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> 圖文創作 > 旅遊 > 國內旅遊 > 【宜蘭落羽松秘境】六個最美的落羽松資訊及周邊景點

【宜蘭落羽松秘境】六個最美的落羽松資訊及周邊景點

2023-12-14 21:02:14 紫色微笑 人氣：106
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紫色微笑

發表篇數：1292篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：宜蘭縣 > 員山鄉


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宜蘭免門票景點宜蘭落羽松八大秘境景點一次收集!全台賞落羽松最美的縣市是宜蘭，是秋冬觀賞落羽松的好地方，每年最佳觀松時間是12月到隔年1月底。這篇文章集合宜蘭最美落羽松景點，有免費景點、環境優美木樁棧橋；有浪漫的湖泊村落，可以漫步在環湖及爬山步道。更提供優惠套票、停車場相關資訊附近景點，快跟著紫色微笑來感受金紅色的浪漫季節吧!

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【宜蘭落羽松八大秘境】景點如下，單篇介紹美景好浪漫

【宜蘭落羽松一日遊】包含羅東東丘＆安農溪落羽松＆冬山老街

宜蘭落羽松秘境：蜊埤湖落羽松

宜蘭免門票景點、有停車場

員山【蜊埤湖落羽松宜蘭最美落羽松仙境之稱，免門票、有免費停車場，每年12月至隔年1月是最佳賞松時間，沿著優美曲線湖畔環湖一週約半小時，欣賞山巒、湖水與天空同在畫布中，風景真的很優美啊

在湖邊大片的草皮與天鵝一同野餐

落羽松樹葉泛黃季節值得來拍照，拍攝水中倒影真的好美！

位於員山鄉福園旁是很有靈氣的地方（宜蘭縣立殯葬管理所）內喔，有禁忌的朋友避免來此

附近景點蜂采館木渠多肉農場三層坪，來趟宜蘭員山一日遊太讚了！

宜蘭落羽松秘境：安農溪落羽松

宜蘭免門票景點、有停車場

宜蘭三星鄉安農溪落羽松「宜蘭小歐洲」的美譽之稱，免門票、有免費停車場。安農溪旁很美的一片綠地林地，清澈潺潺流水的安農溪旁視野開闊，河岸旁一片青翠的綠地上，二旁各自矗立一整排的落羽松轉紅甚是美麗。

安農溪的河岸整理得乾淨、整潔，沿著溪散步、騎車都是不錯的活動

晚上也不要錯過落羽松秘境點燈，更是另一種驚豔，等一輪顏色的變化大約3分鐘吧！

即使坐在河堤看溪水，曬曬暖陽，也有種散漫的幸福感！

路邊即可停車，假日有農夫市集販賣在地食材

附近景點張美阿嬤農場安農溪驛站，可以親近小動物、喝咖啡，悠閒散漫的宜蘭三星鄉一日遊小旅行！

宜蘭落羽松秘境：羅東運動公園落羽松

宜蘭免門票景點、有停車場

宜蘭落羽松秘境【羅東運動公園落羽松宜蘭親子景點想欣賞浪漫落羽松又不想跑太遠，這是最好拍的景點，免門票、有附費停車場，一下車就看到美景。不但湖中倒影夢幻無比，爬上小山丘仰望遠景，漫步於落羽松林間，偶有被風吹落的葉片，好浪漫啊！

片片落下的落羽松佈滿山丘，雨後地面有如秋冬的楓紅一般，像置身在歐洲的美景中
既使葉子落盡，滿地的紅搭配陽光灑落，無處不是景

一旁還有知名TaSweet 菓子屋(台北熱門水果蛋糕捲宜蘭分店)不論是店裡享用甜點或外帶，都是個愜意的小旅行

附近景點中興文化園區羅東養生觀光工廠木育森林，搭配景點美食羅東一日遊行程玩起來!

