日本山形景點必訪就是銀山溫泉！銀山溫泉已經在我的口袋名單中放了好多年，但來這裡的交通真的不是很便利，剛好這次來東北是跟朋友一起包車（點我看包車詳細資訊），機會難得立馬就把銀山溫泉排進行程裡，到了銀山溫泉真的是感動到哭啊，美到一個不行啊！

銀山溫泉｜交通方式

要到銀山溫泉可以搭乘山形新幹線到大石田站下車，轉搭站前路線巴士一天約五班，最後一班巴士回程時間為18:12，搭乘計程車車資大概5~6000元銀山共同停車場冬季不開放，最近停車場為銀山觀光中心 大正浪漫館，我們這次是包車來就很方便（點我看包車詳細資訊）

冬天時間銀山溫泉外車是不可進去，所以只能在外面搭接駁進去，一個人來回車資是300日圓，接駁車小小的，而且好像平日就一台來回，去的時候很快，回程搭人超多的

車程大概5分鐘左右就會到，到了銀山溫泉入口，還要再走一小段路才會到銀山溫泉街上，回程搭車也是在同樣的位置搭就可以了

銀山溫泉｜大正浪漫夜景と雪景色の温泉街

銀山最有名的就是溫泉啦，因此在銀山溫泉街你能看到許多超漂亮的銀山溫泉飯店，都分別坐落在銀山川的兩側，兩岸也有很多橋樑，古樸懷舊的日式建築加上靄靄白雪及小溪，真的非常美，此生必來的景點啊

當然溫泉街上也有餐廳跟紀念品店，但我看了售價都很貴，然後這裡的溫泉飯店也是非常昂貴，而且有錢還不一定能訂到，幾乎是天天客滿，但可以想像能在這裡住宿是一件多美好的事

銀山溫泉最知名的就是這間類似神隱少女中的『能登屋』，據說是日本宮崎駿-神隱少女油屋的原型，但好像官方也沒證實，但可以確定的是能登更是日本連續劇阿信，童年時打工旅館的取景地，所以幾乎每個人都會來這裡拍照留念

住不起、訂不到銀山溫泉也沒關係，銀山溫泉街有免費的足湯可以泡，過過泡溫泉的乾癮也好

銀山溫泉｜溫泉街夜景

隨著夜幕低垂，溫泉街上的燈光逐漸亮起，天空也變成湛藍色映著白雪，這短短大概15～20分鐘的傍晚時分是銀山溫泉最美的時刻，也是人潮最多的時間，這時候拍攝的色溫真的非常好看，隨便拍每個角落都是美景！

銀山溫泉冬天的時候真的非常熱門，溫泉飯店幾乎一房難求，如果是特地來拍照就走，搭乘大眾運輸來真的要花很久的時間，建議可以包車或搭計程車來會比較好，然後建議下午4~5點來最好，可以白天晚上都拍到，雖然路途真的很遙遠，但來這一趟真的會此生難忘唷

銀山温泉 Ginzan Onsen 大正浪漫夜景と雪景色の温泉街

地址：山形県尾花沢市大字銀山新畑

交通方式：東京搭JR山形新幹線抵達大石田，再轉接駁車或計程車至銀山溫泉

延伸閱讀