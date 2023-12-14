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【台北吃到飽麻辣鍋】嚮辣和牛麻辣鍋台北松江店，手切濕式熟成冷藏牛，$998 即可享氣泡酒喝到飽-近松江南京捷運站｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)

2023-12-14 15:42:27 Ruby說美食享受旅行 人氣：103
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窩客好文

Ruby說美食享受旅行

發表篇數：379篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：嚮辣和牛麻辣鍋
place台北市中山區松江路131-1號
作者本次評價：
2.80
美味度
3.00
服務品質
3.00
裝潢氣氛
3.00
CP值
2.00
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組合圖.jpg

嚮辣和牛麻辣鍋是王品旗下集團的餐廳，以主打和牛和海鮮為主的吃到飽的麻辣鍋物 。

目前在台北有兩家分店，其中一家在西門町，

另一家則是Ruby這次品嚐的台北松江總店。

【台北吃到飽麻辣鍋】嚮辣和牛麻辣鍋台北松江店，手切濕式熟成冷

餐廳提供多種價位的選擇，從經典豚雞奢$598到極奢A5和牛嚮$1580，供顧客根據需求挑選。

Ruby這次選擇了海陸頂級嚮$998的套餐

螢幕擷取畫面 2023-12-11 153807.jpg

另外，餐廳也提供圓桌用餐環境，方便多人共聚享受美味。

【台北吃到飽麻辣鍋】嚮辣和牛麻辣鍋台北松江店，手切濕式熟成冷

嚮辣提供多種湯底選擇，

Ruby選擇了嚮辣川味麻辣湯和蒜香老母雞湯。

【台北吃到飽麻辣鍋】嚮辣和牛麻辣鍋台北松江店，手切濕式熟成冷

嚮辣川味麻辣湯採用正宗四川麻辣為基底，搭配和牛油和20多種辛香料製成，味道香辣濃烈。

白湯則帶有濃厚的蒜頭香氣和淡淡的中藥味，清爽宜人。

【台北吃到飽麻辣鍋】嚮辣和牛麻辣鍋台北松江店，手切濕式熟成冷

麻辣湯底的豆腐和鴨血也都是無限量供應，

豆腐和鴨血都表現得還不錯，吸滿了麻辣湯汁非常夠味。

【台北吃到飽麻辣鍋】嚮辣和牛麻辣鍋台北松江店，手切濕式熟成冷

餐廳提供iPad供客人點選肉品、海鮮和獨特的嚮辣火鍋料。

【台北吃到飽麻辣鍋】嚮辣和牛麻辣鍋台北松江店，手切濕式熟成冷

【台北吃到飽麻辣鍋】嚮辣和牛麻辣鍋台北松江店，手切濕式熟成冷

自助吧提供各式菜盤和火鍋料，包括香菇、玉米、

豬血糕、蒟蒻、木耳、年糕、小黑輪、芋頭等。

【台北吃到飽麻辣鍋】嚮辣和牛麻辣鍋台北松江店，手切濕式熟成冷

 

【台北吃到飽麻辣鍋】嚮辣和牛麻辣鍋台北松江店，手切濕式熟成冷

蔬菜類有金針菇、小松菜、高麗菜、大白菜、蝦仁漿、花枝漿等。

 

