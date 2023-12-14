人氣很旺的韓國Kakao Frineds來台中囉！

這次以Kakao Frineds過聖誕為主題,除了有大公仔,還有快閃店喔!

如果你不知道去哪兒買聖誕禮物的話,那很推薦你來台中火車站逛逛

Kakao Frineds聖誕快閃店 地點: 台中火車站鐵鹿大街 日期: 2023/11/2~2024/1/14

台中的鐵鹿大街外面廣場也已經裝飾起聖誕樹了🎄

除了可愛的公仔立牌,瞧瞧聖誕樹上還掛著【台中驛】的牌子呢!

Kakao Frineds展區地圖

這張就是Kakao Frineds聖誕快閃展的展區地圖

除了展出日期,還有詳細的地點告訴大家可以去哪裡找到蒐集印章的地方

因為集滿5個印章打卡拍照上傳後,還可以兌換小禮物喔!

台中火車站一樓大廳,鐵鹿大街入口前面就有這個Kakao Frineds的聖誕小屋可以拍照

有了這個裝飾,讓來來往往的旅客都能感受到過節的氣氛🎅

Kakao Frineds立體大公仔

粉紅色這仙看臉就知道是Kakao Frineds的屁桃Peach

據說它是個雌雄同體,是從水蜜桃樹上逃走的小惡魔,跟萊恩是好搭檔

這隻被稱為時尚萌貓的Neo,不但妖嬌又愛打扮

而且是Kakao Frineds裡最飛遜的一位,招牌就是她那頂西瓜皮的黑假髮

跟Neo是情侶檔的組合就是Frodo,據說也是個富家公子哥

一貓一狗的情侶組合,還挺符合他們的人設

這隻穿著兔子裝的是Muzi,在韓文就是醃蘿蔔的意思

個性非常怕羞內向,綠色的Con就是Muzi養的鱷魚,也是好夥伴

來這裡學公仔們的姿勢拍照,其實頗為有趣😆

這麼多逗趣的Kakao Frineds也吸引了路過的行人停留駐足

所以中間還特地設了這個拍照框,方便大家來此拍照上傳喔!📲

Kakao Frineds快閃店

跟可愛的立體公仔拍完照後,順便來逛逛旁邊的Kakao Frineds快閃店吧!

站在門口就是Kakao Frineds裡人氣最高的萊恩Ryan

瞧瞧它一臉憨厚的神情,幾乎每個人經過都會忍不住來跟它合照🤳

Kakao Frineds快閃店裡面有好多相關小物販售

不論是可愛的公仔,還是抱枕,筆記本或水壺,全都應有盡有

瞧瞧架子上擺的各種時鐘,檯燈,甚至是手持電風扇,標價都很清楚

看到二個可愛的萬年曆,定價$1199~1299,拿來擺在書桌上應該很實用

沒想到一臉憨憨的萊恩,騎著速克達也挺帥氣的呢!

旁邊還有積木組成的萊恩果汁吧,真是令人愛不釋手的療癒小物

這一區是銷售最佳商品的前幾名,包括萊恩鑰匙圈,便條紙和杯蓋

價格從$299~399,剛好是學生都負擔得起的平價商品

Kakao Frineds快閃店也有好多手機吊飾和手機殼產品販售

買來裝飾手機,就可以把他們隨時帶在身邊了

沒想到Kakao Frineds竟然也有出相關的清潔用品

包括洗面乳,乳液和保濕噴霧,果然一應俱全啊!

來到這麼可愛的店,當然會想要拍照留念📸

這個角落還擺了一台大頭貼的拍照機器,讓你可以跟Kakao Frineds同框喔!

Kakao Frineds快閃店的結帳櫃台在這裡,那天還看到不少人來買東西

後面的牆上就有寫著展出日期: 2023/11/2~2024/1/14

Kakao Frineds優惠小禮

櫃台上還有這張Kakao Frineds的派對打卡集章趣兌換說明👇:

集滿5個指定景點章

拍照上傳FB或IG

標註@台中驛鐵道文化園區

出示打卡畫面即可兌換限定明信片一張

另外還有耶誕友禮賞🎁

園區單筆消費滿$300,即贈Kakao Frineds限定貼紙一張

Kakao Friends聖誕快閃展要門票嗎? 免費參觀喔!