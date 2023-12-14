2023台中聖誕大餐推薦-諾諾索 Non Lo So，聖誕限定的春雞雙人大餐沒有預定吃不到喔!!香烤義式春雞、爆量蛤蠣花圈麵，還在煩惱聖誕大餐要吃什麼，不妨來台中一中商圈的義式餐廳嚐嚐看吧！





之前跟大家分享過諾諾索 Non Lo So義式餐廳的蛤蠣花圈麵，

結果就變成朋友聚餐都約在諾諾索，

大家都想嘗嘗份量驚人又美味的蛤蠣麵還有爆蝦的披薩。

聖誕節即將來臨，

諾諾索推出了期先限定的聖誕春雞雙人餐，

香酥多汁的烤春雞，

搭配諾諾索的經典主餐，

想要充滿儀式感的享用美食，

就趕快來預定吧!!

*台中門票優惠分享:*





、

、

、



*台中住宿優惠分享:*



【追蹤我的IG吧!! 美食旅遊親子 leona_fun_life 、美妝保養 leonafunbeauty 、插畫 leona.colorlife】

接收更多有趣的生活資訊也可以 喔~~

台中聖誕大餐推薦 諾諾索義式料理 位置

位於台中一中商圈的諾諾索義式料理，

在中友百貨後方，

五權路的巷弄中。

以黃色大貨櫃的外觀，

在街頭上格外顯眼。

不少經過的人都會忍不住停下腳步，

拍下這棟吸睛的建築。

台中聖誕大餐推薦 諾諾索義式料理 店內空間

諾諾索義式料理的用餐區域分為一樓和二樓，

室內風格走簡約的工業風，

以木質、暖色調為主色調，

搭配上明亮的窗景，

營造出舒適放鬆的氛圍。



餐廳提供茶水、餐具、紙巾自取，

一樓和二樓都備有洗手間，

方便顧客使用。



台中聖誕大餐推薦 諾諾索義式料理 菜單

菜單有三張，

餐點品項很豐富，

包含了義大利麵、燉飯、沙拉、點心和披薩。

主餐價格在$160-$899間，

也有很多百元不到的小點心。

【點我看完整菜單】



台中聖誕大餐推薦 諾諾索義式料理 期間限定聖誕春雞雙人餐

諾諾索每年聖誕節都會推出限定的聖誕大餐，

今年的已經開放預約囉!!

聖誕春雞雙人大餐$1190，

是採限量預約制，

每日提供數量有限，

所以不預約真的吃不到。

開放供餐時間為12/19～12/25，

12/21停止預購，

12/23~12/25這三天只提供【聖誕節特定菜單】，

想帶著另一半一起浪漫一下，

真的不要錯過一年一度的儀式感與優惠。



台中聖誕大餐推薦 諾諾索義式料理 聖誕春雞雙人餐餐點介紹

聖誕春雞雙人大餐包含了氣派的春雞沙拉，

主餐部分可由菜單上選擇搭配，

可補差價選擇$280up的餐點，

還有綜合炸物拼盤一份、前菜套餐兩份和紅茶兩杯。



【前菜套餐/紅茶】

前菜套餐的部分包含了生菜沙拉、當日濃湯和麵包，

隨餐飲料紅茶也一起上桌，

真的是相當的豐富。



前菜沙拉菜量滿滿，

加入了美生菜、紫高麗、紅蘿蔔絲和小番茄等多種蔬菜，

淋上店家調製的和風醬，

清爽鮮脆，

單吃就很美味。



麵包外表香酥可口，

口感略帶點嚼勁，

搭配上初榨橄欖油的香氣，

真的是越嚼越香。

濃湯中加入了玉米粒和洋蔥丁，

玉米粒的甜味與洋蔥的鮮甜，

香料香氣交織，

濃湯的濃稠度適中，

Q比喝完還想再來一碗。

麵包沾濃湯也是很美味的搭配喔!

