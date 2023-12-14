

沒想到不用上到深山，就能有個可以邊泡腳、邊用餐近眺仁義潭水庫的美景餐廳。交通很方便，離國道三號交流道也算近，停車場很大又免費。要注意的是，如果要用正餐，這邊餐點不便宜，450元起跳，大部分為鍋物。

如果像弟噗媽有推嬰兒推車或輪椅，請走左側。右側雖然從停車場看好像也能推車走，但會有一大段階梯要走喔!



停好車，就能看到仁義潭水庫，弟噗媽是11月大概4點多到，冬天比較早天黑，太陽比較沒那麼強烈了。如果是冬天到訪，滿推薦這個時段來的喔! 先用餐，用完餐、泡足湯剛剛好可以看夕陽，夕陽很舒服不會很烈、刺眼，非常棒!! 還有一個大優點就是，4點多是用餐離峰時段，不太需要等，立刻就有位置，足湯也是。



先看一下店家用餐規則，有低消、有時間限制。足湯規矩也滿多的，真的要看仔細再消費喔!



如果要來這裡用正餐，這邊都450元起跳，算不便宜。這個價格是沒有包含足湯的，如果要泡湯要再加170元。(此為2023年11月價格，請以現場或官網價格為主)



不是吃正餐，可以選茶品就能到達低消金額





在餐廳內望出真的都是美景



餐廳內也有賣些小品、防蚊液



這邊的廁所也很有傳統風



廁所沖水也很古雅



從任何角度都是美景





一旁也有個造型花園水池



孩子最愛看魚



因為來到這邊是要用正餐，價格高也是要點下去。品名不太確定，再以現場為主。

"黑祘養生雞腿鍋"



鍋物價格高，大概是因為主要配菜都是生鮮蔬菜、白蝦海鮮

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栗子



和干貝!!!!!



南洋酸辣椰漿鍋



藥膳鍋



剝皮辣椒雞



忘記名字



古早味傳香豬腳





雖然黑蒜雞鍋的價位不便宜，雞肉吃起來ok，湯頭也是ok的，



好久不見得飲料楊桃汁，喝起來和是受楊桃汁味道不太一樣，但可以接受。飲料如果喝不完也沒關係，可以直接帶去泡腳的地方喝。



因為我們到的時間，泡腳是不用排隊的，因此門口的足湯劃位人員是提醒我們快吃完再找他劃位。如果到現在已經確定要泡湯，建議要先詢問泡湯人員是否需要登記，門口也會貼足湯等待時間喔!!

再次提醒，泡足湯有許多規則規定，像是不能選位置，不能換位置，位置都要上去才知道。如果不能接受，泡足湯前請三思。更多規定，請以現場為主!!







二樓用餐及泡足湯區



三樓的泡足湯區，也是視野最好的地方。但是就如前面所說，不能選位置也不能換位置，也就是說有可能是看到山景或仁義潭水庫，沒辦法保證!!!



這次很幸運，時間點很棒外，位置是選到一個無阻礙、正中央可以看仁義潭水庫的位置。太陽已經快下山，所以太陽完全不刺眼、很舒服的涼風、和微微的太陽



小小兵也要來一張



170元包含藥材一包、毛巾、酒精殺菌。從嘉義山上走了兩天微步道，下山來泡腳真是剛剛好、很舒服



小孩不用算錢，可以和大人一起泡。看到泡腳池很興奮的噗寶，以為可以整個人泡在浴缸一樣，準備要脫光光泡水了，媽媽一整慌亂



發現只能默默坐著，就默默吃著老爺在這裡買的芭樂乾



剛剛正餐沒喝完的飲料，都能繼續拿上來邊賞景邊喝飲料







夕陽完全下山了，天色漸漸暗，我們也準備回程。泡湯時間是1小時170元。不過通常是不會泡到真的一個小時就會離開。



有庭院也有涼亭，不過滿多人都會在這邊抽菸的，可能也是他們的吸菸區



一開始提到推嬰兒車走的斜坡，斜坡有點小陡，上下都要注意安全!





本次行程：

嘉義兩天一夜行程規劃:瀑布、茶園、觀景台美景，舒適小木屋，泡足湯賞美景

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弟噗媽嘉義遊 │



「 清豐濤月景觀餐廳（景觀養生足湯）。假日用餐不接受訂位20:00不供餐。足湯平日假日一律採現場制不接受訂位 」相關資訊：

Google map: https://maps.app.goo.gl/k4tdjEdNtVERBZPFA

地址：602嘉義縣番路鄉凸湖5-3號

電話：（05）259－3133，假日用餐不接受訂位20:00不供餐。足湯平日假日一律採現場制不接受訂位。

營業時間：禮拜二公休，11:00–21:00