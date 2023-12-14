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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【台北中山區美食】上引水產，活體海鮮、熟食、生魚片，餐點新鮮度好觀光客必來朝聖品嘗｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)

【台北中山區美食】上引水產，活體海鮮、熟食、生魚片，餐點新鮮度好觀光客必來朝聖品嘗｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)

2023-12-14 17:29:50 Ruby說美食享受旅行 人氣：107
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窩客好文

Ruby說美食享受旅行

發表篇數：378篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：上引水產
phone02-2508-1268
place台北市中山區民族東路410巷2弄18號
作者本次評價：
3.70
美味度
4.00
服務品質
3.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
3.00
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【台北中山區美食】上引水產，活體海鮮、熟食、生魚片，餐點新鮮

上引水產是以前Ruby在內湖工作的時候，下班常去覓食的首選，

上引水產算是綜合式賣場以販售活體海鮮和各式熟食聞名。

【台北中山區美食】上引水產，活體海鮮、熟食、生魚片，餐點新鮮

一踏進門口，就會有專人協助顧客消毒雙手，讓人可以安心逛逛。

特別吸引人的是入口處擺滿了各式活體海鮮，包括帝王蟹、龍蝦、牛奶貝蛤蜊等。

【台北中山區美食】上引水產，活體海鮮、熟食、生魚片，餐點新鮮

生食區則有海膽、超大顆的生蠔、適合火鍋的鮮魚等。

【台北中山區美食】上引水產，活體海鮮、熟食、生魚片，餐點新鮮

生食區的壽司種類繁多，包括生魚握壽司、生魚井、

龍蝦、松葉蟹腳清燙中卷。

【台北中山區美食】上引水產，活體海鮮、熟食、生魚片，餐點新鮮

甜點區的部分有布丁、蛋糕，日式涼麵、蕎麥麵。

【台北中山區美食】上引水產，活體海鮮、熟食、生魚片，餐點新鮮

而熟食區則分為多個區域，提供各種選擇，

炸物、烤牛排、日式燉牛肉、鹹豬肉。

【台北中山區美食】上引水產，活體海鮮、熟食、生魚片，餐點新鮮

此外，還有提供健康便當和代客烹調服務，每份健康便當價格為$140。

單點家常菜、肉類、烤蝦和烤物也是餐單上的選項。

【台北中山區美食】上引水產，活體海鮮、熟食、生魚片，餐點新鮮

【台北中山區美食】上引水產，活體海鮮、熟食、生魚片，餐點新鮮

烤物區有多款烤魚可供選擇，每樣食物都看起來相當美味，還有日式的釜飯。

【台北中山區美食】上引水產，活體海鮮、熟食、生魚片，餐點新鮮

【台北中山區美食】上引水產，活體海鮮、熟食、生魚片，餐點新鮮

生食區的肉品算是滿中高價位的肉品，也有新鮮的魚類，

都是可以帶回家再烹調的食材。

【台北中山區美食】上引水產，活體海鮮、熟食、生魚片，餐點新鮮

清燙類的海鮮採用秤重販售，雖價格稍高，但新鮮度確實不容置疑。

【台北中山區美食】上引水產，活體海鮮、熟食、生魚片，餐點新鮮

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蔬菜類別豐富，非常適合一次買齊全煮飯的食材。

【台北中山區美食】上引水產，活體海鮮、熟食、生魚片，餐點新鮮

調味料也是相當多可選擇。

【台北中山區美食】上引水產，活體海鮮、熟食、生魚片，餐點新鮮

除了活體海鮮，上引水產也提供冷凍的魚類、肉品等食材，可購買放在冰箱作為備品。

【台北中山區美食】上引水產，活體海鮮、熟食、生魚片，餐點新鮮

酒類方面，無論是日式清酒、紅酒、葡萄酒，以及台灣啤酒，種類齊全。

