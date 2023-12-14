穿越百匯
穿越，結合川菜的香麻辣與粵菜的鮮甜美傳承著川菜底蘊，加入粵菜全新自然鮮甜味！
位於桃園南崁川菜館「川門子」全新吃到飽品牌「穿越百匯」
主打現點現做的港點及川菜Buffet，有復古港味推車，還有戶外婚禮主題莊園!
除了港點吃到飽現點熱騰騰送上桌，還有自助吧多種熱食、水果、湯品、甜點及知名冰淇淋品牌，是一家老小都會吃得很滿意的Buffet!
推薦餐點
- 天蠶蝦捲
- 鮮蝦魚子燒賣
- 蠔汁鳳爪
- 豆鼓排骨
- 鮮蝦腐皮捲
- 流沙芝麻球
- 翡翠瑤柱餃
- 港式紅豆冰
- 楊枝甘露
- 冰火菠蘿油
酥酥脆脆的「天蠶蝦捲」是許多老饕的愛，整隻鮮蝦搭配酥脆外衣好美味!
這個燒賣可是「鮮蝦魚子燒賣｣!餡料超多!我個人滿喜歡的，陳也覺得很好吃還指定點了第二次!
翡翠瑤柱餃，翠綠的外一包著滿滿餡料，整體好看又美味。
流沙芝麻球，滾燙的流沙餡搭配酥酥的芝麻外衣，只能說甜點控絕對喜歡。
同樣是經典港式點心的「冰火菠蘿油」是這次用餐我最念念不忘的一道! 酥脆的外皮、軟軟又熱呼呼的麵包與奶油搭在一起，那種水火交融的快感真的很難讓人不喜歡!
鮮蝦腐皮捲絕對也是推薦!這個餡料滿到我跟陳說:「兩人吃一個都會很滿足!」
鮮蝦燒賣也是推薦的，鮮蝦愛好者請將這裡的蝦類品項至少吃過一次!
蠔汁鳳爪經過化股綿掌的功力，滿滿的膠質，入味又方便食用，我滿喜歡的!
豆鼓排骨，老少皆宜的口感，嫩嫩的又很入味，不過微微的辣,怕辣的人要注意!
鹹食部分就到這!每道很享受!
甜點部分有點餐式，現點現做的港式紅豆冰以及楊枝甘露，我非常喜歡港式紅豆冰!甜甜的紅豆粒粒分明，濃郁奶香中和了整杯紅豆冰的甜，很爽快地滿足甜點胃!
楊枝甘露則是媽媽們會很喜歡的水果風港式甜品，經典不敗。
自助吧台也有提供餅乾、蛋糕以及知名品牌茶包搭配!
還有千萬別忘了冰淇淋的部分!
心得感想與推薦原因
這次用餐很推薦的原因，主要是餐點品質好，用料新鮮實在，還有現點現上熱呼呼讓可人都能享用到最佳的口味!
還有多元選擇，甜鹹冰熱都有!
用餐環境也很舒適，停車方便、戶外園區好拍!
在這裡可以悠閒地享用美味港點，還能與親朋好友共進午茶聊聊天，很值得推薦!
店家資訊
穿越百匯
- 穿越百匯FB : https://reurl.cc/Ojg6p9
- 穿越百匯IG : https://reurl.cc/z6LQWV
📍桃園市蘆竹區南竹路二段156-2號
價位: 平日680+10%、假日880+10%
下午茶不分平假日499+10%
線上訂位網址 → https://reurl.cc/3exmq9