林口長庚超人氣炙り庵ステーキ牛排

在林口龜山也有分店喔！

一到假日人潮比較多，有時候還需排隊

想吃的朋友很推薦選擇平日中午用餐喔

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炙り庵ステーキ牛排地點桃園機場捷運，A8長庚醫院步行8-10分鐘，國道一號交流道旁，開車捷運雙北桃園交通都方便呢👍🏻

店家附近也有停車場，輕鬆享受美食😉

門口外面就可以看到菜單，

還有平日超值便當，太划算了啦！

支付方式很多元，

除了現金還可以LINE PAY、街口支付喔！

店家裝潢乾淨明亮，非常舒適的空間

而且座位數很多，很適合聚餐、慶功呢

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從肉品到烹調、我們追求卓越的品質，嚴選優良冷藏濕式熟成牛肉、

採用長時間低溫烹調、讓肉品更加柔軟、多汁且風味更濃郁，

依賴自然的熟成和烹調過程來實現嫩滑的口感，

無添加任何軟化劑、原味天然最健康！

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嚴選肉品，採用國內外頂級餐廳、飯店御用食材，

冷藏穀飼美國或澳洲安格斯牛👍🏻

日式牛排通常切成較厚的塊狀，

在烹調過程中保持肉質的嫩度和多汁，

日式為濕式熟成的料理方式！

台式牛排則可能有不同的切割方式和厚度，多為重組肉，乾式熟成或直接處理

所以想吃正港美味日式牛排的人，

當然要來炙り庵ステーキ牛排！

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調味的部分，日式牛排為簡單的調味，品嚐時可加些許玫瑰鹽調味，以突顯牛肉的原味，但因為符合台灣人的喜好，

旁邊還有附上醬汁，可以自由調整！

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除了主餐之外，內用有自助吧吃到飽

飲料機、明治百吉冰淇淋、

白飯、

牛滷汁、

牛筋湯或味噌湯～

讓你吃的飽足😋

點餐方式可以掃桌上QRcord點餐，

點進去就可以看菜單，非常方便！

排餐是搭配薯條、小番茄、花椰菜、蓮藕片等

來看看今天我們點了什麼🥰

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🐮薄切蔥鹽牛舌150g

一上桌就讓我們驚艷不已！太厲害了！

店家一開始不會把肉用的太熟，

可以用盤子上的小石頭自行加熱🔥

蔥鹽牛舌簡直是人間美味，牛舌超彈嫩

肉質多汁外，還帶點彈性，香氣十足

有如在舌尖上跳舞的感覺，口感絕佳👍🏻

而且份量超多，一起分享著吃很滿足😋

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🦑深海大魷魚

超級浮誇的深海大魷魚，人見人愛呢！

吃了一口就無法忘懷！愛海鮮的人必點

老闆超大方，第一次看過這麼大的魷魚

上面有點炙燒的感覺，新鮮彈牙的口感

滿滿的鮮味超過癮，且不會難咬，超推

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🐷豬排250g

豬排有兩大塊，片片厚實肥美

肉質Q彈、新鮮，越嚼越涮嘴啊～

品嚐起來軟嫩多汁，帶有自然的豬肉香

好吃到讓人讚不絕口呀！很喜歡呢！

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🦐爆漿熔岩蝦球

這個很燙，入口要小心～超級好吃啊！

一口咬下從口中化開的迷人鮮蝦香氣

外酥內軟十分好吃，超級涮嘴啊👏🏻

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🦪廣島炸牡蠣

金黃色的外皮，光是看了就超誘人呢！

我超喜歡這個廣島炸牡蠣，外酥裡嫩

而且完全沒有腥味，鮮甜飽滿多汁，

完全不油膩，爆漿滋味無法擋，超美味

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✨香煎大干貝

一直都很愛的香煎大干貝，外酥內嫩

可以搭配金桔，口感更加豐富呢！

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林口美食必吃炙り庵steak牛排

讓你體驗到不同的口感與美味

喜歡吃牛排的朋友，歡迎來品嚐看看～

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📍炙り庵steak牛排-龜山長庚店

☎️電話：03-3186717

✨地址：桃園市龜山區文化二路34巷6號

⏰營業時間：11：00–22：00

✨FB粉專：炙り庵ステーキ steak 牛排

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