁溪鄉中山路二段85號

八寶冬粉香菇肉羹：宜蘭縣礁溪鄉中山路二段

葉家香辣椒文創館：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路五段61號

晚餐吃了蔥油餅、牛肉麵後，步行回到園仔湯旅店準備休息睡覺。

▲園仔湯旅店自助式吃到飽早餐供應時間：早上七點到十點

早餐時間來到圓仔湯旅店的一樓大廳，享用吃到飽的自助式早餐，簡潔明亮的空間讓人帶著一顆好心情。









▲圓仔湯旅店的自助式早餐菜色種類相當多元化

這天早餐的菜色有清粥小菜、香腸、鹹鴨蛋、地瓜、南瓜、麵包、吐司、咖啡…等等，

還有宜蘭當地的特色小吃，像是蔥油餅、鴨賞。





▲冷藏櫃的飲料也是自助式喝到飽的。

當天竟然有＂正牌＂養樂多、波蜜果菜汁耶！

▲簡單拿了蔥油餅、荷包蛋、地瓜粥、、

早上起床還不是很餓，隨意夾了幾樣配菜，慢慢品嘗，享受一日清閒時刻，

吃完早餐到附近散步消化一下，再回到房內泡湯，我想，這也是另一種旅行的放鬆吧！

▲宜蘭礁溪兩天一夜旅遊推薦住宿＝＞❯ 園仔湯旅店優惠訂房去：

礁溪是我在宜蘭最愛的鄉鎮，在這也住過好幾間溫泉旅館，

每次來礁溪都有不同的收獲與心情，這次入住的園仔湯旅店要推薦給以下族群

✔全家人一起出遊 ✔情侶旅遊 ✔商務人士 ✔國外旅客 ✔找礁溪車站附近住宿 ✔想找大雙人房 ✔大浴池推薦

園仔湯旅店

地址：宜蘭縣礁溪鄉德陽村德陽路33號

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官網：園仔湯旅店

粉絲團：園仔湯旅店

小可入住豪華雙人房

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宜蘭礁溪一日遊推薦什麼美食和景點呢？要規劃礁溪一日遊和二天一夜旅遊都很方便，溫泉泡湯吃美食或者到五旗峰瀑布走走都很愜意，若提到宜蘭最愛去哪旅遊，礁溪絕對是我先推薦的，因為我愛泡湯，可以選擇百元平價湯屋，也能選擇溫泉旅館住宿一晚～

礁溪早餐、午餐、下午茶、甜點蛋糕、怕下雨推薦景點、晚餐到百萬夜景餐廳咖啡館都有可以參考～

【礁溪一日遊】超過10間礁溪美食景點推薦，礁溪溫泉泡湯旅遊！

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)



文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖

粉絲團：小可愛阿貴

家中有領養兩隻貓咪：阿貴&阿珠

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特別喜歡：貓咪、美食、旅遊

愛吃料理：火鍋、日本料理、串燒小酌、牛肉麵、臭豆腐、燒酒料理

本篇食記自費

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