嚮辣和牛麻辣鍋是王品旗下集團的餐廳，以主打和牛和海鮮為主的吃到飽的麻辣鍋物 。

目前在台北有兩家分店，其中一家在西門町，

另一家則是Ruby這次品嚐的台北松江總店。

餐廳提供多種價位的選擇，從經典豚雞奢$598到極奢A5和牛嚮$1580，供顧客根據需求挑選。

Ruby這次選擇了海陸頂級嚮$998的套餐。

另外，餐廳也提供圓桌用餐環境，方便多人共聚享受美味。

嚮辣提供多種湯底選擇，

Ruby選擇了嚮辣川味麻辣湯和蒜香老母雞湯。

嚮辣川味麻辣湯採用正宗四川麻辣為基底，搭配和牛油和20多種辛香料製成，味道香辣濃烈。

白湯則帶有濃厚的蒜頭香氣和淡淡的中藥味，清爽宜人。

麻辣湯底的豆腐和鴨血也都是無限量供應，

豆腐和鴨血都表現得還不錯，吸滿了麻辣湯汁非常夠味。

餐廳提供iPad供客人點選肉品、海鮮和獨特的嚮辣火鍋料。

自助吧提供各式菜盤和火鍋料，包括香菇、玉米、

豬血糕、蒟蒻、木耳、年糕、小黑輪、芋頭等。

蔬菜類有金針菇、小松菜、高麗菜、大白菜、蝦仁漿、花枝漿等。

麵食、飯類和各式醬料也應有盡有，滿足不同喜好口味的客人。

飯類的部分有兩種滷汁可淋在飯上，

一個是秘製肉燥飯另外一個則是麻辣牛燥飯，

辣味與不辣都滿足愛吃滷肉飯的饕客們。

如果喜歡辣味更濃郁的，每桌都會先提供一個和牛油麻辣鍋底湯塊，

讓麻辣鍋的湯頭更加的濃郁香辣，吃到最佳濃醇的香辣度。

醬料區除了基本的火鍋配料沾醬，嚮辣他們也有一些

他們有特色的沾粉，可以沾著肉片吃。

飲品的部分有軟性飲料、咖啡、茶類，最受歡迎的是厚奶茶，

Ruby看店員一直再補奶茶，甜味對Ruby來說還是過甜，加了一些冰塊稀釋掉甜度，

旁邊還有提供黑糖珍珠可以放入奶茶變成一杯珍珠奶茶。

餐後甜點方面，嚮辣提供豐富的選擇，包括知名品牌的Häagen-Dazs

和Cold Stone冰淇淋，有20多種口味可供選擇。

$998餐點中套餐還附有酒品喝到飽，有氣泡酒，提供微醺的紅、

白葡萄酒，以及台灣生啤酒等四種選擇 ，之後可以拿酒杯再去續杯 。

飲酒過量，有害（礙）健康，未滿十八歲禁止飲酒 開車不喝酒，安全是回家唯一的路。

旁邊則是甜點櫃，有脆皮小泡芙、奶蓋咖啡凍和焦糖布丁這三種甜點。

Ruby滿推她們的奶蓋咖啡凍和焦糖布丁，味道剛剛好，

咖啡味道濃郁，布丁的奶香味也很足，喜歡吃甜點如果還有胃口都可以點來吃看看喔。

肉片的部分都算滿新鮮的，但是給的份量都不算太多，加上每一次的點餐限10樣，

所以就要積極的點餐，才能吃更多的肉肉。

海鮮類的部分除了扇貝，蝦子和蛤蜊，Ruby都點了好多次，

蛤蜊非常的鮮美鮮甜，天使紅蝦也滿大隻的。

滷三寶Ruby最推的是牛筋，大腸偏油，

單點一盤都要400多，在吃到飽這裡怒點一波，真的很划算。

吃完後再來一杯氣泡酒和冰淇淋，與朋友一起度過美味的午餐約會。

Ruby分享了一下這次在嚮辣和牛麻辣鍋的感想。雖然餐廳的CP值不高，價位偏高，

海鮮種類較少，肉品部分普通，和牛的記憶點不深。

火鍋料的多樣性和美味的甜點選擇仍讓用餐體驗相當豐富。

餐廳服務人員態度友善，解決問題積極，整體而言用餐體驗還算可以囉。

【店家資訊】

👉嚮辣和牛麻辣鍋 台北松江店

🍽 FB官方粉絲團請點此 / 線上訂位請點此

🏠台北市中山區松江路131-1號

☎️ 02 2515 1658

⏰AM11:30~PM02:00



此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌



RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐

美味 ⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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