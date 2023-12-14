台北川菜、雞湯推薦這家驥園川菜餐廳，如果要說到台北的好喝砂鍋雞湯，驥園川菜餐廳絕對是榜上有名，連得4年米其林入選餐廳推薦真的不是開玩笑的，從玻璃窗就可以看到一字排開目測超過20鍋以上的砂鍋雞湯，真的是有夠誇張的！

驥園川菜餐廳｜交通方式＆停車資訊

驥園川菜餐廳位於大安區敦化南路一段，要注意在尖峰時間路邊的停車格是禁止停車的，餐廳門口設有指標，可以沿著它往前走至巷口然後右轉，走到四維路巷弄裡，那邊有一些路邊停車格和付費停車場可以利用，捷運就搭到大安站，走路八分鐘抵達

一樓是煮雞湯的地方，驥園川菜餐廳是用砂鍋煮雞湯，雞湯都熬12小時以上，看師傅把雞放在砂鍋裡，一個蘿蔔一個坑，一整排的砂鍋雞湯真的有夠誇張的，基本上擺上去就是有人訂，一天能賣這麼多真的不簡單！

驥園川菜餐廳｜用餐環境

驥園川菜餐廳算是台北老字號的川菜館，用餐環境也是頗有歷史感，人多這裡也有包廂可以選擇，google評價4000多則拿4.2顆星在台北真的算是一枚狠角色！平日中午包廂全滿，外面的座位也很多人，要注意一點是用餐區是在B1，但沒有電梯，對行動不便的老人家可能不大方便

驥園川菜餐廳｜菜單

驥園川菜餐廳的菜色非常多，我大概拍個幾頁，但來這主要還是要點他的砂鍋雞湯，砂鍋雞湯會根據裡面的料不同而價位也不一樣，好一點的食材，排翅、鮑魚等都要破萬，第一次可以點最便宜的基礎版2600元的就好

驥園川菜餐廳｜推薦必點菜色

驥園川菜餐廳算是蠻好點菜的，基本上就是一個砂鍋雞湯，其他愛吃什麼就自己配，不知道請阿姨推薦吧，但建議最好六個人以上來比較好，不然光喝雞湯就飽了

砂鍋雞湯（2600元），基本款的砂鍋雞湯，一上桌雞湯香氣超濃郁，師傅直接把一大鍋雞湯抱上桌，一開蓋雞湯還在沸騰！

裡面除了一隻全雞外，還有火腿、豬腳，這樣一鍋要熬上12個小時，超級費工，瓦斯前都不知道要花多少，濃白色的高湯充滿了所有食材的精華，服務阿姨會一人裝一碗雞湯，之後才會幫我們拆雞

經長時間熬煮、濃縮，湯汁呈乳白色，豬腳、土雞的膠質全釋出至湯底其中，因此喝來格外鮮美可口，湯頭濃郁鮮香，豐富的膠質讓雙唇開闔間有著微微的黏著感

雞肉纖維吸收滿滿鮮湯，肉質早已燉的細緻軟爛，筷子一夾骨肉分離，入口軟嫩雞肉中不斷滲露出香醇甘美的高湯

涼拌三絲，點這道的友人被我們集體砲轟，吃起來真的很像涼麵的配料，小黃瓜跟火腿的存在感超明顯，加上類似麻油的調味，真的加一點細油麵就是涼麵的感覺

乾煸四季豆，這裡的乾煸四季豆是較為濕潤和柔軟的口感，主要是與蔥油餅的搭配享用，單吃其實沒什麼口感

川味豆魚，川味豆魚是經典川菜，雖名為豆魚，但其實菜中並沒有魚，而是把外型與小魚很像的豆芽菜當成是魚，清爽的豆芽用豆皮包裹配上香氣濃郁特調芝麻醬，很開胃

蔥油餅，跟一般我們看到的也不大一樣，是比較薄的那種，煎烤至剛剛好的蔥油餅，外層酥脆，內裡則是柔軟帶彈，包入乾煸四季豆，一口咬下，四季豆的甜度與蔥油餅的麵皮香氣交織

韭黃牛肉絲，帶點脆度又甜的韭黃配上滑嫩的牛肉還蠻好吃的，我覺得他的調味應該是重點，微微鹹香帶甜，讓整體口味偏重卻又不會有膩口的感覺

驥園豆腐，有點像老皮嫩肉的變化款，豆腐是比較薄，炸過之後再燴醬汁，吃起來鹹中帶甜，豆腐軟嫩豆香也足，看似簡單的豆腐，味道卻相當深奧呢

左宗棠雞，雞肉外酥內嫩，醬汁酸甜中帶有渾厚醬香，最厲害的是雞肉雖然經過油炸，裡面的肉質依舊嫩口，原來訣竅來自於主廚的炸功，雞肉用低溫泡熟再以高溫一口氣炸酥

廣柑樟茶鴨，樟茶鴨製作考究，樟茶鴨色澤呈現深紅，外皮很酥香，帶有樟木和茶的特殊香味，肉質偏硬有彈性，但越嚼越香，但不喜歡的人可能覺得鴨肉很柴

驥園川菜餐廳雖然常被歸類在高價餐廳，但其美味的料理卻足以驚艷味蕾，尤其是招牌砂鍋雞湯，湯底醇厚，雞肉滑嫩，基本上砂鍋雞湯就可以扛起全場，其他菜色就蠻吃個人口味的，如果你是愛喝雞湯的朋友，驥園川菜餐廳應該是個不錯的選擇唷

驥園川菜餐廳

地址：台北市大安區敦化南路1段324號

電話：02-2708-3110

營業時間：11:30–14:00, 17:30–21:00

店家/景點資訊

店家名稱：驥園川菜餐廳

所在地址：臺灣台北市大安區敦化南路1段324號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:30-21:00

店家電話：02-2708-3110

評價：★★★★★





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