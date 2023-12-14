小麥跟大妹都很喜歡吃義大利麵
趁著來到桃園，搜尋桃園義大利麵推薦看到「義饗屋di CaSa桃園統領店」
義饗屋di CaSa在台北信義、板橋、台中都有據點，很開心在桃園也能吃到
就在距離桃園火車站不遠處的統領百貨5樓
【目錄索引】
迎接聖誕節的到來，店面已經營造出聖誕節的氣氛
掛滿裝飾品的聖誕樹及許多小物，充滿著濃厚過節的氛圍
看到這一幕都忍不住想哼起〞叮叮噹 叮叮噹〞的旋律呢！！
義饗屋di CaSa桃園統領店座位數不算特別多
餐期尖峰時段建議先訂位
另外備有兒童餐桌椅
餐點選擇多樣化，三五好友、家庭聚餐都可以選擇個人喜歡的餐點
桌上提供餐具、面紙及開水
入座時服務人員也會主動倒水，服務相當到位
用餐環境美觀、乾淨舒適
有些座位區下方還有提供插座可以使用
使用手機掃QR CODE點餐，很方便
即日起～五星評論（附上照片並留下20字以上評論）送小份舒芙蕾
餐點選擇多樣化，有義大利麵、燉飯、漢堡、排餐料理及各式飲品，甜點有舒芙蕾、丹麥吐司鬆餅
家庭聚餐、朋友聚會都非常適合
▲奶油白醬綜合海鮮 380元
海鮮食材有蝦子、蛤蜊及墨魚，給的份量舖好舖滿
義大利麵條保有彈性，完全不會過於軟爛
簡單吸收到醬汁的奶香味，很濃郁但吃起來也不會容易膩口那種
對於很喜歡奶香味濃郁的我跟大妹來說，超滿意
海鮮部份都很新鮮，有著自然的鮮甜
蛤蜊肉質飽滿、脆彈
墨魚帶有嚼勁，有著濃厚的海味
吃起來有著鮮美的滋味
▲香辣椒麻香炒牛肉義式湯麵 298元
麵條Q彈保有咬勁，處理的熟度很剛好又帶有彈牙的口感
裡面還有加入綜合菇
吃起來有著豐富的味蕾
牛肉有先調味拌炒過，給的份量也不少
肉質肥瘦均勻，口感像牛五花
有著肉香更有著滿滿的油脂香氣
原本在青醬與湯麵中擇一
經過內心掙扎後選擇了香辣椒麻湯麵
一入口就感受到花椒的香氣及微微的辣度（因為我敢吃辣所以這辣度我很可以）
而且湯頭很濃郁，帶有香辣的滋味，好好喝
▲四重奏大拼盤 380元
喜愛炸物的人，義饗屋di CaSa推出單點、歡樂雙拼及四重奏大拼盤的豪華組合
雞米花外酥、裡面的肉質鮮嫩
起士條有著香濃的奶香，趁熱拉起長長的牽絲畫面好療癒
而且這還不是剛上桌時拉的喔，還是保有牽絲的口感
墨魚圈沒有裹粉，吃到的是真材實料的魷魚
除了魷魚本身的Q彈鮮甜滋味，簡單灑上些許調味讓味道更加豐富
鱈魚條麵衣炸到香酥可口，魚肉鮮甜
炸物提供蜂蜜芥末醬及蕃茄醬可以沾取
兩種不同風味的沾醬，各有特色
▲蘋果蔓越莓繽紛氣泡飲 150元
加入新鮮蘋果汁及蔓越莓醬
飲用前要先攪拌均勻
有著莓果酸甜的風味及氣泡的微刺激感
▲焦糖瑪奇朵 160元
天氣涼的時候或下午，總喜歡來杯甜甜
所以選了焦糖瑪奇朵
有著焦糖的香氣及甜味，但不會過甜
▲綜合水果舒芙蕾鬆餅 240元
餐後再來一份有著滿滿幸福感的舒芙蕾，為美味的餐點畫下完美的句點
舒芙蕾有多種口味可以選擇，我們選了綜合水果口味
水果有香蕉、紅龍果及蘋果
有著柔軟、ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ的口感，吃起來非常綿密細緻
搭配上方的鮮奶油更多了一股淡雅的奶香味
淋上楓糖更多了香甜的滋味
義饗屋di CaSa桃園統領店菜單
餐點有義大利麵、燉飯
義大利麵可以選擇醬汁與主餐的搭配
等於說可以客製化自己喜愛的義大利麵跟燉飯
義饗屋di CaSa桃園統領店菜單
隨著天氣越來越冷，也有義式湯麵可以選擇
讓你想吃義大利麵又想喝湯的同時也能獲得雙重滿足
義饗屋di CaSa桃園統領店菜單
焗飯／千層麵及鄉村排餐料理
義饗屋di CaSa桃園統領店菜單
炸物／輕食、舒芙蕾
義饗屋di CaSa桃園統領店菜單
丹麥吐司鬆餅、咖啡／茶
飲料的選擇也很多，咖啡是UCC的，還有使用TWN唐寧茶
義饗屋di CaSa桃園統領店菜單
汽泡飲、果汁、冰沙、聖代
餐點選擇多樣化，三五好友、家庭聚餐都可以選擇個人喜歡的餐點
用餐環境舒適、服務人員親切
最重要的是餐點都有一定的水準，吃完後真心覺得非常推薦
來到桃園統領逛累了、肚子餓了，可以來此祭祭五臟或是休息一下
不管是吃正餐、或是來場悠閒的下午茶都非常合適呢！！
店名：義饗屋di CaSa桃園統領店
地址：桃園市桃園區中正路61號5樓
營業時間：週日~週四11:00~21:30、週五~週六 11:00~22:00
電話：03-337 0009
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