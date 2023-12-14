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宜蘭免門票景點》 【宜蘭落羽松】 八大秘境景點一次收集!全台賞落羽松最美的縣市是宜蘭，是秋冬觀賞落羽松的好地方，每年最佳觀松時間是12月到隔年1月底。這篇文章集合宜蘭最美落羽松景點，有免費景點、環境優美木樁棧橋；有浪漫的湖泊村落，可以漫步在環湖及爬山步道。更提供優惠套票、停車場相關資訊及附近景點，快跟著紫色微笑來感受金紅色的浪漫季節吧!

宜蘭落羽松秘境TOP 8推薦

【宜蘭落羽松八大秘境】景點如下，單篇介紹美景好浪漫

【宜蘭落羽松一日遊】包含羅東東丘＆安農溪落羽松＆冬山老街

羅東東丘 ＆安農溪落羽松季節限定浪漫美景

＆安農溪落羽松季節限定浪漫美景 農夫青蔥體驗農場手作蔥油餅DIY

冬山老街在地美食小吃

宜蘭落羽松秘境：蜊埤湖落羽松

宜蘭免門票景點、有停車場

員山【蜊埤湖落羽松】 有宜蘭最美落羽松仙境之稱，免門票、有免費停車場，每年12月至隔年1月是最佳賞松時間，沿著優美曲線湖畔環湖一週約半小時，欣賞山巒、湖水與天空同在畫布中，風景真的很優美啊

在湖邊大片的草皮與天鵝一同野餐

落羽松樹葉泛黃季節值得來拍照，拍攝水中倒影真的好美！

位於員山鄉福園旁是很有靈氣的地方（宜蘭縣立殯葬管理所）內喔，有禁忌的朋友避免來此

順附近景點：蜂采館、木渠多肉農場、三層坪，來趟宜蘭員山一日遊太讚了！

宜蘭落羽松秘境：安農溪落羽松

宜蘭免門票景點、有停車場

宜蘭三星鄉【安農溪落羽松】 有「宜蘭小歐洲」的美譽之稱，免門票、有免費停車場。安農溪旁很美的一片綠地林地，清澈潺潺流水的安農溪旁視野開闊，河岸旁一片青翠的綠地上，二旁各自矗立一整排的落羽松轉紅甚是美麗。

安農溪的河岸整理得乾淨、整潔，沿著溪散步、騎車都是不錯的活動

晚上也不要錯過落羽松秘境點燈，更是另一種驚豔，等一輪顏色的變化大約3分鐘吧！

即使坐在河堤看溪水，曬曬暖陽，也有種散漫的幸福感！

路邊即可停車，假日有農夫市集販賣在地食材

附近景點有張美阿嬤農場、安農溪驛站，可以親近小動物、喝咖啡，悠閒散漫的宜蘭三星鄉一日遊小旅行！

宜蘭落羽松秘境：羅東運動公園落羽松

宜蘭免門票景點、有停車場

宜蘭落羽松秘境【羅東運動公園落羽松】 、宜蘭親子景點想欣賞浪漫落羽松又不想跑太遠，這是最好拍的景點，免門票、有附費停車場，一下車就看到美景。不但湖中倒影夢幻無比，爬上小山丘仰望遠景，漫步於落羽松林間，偶有被風吹落的葉片，好浪漫啊！

片片落下的落羽松佈滿山丘，雨後地面有如秋冬的楓紅一般，像置身在歐洲的美景中

既使葉子落盡，滿地的紅搭配陽光灑落，無處不是景

一旁還有知名TaSweet 菓子屋(台北熱門水果蛋糕捲宜蘭分店)不論是店裡享用甜點或外帶，都是個愜意的小旅行

附近景點有中興文化園區、羅東養生觀光工廠、木育森林，搭配景點美食羅東一日遊行程玩起來!

