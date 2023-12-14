為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
  • 商家會員登入
  • 註冊
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【林口牛排推薦】炙り庵ステーキ牛排～林口美味牛排、深海大魷魚超浮誇～還有自助吧吃到飽～林口美食推薦

【林口牛排推薦】炙り庵ステーキ牛排～林口美味牛排、深海大魷魚超浮誇～還有自助吧吃到飽～林口美食推薦

2023-12-14 21:01:09 貓少女日記 人氣：108
share
窩客好文

貓少女日記

發表篇數：249篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：炙り庵ステーキ牛排
phone03-3186-717
place桃園市龜山區文化二路34巷6號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

【林口牛排推薦】炙り庵ステーキ牛排～林口美味牛排、深海大魷魚

林口長庚超人氣炙り庵ステーキ牛排

在林口龜山也有分店喔！

【林口牛排推薦】炙り庵ステーキ牛排～林口美味牛排、深海大魷魚

一到假日人潮比較多，有時候還需排隊

想吃的朋友很推薦選擇平日中午用餐喔

-

炙り庵ステーキ牛排地點桃園機場捷運，A8長庚醫院步行8-10分鐘，國道一號交流道旁，開車捷運雙北桃園交通都方便呢👍🏻

店家附近也有停車場，輕鬆享受美食😉

門口外面就可以看到菜單，

【林口牛排推薦】炙り庵ステーキ牛排～林口美味牛排、深海大魷魚

還有平日超值便當，太划算了啦！

【林口牛排推薦】炙り庵ステーキ牛排～林口美味牛排、深海大魷魚

支付方式很多元，

除了現金還可以LINE PAY、街口支付喔！

【林口牛排推薦】炙り庵ステーキ牛排～林口美味牛排、深海大魷魚

店家裝潢乾淨明亮，非常舒適的空間

【林口牛排推薦】炙り庵ステーキ牛排～林口美味牛排、深海大魷魚

而且座位數很多，很適合聚餐、慶功呢

【林口牛排推薦】炙り庵ステーキ牛排～林口美味牛排、深海大魷魚

-

從肉品到烹調、我們追求卓越的品質，嚴選優良冷藏濕式熟成牛肉、

採用長時間低溫烹調、讓肉品更加柔軟、多汁且風味更濃郁，

依賴自然的熟成和烹調過程來實現嫩滑的口感，

無添加任何軟化劑、原味天然最健康！

-
嚴選肉品，採用國內外頂級餐廳、飯店御用食材，

【林口牛排推薦】炙り庵ステーキ牛排～林口美味牛排、深海大魷魚

冷藏穀飼美國或澳洲安格斯牛👍🏻

日式牛排通常切成較厚的塊狀，

在烹調過程中保持肉質的嫩度和多汁，

日式為濕式熟成的料理方式！

台式牛排則可能有不同的切割方式和厚度，多為重組肉，乾式熟成或直接處理

所以想吃正港美味日式牛排的人，

當然要來炙り庵ステーキ牛排！

-

調味的部分，日式牛排為簡單的調味，品嚐時可加些許玫瑰鹽調味，以突顯牛肉的原味，但因為符合台灣人的喜好，

【林口牛排推薦】炙り庵ステーキ牛排～林口美味牛排、深海大魷魚

旁邊還有附上醬汁，可以自由調整！

【林口牛排推薦】炙り庵ステーキ牛排～林口美味牛排、深海大魷魚

-

除了主餐之外，內用有自助吧吃到飽

【林口牛排推薦】炙り庵ステーキ牛排～林口美味牛排、深海大魷魚

飲料機、明治百吉冰淇淋、

【林口牛排推薦】炙り庵ステーキ牛排～林口美味牛排、深海大魷魚

白飯、

【林口牛排推薦】炙り庵ステーキ牛排～林口美味牛排、深海大魷魚

牛滷汁、

【林口牛排推薦】炙り庵ステーキ牛排～林口美味牛排、深海大魷魚

牛筋湯或味噌湯～

【林口牛排推薦】炙り庵ステーキ牛排～林口美味牛排、深海大魷魚

讓你吃的飽足😋

【林口牛排推薦】炙り庵ステーキ牛排～林口美味牛排、深海大魷魚

點餐方式可以掃桌上QRcord點餐，

【林口牛排推薦】炙り庵ステーキ牛排～林口美味牛排、深海大魷魚

點進去就可以看菜單，非常方便！

【林口牛排推薦】炙り庵ステーキ牛排～林口美味牛排、深海大魷魚

排餐是搭配薯條、小番茄、花椰菜、蓮藕片等

【林口牛排推薦】炙り庵ステーキ牛排～林口美味牛排、深海大魷魚

來看看今天我們點了什麼🥰

【林口牛排推薦】炙り庵ステーキ牛排～林口美味牛排、深海大魷魚

-

