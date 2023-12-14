2023台中聖誕大餐推薦-諾諾索 Non Lo So，聖誕限定的春雞雙人大餐沒有預定吃不到喔!!香烤義式春雞、爆量蛤蠣花圈麵，還在煩惱聖誕大餐要吃什麼，不妨來台中一中商圈的義式餐廳嚐嚐看吧！
之前跟大家分享過諾諾索 Non Lo So義式餐廳的蛤蠣花圈麵，
結果就變成朋友聚餐都約在諾諾索，
大家都想嘗嘗份量驚人又美味的蛤蠣麵還有爆蝦的披薩。
聖誕節即將來臨，
諾諾索推出了期先限定的聖誕春雞雙人餐，
香酥多汁的烤春雞，
搭配諾諾索的經典主餐，
想要充滿儀式感的享用美食，
就趕快來預定吧!!
|台中一中商圈 諾諾索義式料理 位置
|台中一中商圈 諾諾索義式料理 店內空間
|台中一中商圈 諾諾索義式料理 菜單
|台中一中商圈 諾諾索義式料理 聖誕春雞雙人餐/聖誕特定菜單
|台中一中商圈 諾諾索義式料理 餐點介紹
|台中一中商圈 諾諾索義式料理 店家資訊
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台中聖誕大餐推薦 諾諾索義式料理 位置
位於台中一中商圈的諾諾索義式料理，
在中友百貨後方，
五權路的巷弄中。
以黃色大貨櫃的外觀，
在街頭上格外顯眼。
不少經過的人都會忍不住停下腳步，
拍下這棟吸睛的建築。
台中聖誕大餐推薦 諾諾索義式料理 店內空間
諾諾索義式料理的用餐區域分為一樓和二樓，
室內風格走簡約的工業風，
以木質、暖色調為主色調，
搭配上明亮的窗景，
營造出舒適放鬆的氛圍。
餐廳提供茶水、餐具、紙巾自取，
一樓和二樓都備有洗手間，
方便顧客使用。
台中聖誕大餐推薦 諾諾索義式料理 菜單
菜單有三張，
餐點品項很豐富，
包含了義大利麵、燉飯、沙拉、點心和披薩。
主餐價格在$160-$899間，
也有很多百元不到的小點心。
【點我看完整菜單】
台中聖誕大餐推薦 諾諾索義式料理 期間限定聖誕春雞雙人餐
諾諾索每年聖誕節都會推出限定的聖誕大餐，
今年的已經開放預約囉!!
聖誕春雞雙人大餐$1190，
是採限量預約制，
每日提供數量有限，
所以不預約真的吃不到。
開放供餐時間為12/19～12/25，
12/21停止預購，
12/23~12/25這三天只提供【聖誕節特定菜單】，
想帶著另一半一起浪漫一下，
真的不要錯過一年一度的儀式感與優惠。
台中聖誕大餐推薦 諾諾索義式料理 聖誕春雞雙人餐餐點介紹
聖誕春雞雙人大餐包含了氣派的春雞沙拉，
主餐部分可由菜單上選擇搭配，
可補差價選擇$280up的餐點，
還有綜合炸物拼盤一份、前菜套餐兩份和紅茶兩杯。
【前菜套餐/紅茶】
前菜套餐的部分包含了生菜沙拉、當日濃湯和麵包，
隨餐飲料紅茶也一起上桌，
真的是相當的豐富。
前菜沙拉菜量滿滿，
加入了美生菜、紫高麗、紅蘿蔔絲和小番茄等多種蔬菜，
淋上店家調製的和風醬，
清爽鮮脆，
單吃就很美味。
麵包外表香酥可口，
口感略帶點嚼勁，
搭配上初榨橄欖油的香氣，
真的是越嚼越香。
濃湯中加入了玉米粒和洋蔥丁，
玉米粒的甜味與洋蔥的鮮甜，
香料香氣交織，
濃湯的濃稠度適中，
Q比喝完還想再來一碗。
麵包沾濃湯也是很美味的搭配喔!