宜蘭落羽松秘境：望龍埤落羽松

宜蘭免門票景點、有停車場

宜蘭落羽松秘境宜蘭望龍埤因偶像劇「下一站，幸福」爆紅，也稱望龍埤花田村不但免門票、免費停車場，沿著環湖步道散步欣賞湖光山色，秋天還能欣賞落羽松

還有飛龍步道挑夫步道可以健行遙望美景

步道好走，約走10分鐘可以到達平台，從高空俯看九曲橋景色更是迷人


望龍埤美食推薦望龍埤鵝肉攤花田村湖畔咖啡
咖啡館老屋改建古色古香，也有賣合菜
這間也經營了好一段時間了，在湖畔的風景非常棒

附近景點雙連埤戲水秘境蜊埤湖勝洋水草休閒農場橘之鄉等附近景點，就是完美員山一日遊啦！

宜蘭落羽松秘境：雷公埤落羽松

宜蘭免門票景點、可路邊免費停車

宜蘭落羽松秘境【雷公埤宜蘭親子景點環境優美的天然湧泉埤塘，有木樁棧橋、還有一個小河戲水區，還有魚兒悠遊其中

有一個小河戲水區，高度約20～30公分，一旁還有落羽松可以遮涼避蔭

環湖步道平整好走，沿途隨處是風景，還有盪鞦韆

天然地下湧泉水注入湖裡，水質相當清澈，還有水生植物，像是睡蓮、水蘊草…等，清楚地看到魚群

附近景點木渠多肉農場棗稻田橘子咖啡魚丸米粉搭配員山一日遊玩起來吧!

宜蘭落羽松秘境：羌仔埤落羽松

宜蘭免門票景點、可路邊免費停車

位於員山鄉是宜蘭玩水景點宜蘭親子景點，且免門票、可免費停車。溪水水質清澈，且終年湧泉不斷!這是參加鐵牛車力阿卡時介紹的其中一景點

看著藍天、白雲、倒影～好美啊
我非常喜歡它幽靜又乾淨
有樹木遮蔭，很適合讓小朋友玩水的好秘境

這裏才是適合玩水的地方啦!雖然不大，但也足以讓小孩玩翻天了

戲水區小小的地方!! 有人會堆石頭來抓蝦捉魚。
切記～離開前將石頭復原，以免引響水流造成淤塞！

順便分享員山戲水景點行程黑連烤玉米圳頭鴛鴦溪彩燕在地美食松叁雞，搭配員山一日遊玩起來吧!

宜蘭落羽松秘境：頭城運動公園

宜蘭免門票景點、免費停車場

宜蘭親子景點頭城運動公園】親子共融式遊樂場超好玩!頭城擁有全宜蘭的第一、第二親子共融遊樂場，是宜蘭免門票景點兩個親子公園一起玩，占地4公頃親子遊樂場，帆船上當孩子王「蜘蛛人」爬網超刺激，蜂巢溜滑梯好有趣。還有落羽松步道及綠色大草坪，野餐、跑跳、週末帶小孩放電去，小孩嗨翻天！

躺在落羽松下的吊床上，當天最舒適的環境就是這兒了!!

記得帶野餐墊來，坐在落羽松下就，能就近看著孩子在一旁兒童遊戲場玩，好方便

土堤滑梯~這個小丘可有趣了，可以爬山、可以攀岩，可以攀繩，可以溜滑梯，下方還可以玩沙，簡直萬能了

除提供所有孩童一同遊戲，也應允了家長的放鬆需求，可以在一旁看著孩子們玩的空間，這是個親子共融的友善運動公園 

小朋友最愛的沙坑，一旁還有洗手洗腳的水龍頭，好貼心

穿過大草坪，往第二遊樂場前進!

將原先的溜冰場修建為第二親子共融遊樂場，其中圓弧探索攀爬組、創意共融式遊具適合6至12歲孩子使用，船型遊具組適合5至12歲孩子，另也設置讓想活動一下筋骨的朋友的體健設施～超好玩

附近景點石牌縣界公園外澳服務區頭城老街八角瞭望台龜山島賞鯨，搭配頭城美食頭城一日遊好好玩!

宜蘭落羽松秘境：三層坪落羽松

三層坪農塘】又稱三層坪農塘教育園區這裏最漂亮的就是約百米長的九層疊瀑，搭配一旁四時變化的落羽松秘境，夢幻又浪漫，真的太美了。

宜蘭唯一九層疊瀑，真的好美啊!

宜蘭仙境「三層坪」其實是治山防洪設施，並非風景區，層層疊瀑、落羽松倒映水面美景，讓人讚嘆為仙境
開放後引爆人棚，後又有收費爭議，可惜短期內無法對外開放

附近景點礁溪免費溫泉泡腳池五峰旗瀑布幾米兔公園潭酵天地猴洞坑瀑布甲鳥園，搭配美食來一趟礁溪一日遊太棒了!

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