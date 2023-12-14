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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 家芬豆花 火鍋｜還沒開門就大排長龍！在地最強傳奇小火鍋

家芬豆花 火鍋｜還沒開門就大排長龍！在地最強傳奇小火鍋

2023-12-14 20:30:03 大手牽小手。玩樂趣 人氣：109
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窩客好文

大手牽小手。玩樂趣

發表篇數：870篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 龜山區

造訪商家：家芬豆花
phone03-3973-909
place桃園市龜山區文化三路551-17號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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林口龜山美食這家家芬豆花火鍋，根本是神一般的存在，雖然主打的是豆花甜品，然後大家都跑來吃火鍋，真的很不誤正業XD，而且生意強的跟鬼一樣，我之前來都是外帶居多，因為內用都要排很久，這天剛好臨時在附近，店一開就直接殺來家芬報到！

家芬豆花 火鍋｜交通方式&停車資訊

家芬豆花火鍋就在文化三路跟復興二路的附近，周邊有很多停車格可以利用，家芬豆花火鍋的生意真的超好，用餐時間絕對都是排到滿出來這樣

家芬豆花 火鍋左邊是賣甜品的，外帶鍋物也是在這邊點，內用服務生會跟你說要做幾號桌，拿好菜單點完去櫃檯結帳就可以了，家芬豆花火鍋之前有改裝潢，現在是走工業風，用餐時間都是滿到一個不行

點完餐服務生就送上沙茶醬跟一顆蛋，沙茶醬用完可以跟服務生再要

自助區，餐具自取，這邊有紅茶可以自己裝，無限量供應，旁邊有辣椒、蒜末、蔥花等調味料，不擺沙茶醬應該是怕客人浪費

家芬豆花 火鍋|菜單價目表

左邊是豆花、剉冰的區域，右邊那一點點格子才是火鍋的選項，用餐時間很硬，火鍋是70分鐘、豆花是20分鐘，但好像也沒真的在計時，火鍋就是 最有名，直接點就對了

家芬豆花 火鍋｜香濃牛奶鍋、咖哩起士鍋

內用是生的食材要自己煮，給料真的很大方，一整個就是尖出來，然後看起來好像沒湯？但煮的時候蔬菜就會出水，湯就會滿出來了

香濃牛奶鍋真的有夠強啦！牛奶湯底一整個濃醇香，應該是目前喝過牛奶味最重的湯底，而且裡面有大量蔬菜，湯頭喝起來很清甜，上面的起司融化融入湯中，讓味道更豐富，裡面還有嫩嫩的豆花，肉的熟度就自己控制囉，整體來說算是非常厲害的牛奶小火鍋

咖哩起司鍋，這是我的最愛！咖哩味道很濃，而且越煮會越濃，可以搭配牛肉或雞肉比較好吃，可以先把蔬菜吃掉，剩下的咖哩湯再拿來拌飯，超讚！

說來也奇妙，來家芬豆花 火鍋，沒有一次買過甜品的，都是來買火鍋，哈哈哈，家芬豆花 火鍋真的有奇妙的美味，剛入口不會太驚豔，但是越吃越好吃的那種，基本上碾壓一般小火鍋是絕對沒問題，下次再來吃吃看豆花好了＾＾

 

家芬豆花 火鍋

地址：桃園市龜山區文化三路551-17號

電話：03 397 3909

營業時間：11:30–14:00, 17:00–21:00

 

 

 

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