【綜合炸物拼盤】

綜合炸物拼盤份量十足，

有洋蔥圈、雞塊、唐揚雞和薯條內容豐富，

每一樣都炸得酥香可口，

讓人忍不住一口接一口。

洋蔥圈外酥內軟，

在咀嚼時洋蔥的甜香慢慢釋放，

沾點番茄醬更是對味。



薯條是小朋友的最愛，

酥酥香香的，

一上桌孩子的小手就迫不及待的撲上去了。

唐揚雞採用新鮮雞肉製作，

醃漬過後炸到外酥內嫩，

單吃或沾點黃芥末醬都很美味。

【麵是配菜，蛤蠣才是主餐】

主餐的部分可以選擇價位$280的餐點，

超過的話可以補差價，

搭配這一道【麵是配菜，蛤蠣才是主餐】，

則需另補$90差價。

之前來諾諾索的文章就分享過這一道，

後來變成幾位朋友來台中玩，

都指定要來上這麼一份，

因為一口氣可以吃上一斤半重的蛤蠣。

蛤蠣經過白酒的烹煮，

保留了原本的鮮甜，

並帶著淡雅的酒香。

一口咬下，

蛤蠣的肉質彈牙，

充滿海味，

搭配上麵條的滑順，

讓人忍不住一口接一口。

義大利麵的部分可以自選搭配紅醬、橘醬、青醬、白醬或清炒口味，

想吃燉飯的話也可以在點餐時更換，

但我個人比較喜歡白醬配海鮮，

太量的起司絲搭配白醬的奶香純厚，

真的更是絕配阿!!

【聖誕限定-春雞沙拉】

聖誕限定的春雞沙拉，

不僅豐盛，

也讓人更有節日的氛圍感。

一整隻春雞烤得香噴噴上桌，

迷人香氣和份量感都讓人很滿意。

春雞旁附上了生菜沙拉，

吃烤雞肉吃菜均衡，

或是用生菜包著雞肉增添不同口感，

都是很不錯的吃法。

喂喂喂!!小孩!!媽媽只是請你捧一下烤雞拍照，

你怎麼就直接啃了起來??

Q比說太香了，

她真的忍不住要偷吃個幾口~哈哈

春雞經過特調香料調味後，

先油炸再放進烤爐中，

肉汁被牢牢鎖住，

呈現外皮酥香脆口，

內部雞肉肉質鮮嫩多汁的口感。

小朋友都可以輕鬆撕開，

可以看到雞肉柔嫩多汁樣貌。

這酥香的外皮我真的很喜歡，

酥脆帶著微微的甜度與香氣，

難怪小孩一口氣真的吃了不少的雞肉阿。

整體來說諾諾索的餐點不僅好吃，

還讓人擁有滿滿的記憶點，

之前帶朋友吃過【麵是配菜，蛤蠣才是主餐】和【爆蝦痛風披薩】，

朋友們都很喜歡，

真的是一點都不漏氣。



這期間限定的烤春雞聖誕大餐，

也是諾諾索義式餐廳的招牌菜色。

烤春雞外皮酥脆，

內裡肉質鮮嫩多汁，

美味、應景、且份量十足，

聖誕節就來諾諾索義式餐廳，

品嚐美味的烤春雞大餐，度過一個難忘的聖誕夜吧！

台中聖誕大餐推薦 諾諾索義式料理 店家資訊

營業時間:11:30-20:30

電話:04-22255101

地址:台中市北區五權路500巷6弄19號

粉絲團:諾諾索 Non Lo So

PS:每人低消100元/用餐時間90分鐘/有WIFI。

【特約優惠】

只要憑學生證、中友工作證、中國醫工作證、國泰人壽工作證，，

不限平假日都免費加飯、加麵，

或兌換小薯一份喔!

如果您喜歡我的文章，歡迎來信(blacklena7@gmail.com)洽談合作或私訊Leona fun life -利歐娜。樂生活粉絲團

-

台中 諾諾索義式料理 完整菜單





-

延伸閱讀



台中新社美食景點懶人包|花海活動、彩繪村美食、親子景點一日遊行程推薦|新社花海



台中北屯一日遊|十大在地親子景點美食推薦懶人包-大坑步道、沙發馬鈴薯、丁香豆花、一畝石鍋



台中聖誕景點|迪士尼100周年燈飾，聖誕樹、時空隧道登場囉!!還有快閃店、拍貼機，趕快打卡拍美照!|台中東區|lalaport



台中市場美食|位於黃昏市場中的美味米糕、油飯，搭配肉羹湯超對味|十甲新光市場|麻豆李助碗粿



馬祖活動|2023馬祖秋慶-媽祖在馬祖昇天祭，巨大媽祖神像盛大祭祀，祈福風燈手作體驗

​

​

-

民宿飯店住宿懶人包>

小琉球親子自由行推薦懶人包>

台中親子旅遊景點餐廳懶人包>

台中大甲鎮瀾宮週邊美食懶人包>

嘉義美食景點住宿懶人包>

我們家的貓老大們有粉絲團啦~

歡迎貓友們加入喔~~^^ 另外，小妹我也有粉絲團了，請各位有空讚一下吧!XD

