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穿越百匯

穿越，結合川菜的香麻辣與粵菜的鮮甜美傳承著川菜底蘊，加入粵菜全新自然鮮甜味！

位於桃園南崁川菜館「川門子」全新吃到飽品牌「穿越百匯」

主打現點現做的港點及川菜Buffet，有復古港味推車，還有戶外婚禮主題莊園!

除了港點吃到飽現點熱騰騰送上桌，還有自助吧多種熱食、水果、湯品、甜點及知名冰淇淋品牌，是一家老小都會吃得很滿意的Buffet!

推薦餐點

天蠶蝦捲

鮮蝦魚子燒賣

蠔汁鳳爪

豆鼓排骨

鮮蝦腐皮捲

流沙芝麻球

翡翠瑤柱餃

港式紅豆冰

楊枝甘露

冰火菠蘿油



酥酥脆脆的「天蠶蝦捲」是許多老饕的愛，整隻鮮蝦搭配酥脆外衣好美味!

這個燒賣可是「鮮蝦魚子燒賣｣!餡料超多!我個人滿喜歡的，陳也覺得很好吃還指定點了第二次!

翡翠瑤柱餃，翠綠的外一包著滿滿餡料，整體好看又美味。

流沙芝麻球，滾燙的流沙餡搭配酥酥的芝麻外衣，只能說甜點控絕對喜歡。

同樣是經典港式點心的「冰火菠蘿油」是這次用餐我最念念不忘的一道! 酥脆的外皮、軟軟又熱呼呼的麵包與奶油搭在一起，那種水火交融的快感真的很難讓人不喜歡!

鮮蝦腐皮捲絕對也是推薦!這個餡料滿到我跟陳說:「兩人吃一個都會很滿足!」

鮮蝦燒賣也是推薦的，鮮蝦愛好者請將這裡的蝦類品項至少吃過一次!

蠔汁鳳爪經過化股綿掌的功力，滿滿的膠質，入味又方便食用，我滿喜歡的!

豆鼓排骨，老少皆宜的口感，嫩嫩的又很入味，不過微微的辣,怕辣的人要注意!

鹹食部分就到這!每道很享受!

甜點部分有點餐式，現點現做的港式紅豆冰以及楊枝甘露，我非常喜歡港式紅豆冰!甜甜的紅豆粒粒分明，濃郁奶香中和了整杯紅豆冰的甜，很爽快地滿足甜點胃!

楊枝甘露則是媽媽們會很喜歡的水果風港式甜品，經典不敗。

自助吧台也有提供餅乾、蛋糕以及知名品牌茶包搭配!

還有千萬別忘了冰淇淋的部分!

心得感想與推薦原因

這次用餐很推薦的原因，主要是餐點品質好，用料新鮮實在，還有現點現上熱呼呼讓可人都能享用到最佳的口味!

還有多元選擇，甜鹹冰熱都有!

用餐環境也很舒適，停車方便、戶外園區好拍!

在這裡可以悠閒地享用美味港點，還能與親朋好友共進午茶聊聊天，很值得推薦!

店家資訊

📍桃園市蘆竹區南竹路二段156-2號

價位: 平日680+10%、假日880+10%

下午茶不分平假日499+10%

線上訂位網址 → https://reurl.cc/3exmq9

