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宜蘭免門票景點》 超過60個宜蘭免費景點推薦，宜蘭景點超級好玩，不用花大錢就能盡興玩!精選宜蘭免費景點TOP 30 有宜蘭免費工光工廠、宜蘭室內景點、宜蘭落羽松秘境、宜蘭爬山玩水和宜蘭親子景點都非常好玩，本篇介紹免門票入園即可參觀景點及資訊，快收藏起來!

宜蘭免門票景點TOP 30 推薦

宜蘭免門票景點TOP 30 推薦，單篇文章圖文介紹更詳細:

宜蘭免門票景點 1： 望龍埤

宜蘭免門票景點 2：幾米八景點

宜蘭免門票景點 3： 羅東林場

宜蘭免門票景點 4：宜蘭39處玩水

宜蘭免門票景點 5：宜蘭落羽松秘境



宜蘭免門票景點 6：清水地熱

宜蘭免門票景點 7：潭酵天地

宜蘭免門票景點 8：長埤湖精靈村

宜蘭免門票景點 9： 羅東運動公園

宜蘭免門票景點 10：天送埤車站



宜蘭免門票景點 11：礁溪免費足湯

宜蘭免門票景點 12：祝大漁文創館

宜蘭免門票景點 13：宜蘭酒廠

宜蘭免門票景點 14： 丟丟噹森林公園

宜蘭免門票景點 15：頭城運動公園



宜蘭免門票景點 16：益得畑の菓

宜蘭免門票景點 17：螃蟹冒泡

宜蘭免門票景點 18：金車噶瑪蘭威士忌

宜蘭免門票景點 19：宜蘭餅發明館

宜蘭免門票景點 20：豆腐岬海邊

宜蘭免門票景點 21： 石牌縣界公園

宜蘭免門票景點 22： 可達羊場

宜蘭免門票景點 23：橘之鄉蜜餞館

宜蘭免門票景點 24：武淵水火同源

宜蘭免門票景點 25：奇麗灣珍奶文化館

宜蘭免門票景點 26：一米特

宜蘭免門票景點 27： 大鯖魚夢工廠

宜蘭免門票景點 28：漢本海洋驛站

宜蘭免門票景點 29：超品起司烘焙工坊

宜蘭免門票景點30： 三奇美徑

員山鄉免門票景點

員山鄉免費景點、免門票景點推薦：

望龍埤

因偶像劇「下一站，幸福」爆紅，也稱望龍埤花田村，不但免門票、免費停車場，沿著環湖步道散步欣賞湖光山色，秋天還能欣賞落羽松，還有飛龍步道與挑夫步道可以健行遙望美景。望龍埤美食推薦望龍埤鵝肉攤或花田村湖畔咖啡，好玩又好吃啦！

金車噶瑪蘭威士忌酒廠酒堡

宜蘭免費工光工廠、免費停車場，迷人酒香及咖啡香，威士忌品評與DIY調酒，可參觀酒堡伯朗咖啡館、免費試飲金車噶瑪蘭威士忌。規畫好宜蘭員山之旅～噶瑪蘭威士忌酒廠 + 酒堡(酒堡禮品店、員山酒廠咖啡廳、噶瑪蘭花園廳)，宜蘭旅遊行程不用煩惱

景點資訊：

地址：宜蘭縣員山鄉員山路二段326號

電話：03 922 9000

營業時間：平日9:00~18:00、假日9:00~19:00

➤金車噶瑪蘭威士忌 詳細圖文介紹

螃蟹冒泡

宜蘭免門票景點有免費停車場，這是一處天然湧泉水深約100公分，常年沁涼的18度湧泉，一共有三區玩水區，水中還有溜滑梯可以玩，一旁還有生態池，水質清透可以看見魚兒優游。這裡有設涼亭與廁所，池邊有種植落羽松，還有可愛水滴寶寶公仔超好拍！

勝洋水草休閒農場

宜蘭親子景點、宜蘭室內景點體驗生態瓶+釣魚樂＋戲水池+水草博物館+生態導覽+彩虹傘，生態瓶DIY需費用，利用好多水的遊戲，像是利用汲水器幫浦打水仗或是用竹筏來划船，不但免費非又好玩，有附設餐廳和咖啡館，一日遊沒問題

花泉有機休閒農場

宜蘭玩水和宜蘭親子景點門票每人100元可全額折抵園區消費、身高100公分以下兒童免費入園！宜蘭落羽松秘境撈魚捉小蝦、汲水器幫浦打水仗、餵食小動物、DIY生態瓶及防蚊液，必點野薑花粽、喝野薑花冰沙喔！有玩有吃，很適合一家大小的夏日遊憩之旅，在熱門景點勝洋水草旁，有停車場，夏日戲水消暑來這裏好好玩

