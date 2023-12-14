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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 西羅殿牛肉湯｜天剛亮就排成一大串！入選米其林推薦傳奇牛肉湯

西羅殿牛肉湯｜天剛亮就排成一大串！入選米其林推薦傳奇牛肉湯

2023-12-14 21:20:03 大手牽小手。玩樂趣 人氣：104
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窩客好文

大手牽小手。玩樂趣

發表篇數：870篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台南市 > 北區

造訪商家：西羅殿牛肉湯
phone06-2294-056
place台南市北區公園南路98號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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台南美食、牛肉湯推薦這家西羅殿牛肉湯，台南有超多知名的牛肉湯，各有各的擁護者，今天要介紹的這家台南美食牛肉湯真的是超狂的，google評價3000則拿4.6顆星，在美食之都台南這根本是神一般的數據，西羅殿牛肉湯有什麼魅力？我們來去瞧瞧吧！

西羅殿牛肉湯｜交通方式＆停車資訊

西羅殿牛肉湯就位在台南北區公園南路上，距離台南轉運站很近，很多旅人到了這邊都拖著行李先來喝一碗牛肉湯先，不遠處還有另外一家名店：阿憨鹹粥，可以順便一起吃起來，西羅殿牛肉湯早上點就營業了，我們大概6點到，門前已經是排隊排成這樣，真的很扯….

西羅殿牛肉湯｜用餐環境

西羅殿牛肉湯要先排隊排到再由店員幫你帶位，座位區除了本店的座位區外，隔壁也有一間座位區，不意外，通通都是大客滿！但其實也不用擔心排很久，座位數多翻桌也快，我們大概排15分鐘左右就吃到了

西羅殿牛肉湯｜菜單、價目表

湯類有牛肉湯、牛腩湯、牛肝湯甚至還有麻油牛肉湯，也可以點綜合任選，現炒類則有芥蘭、蔥爆、麻油炒，份量還可選擇大中小份，炒類辣跟不辣都可以自由選擇，小份的牛肉湯才120元，算是很便宜的

西羅殿牛肉湯的牛肉都是善化屠宰場直送溫體牛肉，溫體牛肉都是當場現切現燙，像西羅殿牛肉湯這樣的生意量，溫體牛肉基本上大概只有不夠賣，不太會有庫存的可能，新鮮度絕對是無可挑剔

西羅殿牛肉湯｜麻油牛肉湯、肉燥飯、麻油炒牛肝

兩個人點了麻油牛肉湯、肉燥飯、麻油炒牛肝，西羅殿牛肉湯上菜速度頗快，不一會兒功夫就全上了

如果喝膩了一般的牛肉湯，那就來試試看麻油牛肉湯吧！牛肉湯很少有人做麻油的，麻油的湯頭很特別，本以為麻油風味太強會蓋過牛肉湯鮮甜香氣，但實際上完全不會，反而是一種牛肉的鮮甜再配上麻油香醇，優秀啊！溫體牛的肉質沒話說，就是嫩！

餐點上桌前，店員還貼心問是不是第一次來，然後告訴我們牛肉湯要怎麼吃才好吃，桌上的醬料咬怎麼調配，有吃辣的朋友，店家也主動提供自製辣椒醬強力椒，讓你沾牛肉吃超讚

麻油炒牛肝，大火快炒的牛肝就是好吃，而且還帶有麻油的香氣，牛肝吃起來非常的嫩，而且完全沒有腥味，厚切吃起來也格外有口感，有夠讚！必點！

點牛肉湯就會送的肉燥飯，記得以前吃牛肉湯吃飯都要另外點，近幾年大概是競爭的關係，幾乎很多都會送肉燥飯，甚至還有吃到飽的，台南肉燥飯都是肥肉，吃起來會黏嘴的那種，很棒的牛肉湯輔助角

西羅殿牛肉湯在台南算是評價非常高的牛肉湯名店，雖然沒有米其林的加持，但西羅殿牛肉湯的地位在當地人心中也算是無可撼動的狠角色，但要吃真的要早點來，雖然表定營業時間是下午一點，但通常不到中午就賣光光，想吃手腳要快唷！

 

西羅殿牛肉湯

地址： 台南市北區公園南路98號

電話：06 229 4056

營業時間： 05:00–13:00（週二公休）

西羅殿牛肉湯FB

店家/景點資訊

  • 店家名稱：西羅殿牛肉湯
  • 所在地址：臺灣台南市北區公園南路98號
  • 營業時間：日 一 三 四 五 六 05:00-13:00
  • 店家電話：06 229 4056
  • 評價：★★★★★



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