提醒各位品酒需謹慎，未滿十八歲者禁止飲酒，且開車前請勿飲酒以確保安全。

【台北中山區美食】上引水產，活體海鮮、熟食、生魚片，餐點新鮮

【台北中山區美食】上引水產，活體海鮮、熟食、生魚片，餐點新鮮

【台北中山區美食】上引水產，活體海鮮、熟食、生魚片，餐點新鮮

結帳方面，需現金支付，不接受刷卡或其他電子支付方式。

【台北中山區美食】上引水產，活體海鮮、熟食、生魚片，餐點新鮮

許多顧客會選擇在外面的用餐區享用食物，而店內也提供洗手台供使用。

【台北中山區美食】上引水產，活體海鮮、熟食、生魚片，餐點新鮮

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如果是買回家也有提供冰塊來讓肉品或是海鮮保持新鮮狀態到家。

【台北中山區美食】上引水產，活體海鮮、熟食、生魚片，餐點新鮮

餐具的部分也有供應，不過以環保來說還是建議大家自備餐具會更好喔。

【台北中山區美食】上引水產，活體海鮮、熟食、生魚片，餐點新鮮

如果是買啤酒也有提供玻璃杯使用，用完後要記得放回回收處。

【台北中山區美食】上引水產，活體海鮮、熟食、生魚片，餐點新鮮

【台北中山區美食】上引水產，活體海鮮、熟食、生魚片，餐點新鮮

以下是Ruby買來外帶的美食分享，如果覺得人太多，

可以開車到大佳河濱公園野餐也是相當不錯的選擇。

【台北中山區美食】上引水產，活體海鮮、熟食、生魚片，餐點新鮮

【台北中山區美食】上引水產，活體海鮮、熟食、生魚片，餐點新鮮

鮭特選綜合壽司 $480

【台北中山區美食】上引水產，活體海鮮、熟食、生魚片，餐點新鮮

煙燻鮭魚起司壽司 $390

【台北中山區美食】上引水產，活體海鮮、熟食、生魚片，餐點新鮮

鹹豬肉 $290

炸榴槤 $70；干貝明太子可樂餅 $70

【台北中山區美食】上引水產，活體海鮮、熟食、生魚片，餐點新鮮

鮮魚栗子釜飯 $110，鮪尾土鍋釜飯 $140

【台北中山區美食】上引水產，活體海鮮、熟食、生魚片，餐點新鮮

酥炸紅燒鰻 $200

【台北中山區美食】上引水產，活體海鮮、熟食、生魚片，餐點新鮮

上引綜合壽司 $450

【台北中山區美食】上引水產，活體海鮮、熟食、生魚片，餐點新鮮

玫瑰鹽法國麵包 $80

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法國產瑞克雷起司 $98

【台北中山區美食】上引水產，活體海鮮、熟食、生魚片，餐點新鮮

鮭魚親子井 $499

【台北中山區美食】上引水產，活體海鮮、熟食、生魚片，餐點新鮮

上引水產裡面也有站著吃的餐廳，不過Ruby都是買到外面去吃居多，

這是Ruby幾次到上引水產外帶餐點的食記分享，雖然上引水產的價格偏高，交通不太方便，

但提供的便利性在於一次購齊海鮮、肉類、菜類和酒類等食材，

甚至連調味料都能一次滿足。開車前往相對方便，然而搭乘交通工具則稍嫌麻煩。

 


【店家資訊】
👉上引水產
🏠台北市中山區民族東路410巷2弄18號
☎ 02 2595 6888
⏰ AM07:00~PM22:30
 

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌


RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐


Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 ，

 

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RUBY我是一位很喜歡吃美食、喜歡烹飪、喜歡享受一個人旅行的平凡女子，要把我最真實的好吃好玩的感受分享給大家，來完成我不平凡的偉大夢想😘，一步一腳印👣 慢慢的朝著我的目標前進，夢想前進。 食記都會在以下平台發文 ✨痞客邦PIXNET ✨WalkerLand窩客島 ✨POPDAILY ✨愛食記 ✨FB: RUBY說美食享受旅行 ✨IG: tour_ruby0530 👉如有意合作請寄到以下信箱: tourruby0530@gmail.com 或者私訊粉絲專頁。
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