【台北吃到飽麻辣鍋】嚮辣和牛麻辣鍋台北松江店，手切濕式熟成冷

麵食、飯類和各式醬料也應有盡有，滿足不同喜好口味的客人。

【台北吃到飽麻辣鍋】嚮辣和牛麻辣鍋台北松江店，手切濕式熟成冷

飯類的部分有兩種滷汁可淋在飯上，

【台北吃到飽麻辣鍋】嚮辣和牛麻辣鍋台北松江店，手切濕式熟成冷

一個是秘製肉燥飯另外一個則是麻辣牛燥飯，

辣味與不辣都滿足愛吃滷肉飯的饕客們。

【台北吃到飽麻辣鍋】嚮辣和牛麻辣鍋台北松江店，手切濕式熟成冷

【台北吃到飽麻辣鍋】嚮辣和牛麻辣鍋台北松江店，手切濕式熟成冷

如果喜歡辣味更濃郁的，每桌都會先提供一個和牛油麻辣鍋底湯塊，

讓麻辣鍋的湯頭更加的濃郁香辣，吃到最佳濃醇的香辣度。

【台北吃到飽麻辣鍋】嚮辣和牛麻辣鍋台北松江店，手切濕式熟成冷

醬料區除了基本的火鍋配料沾醬，嚮辣他們也有一些

他們有特色的沾粉，可以沾著肉片吃。

【台北吃到飽麻辣鍋】嚮辣和牛麻辣鍋台北松江店，手切濕式熟成冷

飲品的部分有軟性飲料、咖啡、茶類，最受歡迎的是厚奶茶，

【台北吃到飽麻辣鍋】嚮辣和牛麻辣鍋台北松江店，手切濕式熟成冷

Ruby看店員一直再補奶茶，甜味對Ruby來說還是過甜，加了一些冰塊稀釋掉甜度，

旁邊還有提供黑糖珍珠可以放入奶茶變成一杯珍珠奶茶。

【台北吃到飽麻辣鍋】嚮辣和牛麻辣鍋台北松江店，手切濕式熟成冷

 

餐後甜點方面，嚮辣提供豐富的選擇，包括知名品牌的Häagen-Dazs

和Cold Stone冰淇淋，有20多種口味可供選擇。

【台北吃到飽麻辣鍋】嚮辣和牛麻辣鍋台北松江店，手切濕式熟成冷

$998餐點中套餐還附有酒品喝到飽，有氣泡酒，提供微醺的紅、

白葡萄酒，以及台灣生啤酒等四種選擇 ，之後可以拿酒杯再去續杯

飲酒過量，有害（礙）健康，未滿十八歲禁止飲酒 開車不喝酒，安全是回家唯一的路。

 

【台北吃到飽麻辣鍋】嚮辣和牛麻辣鍋台北松江店，手切濕式熟成冷

【台北吃到飽麻辣鍋】嚮辣和牛麻辣鍋台北松江店，手切濕式熟成冷

 

旁邊則是甜點櫃，有脆皮小泡芙、奶蓋咖啡凍和焦糖布丁這三種甜點。

Ruby滿推她們的奶蓋咖啡凍和焦糖布丁，味道剛剛好，

咖啡味道濃郁，布丁的奶香味也很足，喜歡吃甜點如果還有胃口都可以點來吃看看喔。

【台北吃到飽麻辣鍋】嚮辣和牛麻辣鍋台北松江店，手切濕式熟成冷

肉片的部分都算滿新鮮的，但是給的份量都不算太多，加上每一次的點餐限10樣，

所以就要積極的點餐，才能吃更多的肉肉。

【台北吃到飽麻辣鍋】嚮辣和牛麻辣鍋台北松江店，手切濕式熟成冷

【台北吃到飽麻辣鍋】嚮辣和牛麻辣鍋台北松江店，手切濕式熟成冷

【台北吃到飽麻辣鍋】嚮辣和牛麻辣鍋台北松江店，手切濕式熟成冷

海鮮類的部分除了扇貝，蝦子和蛤蜊，Ruby都點了好多次，

蛤蜊非常的鮮美鮮甜，天使紅蝦也滿大隻的。

【台北吃到飽麻辣鍋】嚮辣和牛麻辣鍋台北松江店，手切濕式熟成冷

【台北吃到飽麻辣鍋】嚮辣和牛麻辣鍋台北松江店，手切濕式熟成冷

【台北吃到飽麻辣鍋】嚮辣和牛麻辣鍋台北松江店，手切濕式熟成冷

滷三寶Ruby最推的是牛筋，大腸偏油，

單點一盤都要400多，在吃到飽這裡怒點一波，真的很划算。

【台北吃到飽麻辣鍋】嚮辣和牛麻辣鍋台北松江店，手切濕式熟成冷

吃完後再來一杯氣泡酒和冰淇淋，與朋友一起度過美味的午餐約會。

【台北吃到飽麻辣鍋】嚮辣和牛麻辣鍋台北松江店，手切濕式熟成冷

Ruby分享了一下這次在嚮辣和牛麻辣鍋的感想。雖然餐廳的CP值不高，價位偏高，

海鮮種類較少，肉品部分普通，和牛的記憶點不深。

火鍋料的多樣性和美味的甜點選擇仍讓用餐體驗相當豐富。

餐廳服務人員態度友善，解決問題積極，整體而言用餐體驗還算可以囉。

 

【店家資訊】
👉嚮辣和牛麻辣鍋 台北松江店
🍽 FB官方粉絲團請點此  / 線上訂位請點此
🏠台北市中山區松江路131-1號
☎️ 02 2515 1658
⏰AM11:30~PM02:00
 

 

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌


RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐
美味 ⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐⭐⭐


Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 ，

 

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