宜蘭落羽松秘境：望龍埤落羽松

宜蘭免門票景點、有停車場

宜蘭落羽松秘境【宜蘭望龍埤】 因偶像劇「下一站，幸福」爆紅，也稱 望龍埤花田村 ，不但免門票、免費停車場，沿著環湖步道散步欣賞湖光山色，秋天還能欣賞落羽松

還有飛龍步道與挑夫步道可以健行遙望美景

步道好走，約走10分鐘可以到達平台，從高空俯看九曲橋景色更是迷人



望龍埤美食推薦望龍埤鵝肉攤或花田村湖畔咖啡

咖啡館老屋改建古色古香，也有賣合菜

這間也經營了好一段時間了，在湖畔的風景非常棒

附近景點有雙連埤戲水秘境、蜊埤湖、勝洋水草休閒農場、橘之鄉等附近景點，就是完美員山一日遊啦！

宜蘭落羽松秘境：雷公埤落羽松

宜蘭免門票景點、可路邊免費停車

宜蘭落羽松秘境【雷公埤】 宜蘭親子景點環境優美的天然湧泉埤塘，有木樁棧橋、還有一個小河戲水區，還有魚兒悠遊其中



有一個小河戲水區，高度約20～30公分，一旁還有落羽松可以遮涼避蔭

環湖步道平整好走，沿途隨處是風景，還有盪鞦韆

天然地下湧泉水注入湖裡，水質相當清澈，還有水生植物，像是睡蓮、水蘊草…等，清楚地看到魚群

附近景點有木渠多肉農場、棗稻田、橘子咖啡、魚丸米粉，搭配員山一日遊玩起來吧!

宜蘭落羽松秘境：羌仔埤落羽松

宜蘭免門票景點、可路邊免費停車

位於員山鄉是宜蘭玩水景點、宜蘭親子景點，且免門票、可免費停車。溪水水質清澈，且終年湧泉不斷!這是參加鐵牛車力阿卡時介紹的其中一景點

看著藍天、白雲、倒影～好美啊

我非常喜歡它幽靜又乾淨

有樹木遮蔭，很適合讓小朋友玩水的好秘境

這裏才是適合玩水的地方啦!雖然不大，但也足以讓小孩玩翻天了

戲水區小小的地方!! 有人會堆石頭來抓蝦捉魚。

切記～離開前將石頭復原，以免引響水流造成淤塞！

順便分享員山戲水景點行程黑連烤玉米、圳頭鴛鴦溪、彩燕在地美食、松叁雞，搭配員山一日遊玩起來吧!

宜蘭落羽松秘境：頭城運動公園

宜蘭免門票景點、免費停車場

宜蘭親子景點》 【頭城運動公園】親子共融式遊樂場 超好玩!頭城擁有全宜蘭的第一、第二親子共融遊樂場，是宜蘭免門票景點兩個親子公園一起玩，占地4公頃親子遊樂場，帆船上當孩子王「蜘蛛人」爬網超刺激，蜂巢溜滑梯好有趣。還有落羽松步道及綠色大草坪，野餐、跑跳、週末帶小孩放電去，小孩嗨翻天！

躺在落羽松下的吊床上，當天最舒適的環境就是這兒了!!

記得帶野餐墊來，坐在落羽松下就，能就近看著孩子在一旁兒童遊戲場玩，好方便

土堤滑梯~這個小丘可有趣了，可以爬山、可以攀岩，可以攀繩，可以溜滑梯，下方還可以玩沙，簡直萬能了

除提供所有孩童一同遊戲，也應允了家長的放鬆需求，可以在一旁看著孩子們玩的空間，這是個親子共融的友善運動公園

小朋友最愛的沙坑，一旁還有洗手洗腳的水龍頭，好貼心

穿過大草坪，往第二遊樂場前進!

將原先的溜冰場修建為第二親子共融遊樂場，其中圓弧探索攀爬組、創意共融式遊具適合6至12歲孩子使用，船型遊具組適合5至12歲孩子，另也設置讓想活動一下筋骨的朋友的體健設施～超好玩

附近景點有石牌縣界公園、外澳服務區、頭城老街、八角瞭望台、龜山島賞鯨，搭配頭城美食，頭城一日遊好好玩!

宜蘭落羽松秘境：三層坪落羽松

▼宜蘭雨天備案室內景點》TOP 15，6條雨天二日遊行程

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