景點資訊：

地址 : 宜蘭縣員山鄉尚德村八甲路 15-1 號

電話：03 922 1506、0919 221 506

營業時間 ： 10:00-17:00（預約制）

10:00-17:00（預約制） ➤花泉有機休閒農場 詳細圖文介紹

蜊埤湖落羽松

宜蘭免門票景點、免費停車場，有宜蘭最美落羽松仙境之稱，免門票、有免費停車場，沿著優美曲線湖畔環湖一週約半小時，欣賞山巒、湖水與天空同在畫布中，風景真的很優美啊，座落在員山鄉福園旁是很有靈氣的地方，介意有夜總會的人就不要來喔

可達休閒羊場

宜蘭親子景點門票50元可抵消費，身高100公分以下免費入園，有停車場。 兩大兩小來玩直接200元換一籃餵食套餐，根本就算免門票了 !門口兩隻羊公仔可以騎著拍照，是必拍場景，來這裏可以餵羊喝奶瓶、餵養可愛動物，還可以預約了擠羊奶的活動，太有趣了！

景點資訊：

地址：宜蘭縣員山鄉惠深二路二段125號

營業時間：09:00–17:00

電話： 03 922 5650

➤可達羊場 詳細圖文介紹

羌仔埤

宜蘭玩水景點、宜蘭落羽松秘境 、宜蘭親子景點、宜蘭免門票景點溪水水質清澈，且終年湧泉不斷!這是我們參加鐵牛車力阿卡時介紹的其中一景點。開車來的道路剛好只夠一台車經過，必須繞行到民宅一旁才看的到哦!

礁溪鄉免門票景點

礁溪鄉免費景點、免門票景點推薦：

礁溪免費溫泉泡腳池

到宜蘭礁溪泡溫泉不能錯過5處礁溪免費泡腳池，來體驗幸福礁溪免費足湯之旅，附停車場地圖導航好方便，沒開車的朋友不要錯過火車站前泡腳池，享受冬戀下的蘭陽溫泉，超方便!還有熱情溫泉魚咬腳、大啖美食，在地的溫泉季洗禮特別溫暖啊，玩樂礁溪一日遊、頭城一日遊!

景點資訊：



地址 :宜蘭縣礁溪鄉德陽村溫泉路1 號

開放時段：全天候

➤礁溪免費足湯 詳細圖文介紹

頭城鎮免門票景點

頭城鎮免費景點、免門票景點推薦：

頭城運動公園

宜蘭親子景點兩個親子公園一起玩，占地4公頃親子遊樂場，帆船上當孩子王「蜘蛛人」爬網超刺激，蜂巢溜滑梯好有趣。還有落羽松步道及綠色大草坪，野餐、跑跳、週末帶小孩放電去，小孩嗨翻天！附近景點有石牌縣界公園、外澳服務區、頭城老街、八角瞭望台、龜山島賞鯨，搭配頭城美食，頭城一日遊好好玩!

羅東鎮免門票景點

羅東鎮免費景點、免門票景點推薦：

羅東林場

宜蘭親子景點、宜蘭室內景點附有停車場，還有許多場館免費玩，kids扣屋、木育森林、竹林車站、森林鐵路、貯木池、百年舊書攤、森林物語館、自然教育中心等，有時還有羅東假日市集很有趣。附近美食林場肉羹、廣興做粿林場店、北門綠豆沙牛乳大王羅東店等

羅東運動公園

宜蘭玩水景點、宜蘭免門票景點環境優美且綠地廣闊，湖中也有些漂流木以做裝飾。可以餵魚、野餐、放風箏、騎單車。動同時還可以欣賞湖光山色。運動場種類多元，有棒球場、操場、游泳池、籃球場、網球場、木球場。在此運動是一大享受！還有宜蘭落羽松秘境，湖中倒影夢幻無比，親子出遊好去處喔！

五結鄉免門票景點

五結鄉免費景點、免門票景點推薦：

虎牌米粉產業文化館

宜蘭親子景點》【虎牌米粉產業文化館】新增宜蘭免門票景點PaMi曾拌麵宜蘭館，不但共用附設免費超大停車場，門前多了造型可愛的老虎巴士，免費參觀及拍照。宜蘭室內景點虎牌米粉內須購票，有彩繪碗米粉、電鍋炒米粉DIY體驗，回到1970那個年代時空街景讓人印象深刻，最受歡迎的古早味米粉免費吃到飽啊！吃完順遊五結美食，好吃又好玩啊。附近宜蘭住宿則推薦綠舞國際觀光飯店、，都是不錯的選擇！

冬山鄉免門票景點

冬山鄉免費景點、免門票景點推薦：

宜蘭冬山波波草

宜蘭親子景點宜蘭冬山波波草回來囉!一顆顆像極了抹茶小丸子的波波草，可愛又療鬱!! 還可以順道在冬山火車站有彩色屋、裝置藝術、中秋節還會有大月球，橋下有大碗公溜滑梯，搭船順遊冬山舊河道很像荷蘭羊角村的美麗風光。順遊冬山火車站附近景點美食，來趟冬山一日遊真好玩！

壯圍鄉免門票景點

壯圍鄉免費景點、免門票景點推薦：

壯圍沙丘旅遊服務園區

宜蘭免門票景點、宜蘭室內景點有展館可以逛，也有沙丘smile咖啡廳。近幾年壯圍沙丘都推出【壯圍沙丘地景藝術節】地景藝術來豐富整個園區，周邊還有壯圍海濱、自行車道、後埤及廍後特色社區、蘭陽溪口賞鳥保護區等特色美景，漫步園區、聆聽浪潮的聲音、賞景休憩都是絕佳享受，恬靜自然及人文風情!