【綜合炸物拼盤】
綜合炸物拼盤份量十足，
有洋蔥圈、雞塊、唐揚雞和薯條內容豐富，
每一樣都炸得酥香可口，
讓人忍不住一口接一口。
洋蔥圈外酥內軟，
在咀嚼時洋蔥的甜香慢慢釋放，
沾點番茄醬更是對味。
薯條是小朋友的最愛，
酥酥香香的，
一上桌孩子的小手就迫不及待的撲上去了。
唐揚雞採用新鮮雞肉製作，
醃漬過後炸到外酥內嫩，
單吃或沾點黃芥末醬都很美味。
【麵是配菜，蛤蠣才是主餐】
主餐的部分可以選擇價位$280的餐點，
超過的話可以補差價，
搭配這一道【麵是配菜，蛤蠣才是主餐】，
則需另補$90差價。
之前來諾諾索的文章就分享過這一道，
後來變成幾位朋友來台中玩，
都指定要來上這麼一份，
因為一口氣可以吃上一斤半重的蛤蠣。
蛤蠣經過白酒的烹煮，
保留了原本的鮮甜，
並帶著淡雅的酒香。
一口咬下，
蛤蠣的肉質彈牙，
充滿海味，
搭配上麵條的滑順，
讓人忍不住一口接一口。
義大利麵的部分可以自選搭配紅醬、橘醬、青醬、白醬或清炒口味，
想吃燉飯的話也可以在點餐時更換，
但我個人比較喜歡白醬配海鮮，
太量的起司絲搭配白醬的奶香純厚，
真的更是絕配阿!!
【聖誕限定-春雞沙拉】
聖誕限定的春雞沙拉，
不僅豐盛，
也讓人更有節日的氛圍感。
一整隻春雞烤得香噴噴上桌，
迷人香氣和份量感都讓人很滿意。
春雞旁附上了生菜沙拉，
吃烤雞肉吃菜均衡，
或是用生菜包著雞肉增添不同口感，
都是很不錯的吃法。
喂喂喂!!小孩!!媽媽只是請你捧一下烤雞拍照，
你怎麼就直接啃了起來??
Q比說太香了，
她真的忍不住要偷吃個幾口~哈哈
春雞經過特調香料調味後，
先油炸再放進烤爐中，
肉汁被牢牢鎖住，
呈現外皮酥香脆口，
內部雞肉肉質鮮嫩多汁的口感。
小朋友都可以輕鬆撕開，
可以看到雞肉柔嫩多汁樣貌。
這酥香的外皮我真的很喜歡，
酥脆帶著微微的甜度與香氣，
難怪小孩一口氣真的吃了不少的雞肉阿。
整體來說諾諾索的餐點不僅好吃，
還讓人擁有滿滿的記憶點，
之前帶朋友吃過【麵是配菜，蛤蠣才是主餐】和【爆蝦痛風披薩】，
朋友們都很喜歡，
真的是一點都不漏氣。
這期間限定的烤春雞聖誕大餐，
也是諾諾索義式餐廳的招牌菜色。
烤春雞外皮酥脆，
內裡肉質鮮嫩多汁，
美味、應景、且份量十足，
聖誕節就來諾諾索義式餐廳，
品嚐美味的烤春雞大餐，度過一個難忘的聖誕夜吧！
台中聖誕大餐推薦 諾諾索義式料理 店家資訊
營業時間:11:30-20:30
電話:04-22255101
地址:台中市北區五權路500巷6弄19號
粉絲團:諾諾索 Non Lo So
PS:每人低消100元/用餐時間90分鐘/有WIFI。
【特約優惠】
只要憑學生證、中友工作證、中國醫工作證、國泰人壽工作證，，
不限平假日都免費加飯、加麵，
或兌換小薯一份喔!
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台中 諾諾索義式料理 完整菜單
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