好久沒有到台南遊玩，這次朋友邀約來玩，於是就有了接下來一系列的台南美食小吃食記分享，台南真的是不管什麼食物都好吃，也或許是菲姐本身就非常喜愛台南這個城市，所以食物都自帶加了愛心濾鏡。讓我蠻驚訝的地方還有目前月份已是12月冬季，想不到台南竟然白天還是跟秋天一樣，微熱卻是很舒服的體感溫度，台南實在是讓菲姐愛慘啦！

悅津鹹粥-店面外觀

從寒冷的桃園搭高鐵來台南玩

第一站就是吃這家24小時營業的悅津鹹粥

店面位置在台南熱鬧的中西區圓環處

這裡如果只是臨停一下下

可以將機車停放在店家門口紅線內

不過要多加注意是否有檢舉達人來拍攝

菲姐這次是週一造訪台南

所以事先查網路資訊做功課

許多想吃的美食店家都休週一

所以這天能吃的美食不多

算是有點可惜

悅津鹹粥最大的特點是24小時營業

也幾乎是全年無休

所以讓想吃台南道地美食小吃的人

可以隨時來到這裡享用

實在是好棒

悅津鹹粥-菜單

店給人的感覺就是道地台南小吃店的形象

從店外到店內都是濃濃的台南味

在這裡沒有紙本菜單

想好要吃什麼之後直接跟老闆娘口頭點餐

菜單內容都是與海鮮相關

也非常多種選擇

悅津鹹粥-用餐環境

簡易的用餐環境

沒有冷氣

以目前12月的台南溫度來說

菲姐覺得在店內用餐也是不會熱

如果坐在店外的位置

會更通風涼爽

悅津鹹粥-食物種類

點餐期間也是很多人來外帶購買這些小菜

感覺每一樣都很入味下飯

上圖是鹹粥的料理區

還有滿滿的鹹粥海鮮配料

店內還有提供醬料

可以讓大家自行取用

悅津鹹粥-用餐提醒

悅津鹹粥的用餐小提醒

不論是內用還是外帶都需要排隊點餐

內用的朋友可以先找好座位後再去點餐

點餐時要主動告知桌號

悅津鹹粥-餐點分享

這次菲姐來的主要目標就是鹹粥

店內的鹹粥有分成2種口味

一種是一般鹹粥

一種是綜合鹹粥

差別是海鮮配料的種類

如果是喜歡吃粥配油條的人

這裡也有油條可以加購

綜合鹹粥

就是這碗台南鹹粥

讓我朝思暮想的美味

在桃園都還沒吃到與台南口味類似的鹹粥

實在是讓人苦惱

所以變成每次到台南都一定要來吃碗鹹粥

才覺得這趟旅程圓滿了

台南鹹粥的作法

是高湯加上泡飯

米粒的部份沒有與高湯一起熬煮過

所以還是能吃到米粒的口感

鹹粥的湯頭清澈鮮甜

加上新鮮的海鮮配料

像是肥美的蚵仔

事先煎過的虱目魚肉

吃起來香香酥酥的

讓整碗粥的口感有許多層次

每嚐一口就是幸福的滋味

幸好這趟台南旅行還有24小時營業的悅津鹹粥

讓我隨時想吃都可以

台南美食讓人百吃不膩

也想每種都吃看看

希望改天能長住台南

吃遍台南各種美食小吃

接下來請期待下篇台南美食

菲姐正快馬加鞭處理照片中

也歡迎大家私訊我

分享你心目中必吃的台南美食

悅津鹹粥-店家資訊

名稱：悅津鹹粥

地址：台南市中西區西門路二段332號

電話：06-2228490

營業時間：24小時