蘇澳鎮免門票景點

蘇澳鎮免費景點、免門票景點推薦：

宜蘭餅發明館

宜蘭免門票景點、宜蘭免門票觀光工廠、宜蘭室內景點占地4000坪不但免門票還提供大型免費停車場，新3D主題館好多精美的立體圖，唯妙唯肖超逼真，有好拍廣場、主題觀光工廠、牛舌餅DIY及下午茶，這裏好逛好拍又好吃，三個願望一次擁有。

宜蘭市免門票景點

宜蘭市免費景點、免門票景點推薦：

橘之鄉蜜餞形象館

宜蘭免門票景點、宜蘭免門票觀光工廠、宜蘭室內景點還有免費停車場，這裡有童話故事巨型桌椅、生津金棗茶免費喝、體驗蜜餞DIY、了解蜜餞製作過程、唯美玻璃屋咖啡館可享用下午茶喔！現場各式果乾供遊客試吃，必買金棗蜜餞(水晶棗)當伴手禮喔！

超品起司烘焙工坊

宜蘭免門票景點、宜蘭免門票觀光工廠、宜蘭室內景點城堡外觀觀光工廠不但免門票、還有免費停車場，餐廳可品嚐美味起司料理，燈光美氣氛佳，DIY手作$250元起，好吃又好玩，做完餅干跟冰糕後再到餐廳吃飯，CP值很高，伴手禮中心販賣許多美味伴手禮。

➤超品起司烘焙工坊DIY搶先買：｜

景點資訊：

地址：宜蘭市大坡路二段255號

電話： 03 928 7098

營業時間：9:00~18:00

➤超品起司烘焙工坊 詳細圖文介紹

菌寶貝博物館

宜蘭免門票景點宜蘭室內景點宜蘭親子景點是全台第一家以微生物為主體的教育博物館。來觀光工廠試吃益生菌、DIY北蟲草接菌.洗手凝露.果皮清潔酵素.優格。其實這裡離宜蘭市比較近，順遊附近景點，莎貝莉娜精靈印畫學院、超品起司烘培工坊、橘之鄉蜜餞形象館、亞典菓子工場，有得看有得試吃

亞典菓子工場

宜蘭免門票景點宜蘭免門票觀光工廠、宜蘭室內景點，還有附設超大免費停車場。以年輪蛋糕和銅鑼燒為主軸、DIY手工餅乾蛋黃酥超好玩。可以看到製作銅鑼燒和年輪蛋糕的烘焙過程，還有濃郁的咖啡免費喝，近景點有窯烤山寨村、潭酵天地、橘子鄉、超品起司工坊一起玩真有趣！

景點資訊：

地址：宜蘭市梅洲二路 122 號

電話： 03-9286777

營業時間：早上 09:~ 下午 17:00 ( 假日延長至 18:00)

➤ 亞典菓子工場 詳細圖文介紹

三星鄉免門票景點

三星鄉免費景點、免門票景點推薦：

清水地熱公園

宜蘭免門票景點能煮蛋、煮玉米，現在可以泡湯加溫泉美食，「清水泉湯屋」溫泉呈現如冰島藍湖般顏色，大受歡迎。例假日有清水地熱園區接駁車，大眾交通工具搭【綠17】羅東轉運站-長埤湖可到．

天送埤森鐵文創園區

宜蘭免門票景點【天送埤車站】是目前全台碩果僅存的木造車站之一，園區消費200元可搭小火車或乘坐旋轉木馬，體驗刺激的伐木星空和雲霄高柱滿別錯過喔，窯烤pizza材燒麵包好吃，還有美味小吃，還有停車場。附近景點有洛克馬公園、張美阿嬤農場、星寶鄉間小路、安農溪畔落羽松、幸福候車亭，還有三星景點一日遊也安排好了，快來玩吧!

大同鄉免門票景點

大同鄉免費景點、免門票景點推薦：

玉蘭茶園

面積約500公頃，茶樹沿山坡種植一片綠意盎然，山間清新的靈氣與不受污染的水，源孕育了質量俱優聞名的蘭陽特品「玉蘭茶」。每天冬天櫻花盛開，綿延至「櫻悅景觀渡假別墅」這條隧道條長約65公尺真的超美的，特別是園主超佛心，只要打卡就可以免費入園，非常值得來這裏賞櫻哦！

南澳鄉免門票景點

南澳鄉免費景點、免門票景點推薦：

東岳湧泉

宜蘭玩水景點、宜蘭免門票景點是宜蘭縣非常熱門的夏日戲水景點了，因為溪水清涼又不用錢，重點是有停車場和廁所，一到夏天吸引非常多人去玩水，附近粉鳥林、金岳瀑布，也是戲水的好地點加上南澳附近美食，快跟我們一起來玩吧！





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