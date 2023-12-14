桃園火鍋「石二鍋」春日家樂福店算是我們很常去的火鍋店，不僅食材新鮮、價格平實，服務也不錯，算是平價又兼具高品質的鍋物連鎖品牌；最近推出新的「蒜香胡椒鍋」，乳白色的湯頭香濃醇厚，帶有討喜的蒜香與胡椒辛香，調味適中又有著醇厚口感，我們都很喜歡~另外也因應新湯底上市還有推出優惠券，即日起至12月底在門市即可領取紙本優惠券，另外也可以加入石二鍋LINE好友領取線上優惠券，不管內用、外帶都有優惠，不僅新湯頭有折價，消費滿額還有贈送肉品或火鍋料，吃起來飽足又滿足。

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石二鍋

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石二鍋 春日家樂福店 位置

▼「石二鍋」春日家樂福店就位於家樂福春日店一樓，招牌的綠底白字非常顯眼好找~~這裡的用餐方式是先到旁邊抽號碼牌，再等候叫號進場，千萬不要傻傻地在門口等唷!

優惠券領取方式

▼最近不僅有新湯底上市，還有推出超激省優惠券，外用、外帶都有優惠，建議大家可以先到門市櫃台拿取優惠券，或是直接加入石二鍋LINE好友領取線上優惠券也可以唷!(優惠不得併用，依現場公告為主)

石二鍋 菜單

▼菜單，既然有推出新湯底當然也要來試試，我們點了一個蒜香胡椒鍋、石頭鍋，主餐則是選了牛豬雙拼、上選豬肉加價39元升級西班牙橄欖豬，附餐則是加價升級泡麵、滷肉飯，另外還點了超值加價購石鍋好朋友(39元)、蛤蜊(89元)，不用花大錢也能吃得很滿足!

用餐環境

▼我們刻意避開用餐時間來訪，雖然是平日下午還是滿滿人潮，真是太熱門啦!

▼這裡的座位區相當多元，有高腳椅區、雙人座位區、四人座位區，人多人少都適合。

▼廚房區為半開放式空間，可以看見備料與切肉的過程，加上燈箱的履歷溯源食材介紹，用餐起來更加安心不少；這裡採用的是平整式的電磁爐，不是採用明火的瓦斯爐(像我們家小口愛就很怕這種火鍋)，就算帶小朋友來用餐也很安全，難怪不少朋友都是攜帶家眷一起來訪。

自助區

▼自助區，這裡有提供餐具、醬料、飲品、湯底，需要的朋友都可以自行取用。

▼飲品有提供無糖黑豆茶、檸檬冬瓜冰沙兩種，其中檸檬冬瓜冰沙可說是他們家的招牌，喝起來酸甜解膩、冰涼爽口，還可以免費喝到飽真的很超值。

▼石頭鍋、涮涮鍋湯底是自助式取用，使用完再自行放回即可。

蒜香胡椒鍋

▼新推出的蒜香胡椒鍋使用優惠券只要加價29元即可升級，上桌時服務人員會先加滿湯底，另外會再提供一壺高湯讓客人自行添加。

▼蒜香胡椒鍋，採用豬骨、雞高湯為底，搭配蒜頭、胡椒等食材下去熬製成乳白色濃郁湯頭，再以枸杞提味；香濃甘醇的味道很得我們歡心，既有蒜頭的香氣，還有胡椒的淡雅辛香，濃郁又不會過於鹹膩，喝完身子都暖了起來。

石頭鍋

▼石頭鍋，既香醇又有洋蔥的甘甜，不管是搭配肉品、海鮮都很適合。

餐點介紹

▼沒多久餐點都上桌啦~我們點的是愛呷肉套餐，所以是小菜盤搭配大肉盤，加上超值加價購的石鍋好朋友(39元)、蛤蜊(89元)及優惠券換的餐點，吃起來相當過癮!

▼主餐點的是牛豬雙拼、西班牙橄欖豬(上選豬主餐加價39元)，一次可以吃到三種不同肉品，包準肉肉控可以吃得很滿足。

▼消費滿600元使用優惠券就送雪花牛肉，可以現省75元還不錯!

▼雖然是小菜盤，但是份量也不少，蔬菜新鮮也很少加工品，適時轉換一下味蕾也不錯。

蛤蜊

▼蛤蜊(季節限定)是我們每次看到都會點的一樣單品，現在只要89元就能加價購，不僅個頭大又很新鮮，吃起來很有爽度啊!

石鍋好朋友

▼石鍋好朋友只需39元就能加價購，有蛋餃、豆腐、水晶餃、魚餃、蟹肉棒，點一份就能通通吃得到，很適合有選擇障礙的朋友。

憑優惠券免費贈送火鍋料

▼另外消費滿238元憑優惠卷就送蛋餃(價值35元)、蔥香小丸子(價值45元)。(優惠不得併用，以現場公告為主)

滷肉飯

▼滷肉飯雖然要額外加價13元，但是鹹香甘醇的風味很下飯，是我們每回吃石二鍋必點的標配。

西班牙橄欖豬

▼西班牙橄欖豬，大家都知道伊比利豬是採用橡樹果實做為飼料，而西班牙橄欖豬則是以天然的橄欖飼養而成的豬隻，所以脂肪帶點橄欖的清香，肉質不輸伊比利豬之外，肥瘦均勻的口感不油不柴，現在來石二鍋點上選豬主餐只要加價39元就能升級為橄欖豬享用，真的很超值。

▼稍微涮煮至熟透後，吃起來香Q滑嫩，不僅沒有任何的豬癬味，相較於上選豬肉來說更多了一份Q彈感，單吃就很甘甜好吃。

▼搭配醬料更是提味不少，吃起來很涮嘴。

雪花牛肉

▼雪花牛肉，不僅給得超長一片，油花細膩豐富，喜愛肥嫩口感的朋友必點。

▼雪花牛肉吃起來香嫩軟Q，帶有牛肉的鮮甜香氣，簡單涮煮就很美味，重口味的朋友可以搭配醬料更夠味。

▼蒜味胡椒鍋吃起來有點類似豬肚胡椒湯的香氣，但是胡椒香氣沒這麼辛辣，吃起來溫潤又開胃；搭配蔬菜、配料根本絕配，不太需要額外沾醬就很有味道。

▼蛤蜊鮮嫩肥美，吃起來鮮度滿滿，滿嘴都是香濃海味。

上選豬肉

▼蛋餃也是我們每次吃火鍋必點的單品，他們家的蛋餃柔嫩又香甜，用優惠券還可以免費送一份真的很不錯；蔥香小丸子吃起來軟Q又帶有蔥香鮮美的滋味，既有彈性又飽口，吃起來也很可以!上選豬肉也是我們很常點的主餐，現在點雙拼一次就能吃到牛、豬兩種肉品也很過癮，吃起來口感軟嫩又甘甜。

▼泡麵也是我們家口咩的愛，吸附蒜香胡椒鍋的湯頭更是超夠味，不用額外淋醬就有味道了，吃完超有飽足感。

「石二鍋」可說是我們最常回訪的火鍋店，這次的新湯頭蒜香胡椒鍋表現也很優秀，加上還有超激省優惠券的加持，吃起來爽度更高，不用花大錢就能吃得飽足又滿足，有興趣的朋友記得在活動期間內來訪，就能跟我們一樣吃得很過癮啦!

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