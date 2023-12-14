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【新北市】囧貓苑子｜超人氣貓咖啡廳推薦，店家自製餐點有水準，一個盡情吸貓、撸貓的好地方

2023-12-14 20:25:00 袁彬的美食旅遊筆記 人氣：111
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袁彬的美食旅遊筆記

發表篇數：270篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 永和區

造訪商家：囧貓苑子貓咖啡廳
phone02-2929-0019
place新北市永和區永安街17號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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【新北市】囧貓苑子｜超人氣貓咖啡廳推薦，店家自製餐點有水準，

 

貓奴，貓控看過來，位於永和竹林路213巷內的貓咖啡廳，囧貓苑子，可以盡情吸貓、撸貓，老闆愛貓，在咖啡廳除了隨處可見跟貓相關的裝飾擺設，還做起貓的中途救濟，在咖啡廳內一共養了12隻貓，比基隆的喵喵咖啡還要多6隻。

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袁彬不是愛貓人，但是在採訪當天，被一群可愛的貓咪給包圍，傲嬌的身影，逗趣的互動，不是貓迷也會著迷啦。在囧貓苑子，除了可以嚕貓跟吸貓，店家自製餐點也很有水準，最愛牛肉烤餅，外皮酥脆內餡鹹香，還帶著牽絲。

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一、囧貓苑子的環境


囧貓苑子位於竹林路213巷，從213巷入口走到最裡面就可以看到囧貓苑子的招牌，店面裝飾很有特色，很適合當作拍照打卡的背景。

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推開柵欄走進店內，要到櫃子更換店家提供的拖鞋，可以看到貓枕頭、洋傘等裝飾，換上拖鞋走進店內，抬頭一看，3隻貓咪就待在門上方的樑柱，可愛的模樣，令人著迷。

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在樑柱的右側，有一面大片落地窗，採光良好，搭配窗外的貓公仔裝飾，畫面超美。

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右側牆面設有貓咪天空通道跟貓跳板，作業區在最後面。在店員的引導下，袁彬坐在角落的位置，等待點的餐點上桌，在貓的通道看到呼呼大睡的貓咪，情不自禁捉弄一下。

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(一)貓咪大點名


在等待餐點上桌前，袁彬也記錄起貓咪的一舉一動，透過店長的分享，才知道咖啡廳內的12隻貓咪其中有2個家庭，其中一個家庭還有大老婆跟小三，小三還會被大老婆的兒女欺負，整個超有趣。

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在12隻貓咪中，最有戲的就是抓包，表情超豐富，躺在地上翻肚子，讓人很想多摸幾下。

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整隻躺在背窩裡的貓咪，老闆說未來會長的很大隻，讓袁彬很期待呢。

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(二)餵罐罐體驗

吃完餐點後，老闆特別提供餵貓的罐罐，讓袁彬體驗餵貓。袁彬總是一大匙一大匙舀給貓咪，貓咪吃得太開心了，動作一慢，她就直接伸出貓爪，抓住袁彬拿湯匙的那隻手，一副欲罷不能的模樣，真的太可愛了。

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(三)紫薇算命

除了餵罐罐，咖啡廳還進駐一位懂得用紫薇牌算命的老師，男生很帥，女生很美。

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袁彬也請老師幫忙算一下現在事業的問題，以及如何解決問題的方法。跟塔羅牌算命的方式一樣，需要在3組牌組抽出3張牌，袁彬也抽出3張牌。透過老師的解釋，讓袁彬更清楚自己現在事業上會遇到哪些問題以及解決的方案。

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二、囧貓苑子的料理


料理都是老闆的媽媽以及妹妹們，純手工製作的料理，就一家貓咖啡廳的料理來說，相當有水準。

(一)麵茶拿鐵

拿鐵喝起來味道迷人，咖啡香氣與奶味混合，上面擺上古早味麵茶，稍一攪拌，喝起來味道更顯醇厚，搭配超可愛的貓湯匙，讓袁彬的心情瞬間好起來。

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擺放飲料的杯墊也滿有特色。

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(二)鐵觀音乳酪

口感超實在的手作甜點，乳酪蛋糕吃起來滋味濃郁，入口帶有濃厚茶香，茶韻深厚長久，跟乳酪的濃厚奶香相互襯托，上面擺上帶有油脂香氣的核桃仁，加上手作派皮，吃起來口感豐富有層次。

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(三)燻雞鹹派

將鹹派切半，可以看到裡面滿滿的餡料，吃上一口鹹派，煙燻雞肉紮實多汁，手作派皮鬆軟滋味豐富，帶有濃郁的鹹香滋味，超好吃！

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(四)牛肉烤餅

袁彬超愛這一道料理，外皮吃起來口感酥脆，帶有嘎蹦脆的香酥口感。牛肉肉醬的內餡，混搭著融化的起司，牽著絲。咬一口，肉香、奶香，略帶著鹹味，吃起來很過癮。

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三、囧貓苑子的品嚐心得


走進囧貓苑子，從裝潢擺設就能感受到店主人對店裡貓咪的保護跟用心，除了門口的大門，入口還有柵欄，避免店裡的貓咪跑出去。客人可以撸貓、吸貓，但不能抱貓。廁所還有提醒要關馬桶蓋的標示，因為肥貓愛喝馬桶水。

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也因為店主人的疼愛，才能讓這些中途救濟的貓咪可以跟人類熱情互動，除了貓咪，囧貓苑子的餐點也很有水準，不論是麵茶拿鐵還是牛肉拿鐵，都讓袁彬想要多點一盤。
 

四、囧貓苑子的用餐規定

(一)用餐的客人必須年滿10歲

(二)每人低消200元(需含一杯飲料)

(三)尖峰時段或有客人候位，用餐時間90分鐘


五、囧貓苑子的資訊

營業地址：台灣新北市永和區竹林路213巷39號( 地圖 )

營業電話：0229290019

營業時間 ：
11：30~20：00
公休日：不定期公休

粉絲頁：囧貓苑子

ＩＧ：囧貓苑子

 

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我是美食旅遊部落客，人稱基隆元彬，有經營部落格、Youtube頻道《袁彬的美食旅遊筆記》。 文字簡潔精準，影片混合了縮時、口白等多種呈現方式，擅長透過美食介紹，串連在地歷史文化跟景點。

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