小麥跟大妹都很喜歡吃義大利麵

趁著來到桃園，搜尋桃園義大利麵推薦看到「義饗屋di CaSa桃園統領店」

義饗屋di CaSa在台北信義、板橋、台中都有據點，很開心在桃園也能吃到

就在距離桃園火車站不遠處的統領百貨5樓

【目錄索引】

‧義饗屋di CaSa桃園統領店-環境介紹

‧義饗屋di CaSa桃園統領店-優惠活動

‧義饗屋di CaSa桃園統領店-餐點介紹

‧義饗屋di CaSa桃園統領店-菜單

‧義饗屋di CaSa桃園統領店-店家資訊

迎接聖誕節的到來，店面已經營造出聖誕節的氣氛

掛滿裝飾品的聖誕樹及許多小物，充滿著濃厚過節的氛圍

看到這一幕都忍不住想哼起〞叮叮噹 叮叮噹〞的旋律呢！！

【義饗屋di CaSa桃園統領店-環境介紹】

義饗屋di CaSa桃園統領店座位數不算特別多

餐期尖峰時段建議先訂位

另外備有兒童餐桌椅

餐點選擇多樣化，三五好友、家庭聚餐都可以選擇個人喜歡的餐點

桌上提供餐具、面紙及開水

入座時服務人員也會主動倒水，服務相當到位

用餐環境美觀、乾淨舒適

有些座位區下方還有提供插座可以使用

使用手機掃QR CODE點餐，很方便

【義饗屋di CaSa桃園統領店-優惠活動】

即日起～五星評論（附上照片並留下20字以上評論）送小份舒芙蕾

【義饗屋di CaSa桃園統領店-餐點介紹】

餐點選擇多樣化，有義大利麵、燉飯、漢堡、排餐料理及各式飲品，甜點有舒芙蕾、丹麥吐司鬆餅

家庭聚餐、朋友聚會都非常適合

▲奶油白醬綜合海鮮 380元

海鮮食材有蝦子、蛤蜊及墨魚，給的份量舖好舖滿

義大利麵條保有彈性，完全不會過於軟爛

簡單吸收到醬汁的奶香味，很濃郁但吃起來也不會容易膩口那種

對於很喜歡奶香味濃郁的我跟大妹來說，超滿意

海鮮部份都很新鮮，有著自然的鮮甜

蛤蜊肉質飽滿、脆彈

墨魚帶有嚼勁，有著濃厚的海味

吃起來有著鮮美的滋味

▲香辣椒麻香炒牛肉義式湯麵 298元

麵條Q彈保有咬勁，處理的熟度很剛好又帶有彈牙的口感

裡面還有加入綜合菇

吃起來有著豐富的味蕾

牛肉有先調味拌炒過，給的份量也不少

肉質肥瘦均勻，口感像牛五花

有著肉香更有著滿滿的油脂香氣

原本在青醬與湯麵中擇一

經過內心掙扎後選擇了香辣椒麻湯麵

一入口就感受到花椒的香氣及微微的辣度（因為我敢吃辣所以這辣度我很可以）

而且湯頭很濃郁，帶有香辣的滋味，好好喝

▲四重奏大拼盤 380元

喜愛炸物的人，義饗屋di CaSa推出單點、歡樂雙拼及四重奏大拼盤的豪華組合

雞米花外酥、裡面的肉質鮮嫩

起士條有著香濃的奶香，趁熱拉起長長的牽絲畫面好療癒

而且這還不是剛上桌時拉的喔，還是保有牽絲的口感

墨魚圈沒有裹粉，吃到的是真材實料的魷魚

除了魷魚本身的Q彈鮮甜滋味，簡單灑上些許調味讓味道更加豐富

鱈魚條麵衣炸到香酥可口，魚肉鮮甜

炸物提供蜂蜜芥末醬及蕃茄醬可以沾取

兩種不同風味的沾醬，各有特色

▲蘋果蔓越莓繽紛氣泡飲 150元

加入新鮮蘋果汁及蔓越莓醬

飲用前要先攪拌均勻

有著莓果酸甜的風味及氣泡的微刺激感

▲焦糖瑪奇朵 160元

天氣涼的時候或下午，總喜歡來杯甜甜

所以選了焦糖瑪奇朵

有著焦糖的香氣及甜味，但不會過甜

▲綜合水果舒芙蕾鬆餅 240元

餐後再來一份有著滿滿幸福感的舒芙蕾，為美味的餐點畫下完美的句點

舒芙蕾有多種口味可以選擇，我們選了綜合水果口味

水果有香蕉、紅龍果及蘋果

有著柔軟、ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ的口感，吃起來非常綿密細緻

搭配上方的鮮奶油更多了一股淡雅的奶香味

淋上楓糖更多了香甜的滋味

【義饗屋di CaSa桃園統領店-菜單】

義饗屋di CaSa桃園統領店菜單

餐點有義大利麵、燉飯

義大利麵可以選擇醬汁與主餐的搭配

等於說可以客製化自己喜愛的義大利麵跟燉飯

義饗屋di CaSa桃園統領店菜單

隨著天氣越來越冷，也有義式湯麵可以選擇

讓你想吃義大利麵又想喝湯的同時也能獲得雙重滿足

義饗屋di CaSa桃園統領店菜單

焗飯／千層麵及鄉村排餐料理

義饗屋di CaSa桃園統領店菜單

炸物／輕食、舒芙蕾

義饗屋di CaSa桃園統領店菜單

丹麥吐司鬆餅、咖啡／茶

飲料的選擇也很多，咖啡是UCC的，還有使用TWN唐寧茶

義饗屋di CaSa桃園統領店菜單

汽泡飲、果汁、冰沙、聖代

餐點選擇多樣化，三五好友、家庭聚餐都可以選擇個人喜歡的餐點

用餐環境舒適、服務人員親切

最重要的是餐點都有一定的水準，吃完後真心覺得非常推薦

來到桃園統領逛累了、肚子餓了，可以來此祭祭五臟或是休息一下

不管是吃正餐、或是來場悠閒的下午茶都非常合適呢！！

【義饗屋di CaSa桃園統領店-店家資訊】

店名：義饗屋di CaSa桃園統領店

地址：桃園市桃園區中正路61號5樓

營業時間：週日~週四11:00~21:30、週五~週六 11:00~22:00

電話：03-337 0009

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