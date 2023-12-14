林口長庚超人氣炙り庵ステーキ牛排
在林口龜山也有分店喔！
一到假日人潮比較多，有時候還需排隊
想吃的朋友很推薦選擇平日中午用餐喔
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炙り庵ステーキ牛排地點桃園機場捷運，A8長庚醫院步行8-10分鐘，國道一號交流道旁，開車捷運雙北桃園交通都方便呢👍🏻
店家附近也有停車場，輕鬆享受美食😉
門口外面就可以看到菜單，
還有平日超值便當，太划算了啦！
支付方式很多元，
除了現金還可以LINE PAY、街口支付喔！
店家裝潢乾淨明亮，非常舒適的空間
而且座位數很多，很適合聚餐、慶功呢
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從肉品到烹調、我們追求卓越的品質，嚴選優良冷藏濕式熟成牛肉、
採用長時間低溫烹調、讓肉品更加柔軟、多汁且風味更濃郁，
依賴自然的熟成和烹調過程來實現嫩滑的口感，
無添加任何軟化劑、原味天然最健康！
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嚴選肉品，採用國內外頂級餐廳、飯店御用食材，
冷藏穀飼美國或澳洲安格斯牛👍🏻
日式牛排通常切成較厚的塊狀，
在烹調過程中保持肉質的嫩度和多汁，
日式為濕式熟成的料理方式！
台式牛排則可能有不同的切割方式和厚度，多為重組肉，乾式熟成或直接處理
所以想吃正港美味日式牛排的人，
當然要來炙り庵ステーキ牛排！
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調味的部分，日式牛排為簡單的調味，品嚐時可加些許玫瑰鹽調味，以突顯牛肉的原味，但因為符合台灣人的喜好，
旁邊還有附上醬汁，可以自由調整！
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除了主餐之外，內用有自助吧吃到飽
飲料機、明治百吉冰淇淋、
白飯、
牛滷汁、
牛筋湯或味噌湯～
讓你吃的飽足😋
點餐方式可以掃桌上QRcord點餐，
點進去就可以看菜單，非常方便！
排餐是搭配薯條、小番茄、花椰菜、蓮藕片等
來看看今天我們點了什麼🥰
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🐮薄切蔥鹽牛舌150g
一上桌就讓我們驚艷不已！太厲害了！
店家一開始不會把肉用的太熟，
可以用盤子上的小石頭自行加熱🔥
蔥鹽牛舌簡直是人間美味，牛舌超彈嫩
肉質多汁外，還帶點彈性，香氣十足
有如在舌尖上跳舞的感覺，口感絕佳👍🏻
而且份量超多，一起分享著吃很滿足😋
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🦑深海大魷魚
超級浮誇的深海大魷魚，人見人愛呢！
吃了一口就無法忘懷！愛海鮮的人必點
老闆超大方，第一次看過這麼大的魷魚
上面有點炙燒的感覺，新鮮彈牙的口感
滿滿的鮮味超過癮，且不會難咬，超推
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🐷豬排250g
豬排有兩大塊，片片厚實肥美
肉質Q彈、新鮮，越嚼越涮嘴啊～
品嚐起來軟嫩多汁，帶有自然的豬肉香
好吃到讓人讚不絕口呀！很喜歡呢！
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🦐爆漿熔岩蝦球
這個很燙，入口要小心～超級好吃啊！
一口咬下從口中化開的迷人鮮蝦香氣
外酥內軟十分好吃，超級涮嘴啊👏🏻
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🦪廣島炸牡蠣
金黃色的外皮，光是看了就超誘人呢！
我超喜歡這個廣島炸牡蠣，外酥裡嫩
而且完全沒有腥味，鮮甜飽滿多汁，
完全不油膩，爆漿滋味無法擋，超美味
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✨香煎大干貝
一直都很愛的香煎大干貝，外酥內嫩
可以搭配金桔，口感更加豐富呢！
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林口美食必吃炙り庵steak牛排
讓你體驗到不同的口感與美味
喜歡吃牛排的朋友，歡迎來品嚐看看～
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📍炙り庵steak牛排-龜山長庚店
☎️電話：03-3186717
✨地址：桃園市龜山區文化二路34巷6號
⏰營業時間：11：00–22：00
✨FB粉專：炙り庵ステーキ steak 牛排