🐮薄切蔥鹽牛舌150g

【林口牛排推薦】炙り庵ステーキ牛排～林口美味牛排、深海大魷魚

一上桌就讓我們驚艷不已！太厲害了！

店家一開始不會把肉用的太熟，

可以用盤子上的小石頭自行加熱🔥

【林口牛排推薦】炙り庵ステーキ牛排～林口美味牛排、深海大魷魚

蔥鹽牛舌簡直是人間美味，牛舌超彈嫩

肉質多汁外，還帶點彈性，香氣十足

有如在舌尖上跳舞的感覺，口感絕佳👍🏻

而且份量超多，一起分享著吃很滿足😋

-

🦑深海大魷魚

【林口牛排推薦】炙り庵ステーキ牛排～林口美味牛排、深海大魷魚

超級浮誇的深海大魷魚，人見人愛呢！

吃了一口就無法忘懷！愛海鮮的人必點

【林口牛排推薦】炙り庵ステーキ牛排～林口美味牛排、深海大魷魚

老闆超大方，第一次看過這麼大的魷魚

上面有點炙燒的感覺，新鮮彈牙的口感

滿滿的鮮味超過癮，且不會難咬，超推

-

🐷豬排250g

【林口牛排推薦】炙り庵ステーキ牛排～林口美味牛排、深海大魷魚

豬排有兩大塊，片片厚實肥美

肉質Q彈、新鮮，越嚼越涮嘴啊～

【林口牛排推薦】炙り庵ステーキ牛排～林口美味牛排、深海大魷魚

品嚐起來軟嫩多汁，帶有自然的豬肉香

好吃到讓人讚不絕口呀！很喜歡呢！

-

【林口牛排推薦】炙り庵ステーキ牛排～林口美味牛排、深海大魷魚

🦐爆漿熔岩蝦球

【林口牛排推薦】炙り庵ステーキ牛排～林口美味牛排、深海大魷魚

這個很燙，入口要小心～超級好吃啊！

一口咬下從口中化開的迷人鮮蝦香氣

【林口牛排推薦】炙り庵ステーキ牛排～林口美味牛排、深海大魷魚

外酥內軟十分好吃，超級涮嘴啊👏🏻

-

🦪廣島炸牡蠣

【林口牛排推薦】炙り庵ステーキ牛排～林口美味牛排、深海大魷魚

金黃色的外皮，光是看了就超誘人呢！

我超喜歡這個廣島炸牡蠣，外酥裡嫩

【林口牛排推薦】炙り庵ステーキ牛排～林口美味牛排、深海大魷魚

而且完全沒有腥味，鮮甜飽滿多汁，

完全不油膩，爆漿滋味無法擋，超美味

-

✨香煎大干貝

【林口牛排推薦】炙り庵ステーキ牛排～林口美味牛排、深海大魷魚

一直都很愛的香煎大干貝，外酥內嫩

【林口牛排推薦】炙り庵ステーキ牛排～林口美味牛排、深海大魷魚

可以搭配金桔，口感更加豐富呢！

-

林口美食必吃炙り庵steak牛排

讓你體驗到不同的口感與美味

喜歡吃牛排的朋友，歡迎來品嚐看看～

-

📍炙り庵steak牛排-龜山長庚店

☎️電話：03-3186717

✨地址：桃園市龜山區文化二路34巷6號

⏰營業時間：11：00–22：00

✨FB粉專：炙り庵ステーキ steak 牛排

 

 

 

 

 

文章標籤

炙り庵ステーキ牛排 林口牛排推薦 林口牛排 林口牛排吃到飽 林口牛排店推薦 林口牛排高級 林口牛排店 林口美食 龜山美食 林口餐廳 林口三井美食 林口outlet美食 林口餐廳推薦 林口教父牛排 林口好吃餐廳 林口a8美食 林口a8美食餐廳 林口a8美食推薦 林口美食推薦 林口美食推薦2023
創作者介紹
創作者 cheneva850428 的頭像
cheneva850428

貓少女日記




檢舉
share
chevron_left

【板橋早午餐推薦】食時在在民生店～板橋平價早

【板橋美食推薦】歐義式ALLISWELL～超平價義大

chevron_right
延伸閱讀

【活動】《WOMEN我們不知道的事》電影首映會

 shouyadog

【乾拌麵推薦】三男小食麵 油蔥酥醬拌麵X干貝XO醬拌麵X純素石磨麻醬拌麵

 shouyadog
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

貓少女日記

發表篇數：249篇

作者的其它文章
同類據點
夯尼夯尼牛排百匯 桃園愛買店 照片

夯尼夯尼牛排百匯 桃園愛買店

4.50 (1人評鑑)

區域：桃園市桃園區
黑蒙牛牛排館 照片

黑蒙牛牛排館

4.00 (1人評鑑)

區域：桃園市桃園區
炙り庵steak牛排-龜山長庚店 照片

炙り庵steak牛排-龜山長庚店

4.90 (1人評鑑)

區域：桃園市龜山區
小時厚牛排-桃園龍潭店 照片

小時厚牛排-桃園龍潭店

5.00 (1人評鑑)

區域：桃園市龍潭區
炙り庵ステーキ steak 牛排 林口長庚店 照片

炙り庵ステーキ steak 牛排 林口長庚店

4.50 (1人評鑑)

區域：桃園市龜山區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up